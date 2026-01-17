विज्ञान-तंत्र

WiFi हे नाव कस पडलं? जाणून घ्या इंटरेस्टिंग गोष्ट

Wifi Wireless Internet: आजकाल वायफायचा वापर प्रत्येक जण करतो. पण हे नाव कसं पडलं हा प्रश्न कधी पडलाय का?
wifi name story

wifi name story

sakal

Puja Bonkile
Updated on

WiFi name origin: आजकाल स्मार्टफोन प्रत्येकाकडे आहे. सर्वजण इंटरनेटचा वापर देखील करतात. तसेच अनेक ठिकाणी वायफाय असते. जसे की शाळा, कॉलेज, ऑफिस, हॉस्पिटमध्ये वायफाय असल्याने कनेक्टिविटी सोपी झाली आहे. सर्वजण वायफयचा वापर करतात. पण याचा अर्थ काय आहे, हेच नाव कसं पडले, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

