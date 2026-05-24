Tech Tips : रिमोटने बंद केल्यानंतरही का सुरू राहते Smart TV ची लाल लाइट? जाणून घ्या वीजबिल वाढवणारा सिक्रेट खेळ

आजकाल प्रत्येक घरात स्मार्ट टीव्ही दिसतो. रिमोट दाबून टीव्ही बंद केल्यावर आपल्याला समाधान वाटते. पण टीव्हीच्या खालच्या बाजूला छोटी लाल लाइट अजूनही चालूच असते. अनेकांना प्रश्न पडतो टीव्ही बंद झाला तरी हा दिवा का जळत राहतो? यामागे काही छुपा डाव आहे का? चला सोप्या भाषेत समजून घेऊया..टीव्ही खरंच पूर्ण बंद होत नाहीखरं तर रिमोटने टीव्ही बंद केल्यावर तो पूर्णपणे बंद होत नाही. तो फक्त 'स्टँडबाय मोड'मध्ये जातो. यात स्क्रीन बंद होते, पण आतल्या काही भाग सुरू राहतात. त्यामुळे लाल किंवा नारंगी लाइट चालू राहते. ही लाइट सांगते की टीव्हीला वीज मिळत आहे आणि तो तयारीत आहे. स्टँडबायमुळे रिमोट दाबताच टीव्ही लगेच चालू होतो. पूर्ण बंद असल्यास चालू होण्यास जास्त वेळ लागतो..कंपन्या हे फीचर का देतात?स्मार्ट टीव्ही बनवणाऱ्या कंपन्या हा डाव मुद्दाम करतात. मुख्य कारण आहे वापरकर्त्याचा आराम. स्टँडबाय मोडमध्ये टीव्ही वेगाने चालू होतो आणि मागे बॅकग्राउंडमध्ये अपडेट्स घेतो. शिवाय, इंटरनेट जोडलेला असल्याने व्हॉइस कमांड, स्मार्ट फीचर्स आणि सॉफ्टवेअर अपडेट्स सतत तयार राहतात. हे फीचर ग्राहकांना सोयीचे वाटते म्हणून कंपन्या हे ठेवतात..वीज बिलावर काय परिणाम?स्टँडबाय मोडमध्ये टीव्ही खूप कमी वीज वापरतो, साधारण ०.५ ते ५ वॅट. पण पूर्ण शून्य नसतो. घरात अनेक उपकरणे स्टँडबायमध्ये असतील तर महिन्याच्या वीज बिलात थोडा फरक पडू शकतो. मोठ्या OLED किंवा महागड्या टीव्हीमध्ये हा वापर जास्त असू शकतो. छोटीशी सवय मोठी बचत करू शकते.लाल दिवा चालू राहणे सामान्य आहे का?हो, हे पूर्णपणे सामान्य आहे. दिवा फक्त स्टँडबाय दाखवतो. पण जर लाइट सतत लुकलुकत असेल, टीव्ही चालू होत नसेल किंवा आवाज येत असेल तर ते दुरुस्तीची गरज दर्शवते. अशा वेळी तंत्रज्ञाकडे पहा..टीव्ही पूर्ण बंद कसा करावा?वीज वाचवायची असेल तर फक्त रिमोटने टीव्ही बंद करणे पुरेसे नाही.टीव्हीवरच मुख्य पॉवर बटण दाबाप्लग काढून टाकाकिंवा पॉवर स्ट्रिपचा स्विच बंद करा.कधी प्लग काढावा?दररोज प्लग काढण्याची गरज नाही. पण दीर्घ काळ घराबाहेर जाणार असाल किंवा वीज बिल कमी करायचे असेल तर मुख्य स्विच बंद करणे उत्तम. यामुळे वीजेची बचत होते आणि अचानक वीज वाढल्यास टीव्हीचे नुकसान टाळता येते.स्मार्ट टीव्ही सोयीचे आहेत, पण त्यांचे छोटे-छोटे टिप्स जाणून घेतल्यास आपली बचत होते. पुढच्या वेळी लाल लाइट दिसली तरी आता तुम्हाला त्याचे सिक्रेट कळले असेल.