Phone चा कॅमेरा आधीसारखा फोटो का काढत नाही? ब्लरनेस का वाढतो? जाणून घ्या स्पष्ट फोटो न येण्यामागची ५ मुख्य कारणे..

Is Your Camera Sensor Damaged?: नवीन स्मार्टफोन खरेदी केल्यानंतर सुरुवातीला त्याच्या कॅमेऱ्यातून अतिशय शार्प, स्पष्ट आणि उत्तम रंगांचे फोटो येतात. पण, काही महिने किंवा वर्षे वापरल्यानंतर अनेकांची एकच तक्रार असते - "अरे, माझ्या फोनचा कॅमेरा आता आधीसारखे चांगले फोटो काढत नाही!"फोटोंमधील स्पष्टता (Sharpness) कमी होणे, रंग उडाल्यासारखे दिसणे किंवा रात्रीच्या वेळी फोटोंमध्ये अस्पष्टता (Noise/Blurness) वाढणे अशा समस्या निर्माण होतात. पण, दरवेळी यामागे फोनचा कॅमेरा सेंसरच खराब झाला असेल असे नाही. मोबाईल कॅमेऱ्याची क्वालिटी कमी होण्यामागे काही महत्त्वाची तांत्रिक आणि व्यावहारिक कारणे असतात..कॅमेऱ्याच्या काचेकडे (Lens) झालेले दुर्लक्षस्मार्टफोन हा सतत आपल्या हातात, खिशात किंवा बॅगेत असतो. यामुळे कॅमेऱ्याच्या बाहेरील लेन्सवर धुळीचे थर, हाताचे तेल आणि बोटांचे ठसे (Fingerprints) सहज जमा होतात. लेन्सवर जमा झालेला हा बारीक थर कॅमेऱ्यात येणाऱ्या प्रकाशाला अडवतो. विशेषतः रात्रीच्या वेळी फोटो काढताना हा थर प्रकाश पसरवतो, ज्यामुळे फोटो धुसर आणि ब्लर येतात..Samsung Smartphone: 6,000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेऱ्यासह Galaxy M08 आणि Galaxy F08 लाँच! पाहा काय आहेत फीचर्स... .लेन्सच्या काचेवर पडलेले स्क्रॅचेस (Micro-Scratches)फोन टेबलवर ठेवताना किंवा खिशात चाव्यांसोबत ठेवल्यामुळे कॅमेऱ्याच्या संरक्षक काचेवर बारीक स्क्रॅच पडतात. काचेवर स्क्रॅच आल्यास बाहेरून येणारा प्रकाश थेट कॅमेरा सेंसरपर्यंत व्यवस्थित पोहोचू शकत नाही. परिणामी, फोटोंमधील कॉन्ट्रास्ट कमी होतो आणि फोटो फिके दिसू लागतात.सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि 'इमेज प्रोसेसिंग'स्मार्टफोन कंपन्या वेळोवेळी कॅमेरा ॲप आणि सिस्टीम अपडेट्स (Software Updates) देतात. या अपडेट्समध्ये फोटो प्रोसेसिंग, एचडीआर (HDR), नॉइज रिडक्शन आणि कलर ट्यूनिंगमध्ये बदल केले जातात. काही वेळा नवीन अपडेट्समुळे कॅमेऱ्याचे अल्गोरिदम जुन्या सेंसरशी व्यवस्थित जुळत नाहीत आणि अपडेटनंतर फोटोंचा लूक आधीपेक्षा वेगळा किंवा निकृष्ट वाटू लागतो..फोनचे अतिप्रमाणात तापणे (Overheating Issue)सतत गेमिंग करणे, खूप वेळ सलग व्हिडिओ शूटिंग करणे किंवा उन्हात फोन वापरल्याने डिव्हाइसचे तापमान वेगाने वाढते. स्मार्टफोन खूप जास्त गरम झाल्यास त्याचा थेट परिणाम कॅमेरा सेंसर आणि इमेज प्रोसेसिंग चिपवर होतो. अति उष्णतेमुळे कॅमेरा सेंसर तात्पुरता मंदावतो आणि फोटोंची क्वालिटी घसरते.फोन खाली पडणे आणि 'ऑटोफोकस' बिघडणेअनेकदा फोन हातातून खाली पडल्याने किंवा जोराचा धक्का बसल्याने कॅमेरा मॉड्यूलच्या अंतर्गत भागांना हानी पोहोचते. फोन पडल्यामुळे त्याचा 'ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलायझेशन' (OIS) किंवा 'ऑटोफोकस' (Autofocus) मेकॅनिझम बिघडू शकतो. अशा स्थितीत कॅमेरा वस्तूवर योग्य फोकस करू शकत नाही आणि फोटो सतत ब्लर येतात..Smartwatch Technology: हाताची हालचाल की चालणे? स्मार्टवॉचला कसे कळते तुम्ही किती चाललात? पाहा इनबिल्ट सेन्सर्सचे तंत्रज्ञान....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.