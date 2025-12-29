General Knowledge : मोबाईलच्या चार्जिंग पोर्टजवळ लहान छिद्र का दिलेलं असतं? हा मायक्रोफोन नाही..99 टक्के लोकांना माहिती नाही कारण

Tech Tips : आजच्या डिजिटल जगात स्मार्टफोन आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनला आहे. चॅटिंग, पेमेंट्स, व्हिडीओ कॉल्स किंवा फोटो काढणे सर्व काही या छोट्याशा डिव्हाइसवर अवलंबून आहे. पण तुम्ही कधी तुमच्या फोनच्या तळाशी, चार्जिंग पोर्टच्या अगदी बाजूला असलेले ते लहानसे होल बारकाईने पाहिले आहे का? बहुतेक लोकांना वाटते की ते फक्त डिझाइनसाठी आहे किंवा धूळ काढण्यासाठी आहे. पण ९९% लोकांना त्याचे खरे कारण माहित नाही.हे छोटेसे छिद्र म्हणजे तुमच्या फोनचे 'नॉइज कॅन्सलेशन मायक्रोफोन' (Noice cancellation microphone) आहे. जेव्हा तुम्ही फोनवर बोलता, तेव्हा मुख्य मायक्रोफोन तुमचा आवाज घेतो, तर हे दुसरे छिद्र सभोवतालचा अनावश्यक आवाज जसे रस्त्यावरची वाहने, वार्याचा आवाज किंवा आजूबाजूची गोंगाट ओळखते आणि कमी करते. यामुळे दुसर्या बाजूला असलेल्या व्यक्तीला तुमचा आवाज अगदी स्पष्ट ऐकू येतो..Type-C Port Uses : मोबाईलचा Type-C पोर्ट फक्त चार्जिंगसाठी नाही; 'हे' आहेत 10 भन्नाट उपयोग, 99 टक्के लोकांना आजही नाही माहिती.हे तंत्रज्ञान अॅक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन म्हणून ओळखले जाते. बहुतेक आधुनिक स्मार्टफोनमध्ये (Android आणि iPhone दोन्हीमध्ये) असे एक किंवा अधिक मायक्रोफोन असतात. हे छिद्र तळाशी का ठेवले जाते? याचे कारण कॉल करताना फोन कानाला लावला की तळाचा भाग तोंडाजवळ येतो, त्यामुळे आवाज चांगला येतो. याशिवाय व्हिडीओ रेकॉर्डिंग किंवा व्हॉइस नोट्समध्येही हे उपयुक्त ठरते..Instagram New Features : 2025 वर्षांत लाँच झाले इंस्टाग्रामचे 10 जबरदस्त फीचर्स; पण अजूनही 90 टक्के लोकांना माहितच नाही.पण सावध व्हा कारण हे छिद्र खूप नाजूक असते. त्यात पिन, सुई किंवा धातूची वस्तू घालू नका, नाहीतर मायक्रोफोन खराब होऊ शकते आणि कॉलमध्ये आवाज मफल किंवा इको येऊ शकतो. फक्त मऊ ब्रशने किंवा कॉम्प्रेस्ड एअरने स्वच्छ करा. पुढच्या वेळी फोन हातात घ्याल तेव्हा हे सीक्रेट फीचर लक्षात ठेवा हे छोटेसे छिद्र तुमच्या कॉल्सला किती स्पष्ट बनवते. हे तुम्हाला आधीच माहित होते का? कमेंट करून नक्की सांगा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.