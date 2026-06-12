Laptop Charger : लॅपटॉपचं चार्जिंग फुल्ल झाल्यानंतरही स्विच सुरूच ठेवताय? पिन काढत नाही? आत्ताच पाहा होऊ शकतं किती मोठं नुकसान

लॅपटॉपची बॅटरी १००% फुल झाल्यानंतरही चार्जरचा स्विच चालूच ठेवल्याने चार्जरचे आयुष्य कमी होते, वीज वाया जाते आणि व्होल्टेज फ्लक्चुएशनमुळे आतल्या पार्टसचे नुकसान होऊ शकते.आधुनिक लॅपटॉपमध्ये ओव्हरचार्जिंग थांबवणारी स्वयंचलित प्रणाली असली, तरी भिंतीवरील मुख्य स्विच बंद न केल्याने चार्जरमधील आतल्या पार्टवर सतत ताण राहतो..मुख्य पॉवर स्विचआपण नेहमी लॅपटॉपचा वापर झाल्यानंतर तो चार्जिंगला लावतो आणि शंभर टक्के चार्जिंग झाल्यावर लॅपटॉप बाजूला काढून ठेवतो. मात्र बऱ्याचदा घाईगडबडीत आपण मेन पॉवर स्विच बंद करायला विसरून जातो. "बॅटरी तर फुल झाली आहे, मग काय फरक पडतो?" असा विचार करून आपण या गोष्टीकडे सर्रास दुर्लक्ष करतो. पण हीच छोटीशी सवय हळूहळू एका मोठ्या तांत्रिक समस्येला आणि आर्थिक नुकसानाला निमंत्रण देत असते, ज्याची आपल्याला सुरुवातीला अजिबात कल्पना येत नाही..Fan Cooling Tips : सीलिंग फॅनची स्पीड कमी झालीये? नवीन पंखा विकत घेण्यापूर्वी करून बघा 'हे' काम, येईल एसीसारखी थंड हवा.चार्जरमधील आतले पार्टजेव्हा लॅपटॉप पूर्ण चार्ज होतो, तेव्हा लॅपटॉपची अंतर्गत बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम करंट स्वीकारणे बंद करते. परंतु मुख्य स्विच चालू असल्यामुळे सॉकेटमधून चार्जरच्या अडॅप्टरपर्यंत विजेचा प्रवाह सतत सुरूच राहतो. या अवस्थेला तांत्रिक भाषेत 'फँटम लोड' किंवा 'व्हॅम्पायर पॉवर' म्हणतात. यामुळे अडॅप्टरमधील कॅपेसिटर आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक सुट्टे भाग सतत उष्णतेच्या प्रभावाखाली राहतात. ही संथ उष्णता चार्जरचे एकूण लाइफ झपाट्याने कमी करते आणि आतले पार्ट कमकुवत बनवतात..OnePlus Turbo 6X Pro मोबाईलची धमाकेदार एन्ट्री! चक्क 8000mAh एवढी मोठी बॅटरी; लॉन्च होताच डिस्काउंट, किंमत फक्त....हाय व्होल्टेजसर्वात मोठी जोखीम तेव्हा निर्माण होते जेव्हा रात्रीच्या वेळी किंवा अचानक वीज पुरवठ्यामध्ये चढ-उतार होतो. जर चार्जरचा स्विच सतत चालू असेल आणि अचानक हाय व्होल्टेज आला तर चार्जर जळण्याचा किंवा शॉर्ट सर्किट होण्याचा धोका कैक पटीने वाढतो. काही वेळा स्वस्त चार्जर असल्यास ही उष्णता प्लास्टिक वितळवून लहान-सहान आगीच्या अपघातालाही कारणीभूत ठरू शकते. म्हणजेच केवळ एका स्विचमुळे तुमच्या महागड्या उपकरणाला मोठी इजा पोहोचू शकते..आर्थिक भुर्दंडसतत स्विच चालू ठेवल्याने दरमहा विजेचे बिल तर वाढतेच पण त्यासोबतच ओरिजिनल चार्जर खराब झाल्यास नवीन खरेदी करण्यासाठी हजारो रुपयांचा नाहक भुर्दंड सोसावा लागतो. ही हानी टाळण्यासाठी लॅपटॉप पूर्ण चार्ज होताच किंवा वापरात नसताना मुख्य पिन सॉकेटमधून काढून स्विच पूर्णपणे बंद करणे हाच एकमेव उत्तम मार्ग आहे. तुमची ही एक सेकंदाची सतर्कता तुमचे पैसे, वीज आणि मौल्यवान गॅजेट्स या तिन्हींचे दीर्घकाळासाठी संरक्षण करू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.