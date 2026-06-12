विज्ञान-तंत्र

Laptop Charger : लॅपटॉपचं चार्जिंग फुल्ल झाल्यानंतरही स्विच सुरूच ठेवताय? पिन काढत नाही? आत्ताच पाहा होऊ शकतं किती मोठं नुकसान

Why Leaving Laptop Charger On After Full Charge is Harmful : लॅपटॉपची बॅटरी १००% फुल झाल्यानंतरही चार्जरचा स्विच चालू ठेवल्याने काय नुकसान होते जाणून घ्या
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esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

लॅपटॉपची बॅटरी १००% फुल झाल्यानंतरही चार्जरचा स्विच चालूच ठेवल्याने चार्जरचे आयुष्य कमी होते, वीज वाया जाते आणि व्होल्टेज फ्लक्चुएशनमुळे आतल्या पार्टसचे नुकसान होऊ शकते.

आधुनिक लॅपटॉपमध्ये ओव्हरचार्जिंग थांबवणारी स्वयंचलित प्रणाली असली, तरी भिंतीवरील मुख्य स्विच बंद न केल्याने चार्जरमधील आतल्या पार्टवर सतत ताण राहतो.

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