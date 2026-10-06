विज्ञान-तंत्र

Phone चा कॅमेरा आधीसारखा फोटो का काढत नाही? ब्लरनेस का वाढतो? जाणून घ्या स्पष्ट फोटो न येण्यामागची ५ मुख्य कारणे..

Smartphone Camera Quality Drops: फक्त सेंसर जुना झाल्यामुळेच नाही, तर 'या' किरकोळ चुकांमुळेही बिघडते फोनच्या कॅमेऱ्याची क्वालिटी; या टिप्स वापरुन सुधारा परफॉर्मन्स!
Why Smartphone Camera Quality Drops Over Time 5 Main Reasons

Why Smartphone Camera Quality Drops Over Time: 5 Main Reasons

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Is Your Camera Sensor Damaged?: नवीन स्मार्टफोन खरेदी केल्यानंतर सुरुवातीला त्याच्या कॅमेऱ्यातून अतिशय शार्प, स्पष्ट आणि उत्तम रंगांचे फोटो येतात. पण, काही महिने किंवा वर्षे वापरल्यानंतर अनेकांची एकच तक्रार असते - "अरे, माझ्या फोनचा कॅमेरा आता आधीसारखे चांगले फोटो काढत नाही!"

फोटोंमधील स्पष्टता (Sharpness) कमी होणे, रंग उडाल्यासारखे दिसणे किंवा रात्रीच्या वेळी फोटोंमध्ये अस्पष्टता (Noise/Blurness) वाढणे अशा समस्या निर्माण होतात. पण, दरवेळी यामागे फोनचा कॅमेरा सेंसरच खराब झाला असेल असे नाही. मोबाईल कॅमेऱ्याची क्वालिटी कमी होण्यामागे काही महत्त्वाची तांत्रिक आणि व्यावहारिक कारणे असतात.

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