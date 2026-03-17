No Signal in Lift Reason : तुम्ही लिफ्टमध्ये शिरताच तुमचं मोबाईल नेटवर्क का गायब होतं? याचे कारण जाणून तुम्हाला वाटेल आश्चर्य

लिफ्टमध्ये शिरताच मोबाईलचे नेटवर्क गायब होणे हा आपल्यापैकी अनेकांच्या रोजच्या जगण्यातील अनुभवाचा भाग आहे. पण यामागे केवळ सिग्नल नसणे एवढेच साधे कारण नसून विज्ञानाचा एक रंजक सिद्धांत लपलेला आहे. जेव्हा तुम्ही लिफ्टमध्ये पाऊल ठेवता, तेव्हा तुम्ही नकळतपणे एका 'फॅराडे केज' (Faraday Cage) मध्ये प्रवेश करता. लिफ्टचा डबा हा प्रामुख्याने स्टील, लोखंड किंवा ॲल्युमिनियम यांसारख्या जाड धातूंनी बनलेला असतो. धातू हे विद्युत चुंबकीय लहरींचे (Electromagnetic Waves) उत्तम वाहक असतात त्यामुळे ते बाहेरील सिग्नल आत येऊ देत नाहीत आणि आतील लहरी बाहेर जाऊ देत नाहीत..जेव्हा मोबाईल टॉवरवरून येणाऱ्या रेडिओ लहरी लिफ्टच्या धातूच्या भिंतींवर आदळतात तेव्हा त्या आत शिरण्याऐवजी डब्याच्या पृष्ठभागावरून परावर्तित होतात किंवा धातूमध्ये शोषल्या जातात. या प्रक्रियेमुळे लिफ्टच्या आत एक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक शील्ड तयार होते. परिणामी, मोबाईलला मिळणारे सिग्नल अत्यंत कमकुवत होतात किंवा पूर्णपणे शून्यावर येतात. म्हणूनच, लिफ्टचे दरवाजे बंद होताच सुरू असलेला कॉल अचानक कट होतो किंवा इंटरनेटचा स्पीड पूर्णपणे थांबतो..काही आधुनिक लिफ्टमध्ये काचेचा वापर केलेला असतो तिथे नेटवर्क तुलनेने थोडे चांगले मिळू शकते. मात्र स्टीलच्या बंदिस्त लिफ्टमध्ये सिग्नल पोहोचवण्यासाठी कोणताही मार्ग उपलब्ध नसतो. विशेष म्हणजे अशा वेळी तुमचा मोबाईल सतत सिग्नल शोधण्याचा प्रयत्न करतो. सिग्नल मिळत नसल्यामुळे फोन आपली ट्रान्समिटिंग पॉवर वाढवतो ज्यामुळे लिफ्टमध्ये असताना तुमच्या फोनची बॅटरी वेगाने संपू लागते. त्यामुळे लिफ्टमध्ये नेटवर्क नसताना फोन वापरणे केवळ कठीणच नाही तर बॅटरीसाठीही नुकसानकारक ठरते..या समस्येवर उपाय म्हणून आता अनेक मोठ्या सोसायट्या किंवा कॉर्पोरेट ऑफिसमध्ये लिफ्टच्या आत 'सिग्नल बूस्टर्स' किंवा 'स्मॉल सेल अँटेना' बसवले जातात. हे छोटे अँटेना लिफ्टच्या आत बाहेरून सिग्नल खेचून आणतात ज्यामुळे प्रवासादरम्यानही तुमचे संभाषण तुटत नाही. पण जिथे अशी सुविधा नसते तिथे विज्ञानाच्या नियमानुसार तुम्हाला जगापासून काही सेकंदांसाठी विलग व्हावेच लागते. लिफ्टचा हा 'नो नेटवर्क झोन' प्रत्यक्षात विज्ञानाच्या एका अजब किमयेचा नमुना आहे.