WiFi हे नाव कस पडलं? जाणून घ्या इंटरेस्टिंग गोष्ट

WiFi name origin: आजकाल स्मार्टफोन प्रत्येकाकडे आहे. सर्वजण इंटरनेटचा वापर देखील करतात. तसेच अनेक ठिकाणी वायफाय असते. जसे की शाळा, कॉलेज, ऑफिस, हॉस्पिटमध्ये वायफाय असल्याने कनेक्टिविटी सोपी झाली आहे. सर्वजण वायफयचा वापर करतात. पण याचा अर्थ काय आहे, हेच नाव कसं पडले, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सविस्तरपणे जाणून घेऊया..WiFi हे नाव कशावरुन पडलं?वायफाय हे एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नॉलॉजी आहे. हे कोणत्याही तारेशिवाय डिव्हायला इंटरनेशी कनेक्ट करते. वायफाय हे रेडिओ फ्रीक्वेंसी पद्धतीने काम करते. यामागे WLAN म्हणजे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क सिस्टम असते. फोन , लॅपटॉप, स्मार्ट टीव्ही सारखे डिव्हाइस वायफायद्वारे डेटा रिसिव्ह करतात. वायफाय म्हणजे Wireless Fidelity होय. पण WiFi हे काही शॉर्टफॉर्म नाही. हे एक ब्रँड आहे. १९९९ मध्ये WiFi Alliance या नावाची निवड करण्यात आली. कोणालाही हे नाव लक्षात ठेवता येईल असे सोपे नाव ठेवण्यात आले. त्यामुळे IEEE 802.11 सारख्या तांत्रिक नावाची गरज पडली नाही. वायफायचे हे नाव Hi-fi (High Fidelity) वरुन ठेवण्यात आले आहे. .RailOne App: रेल्वे तिकिट बुकिंगमध्ये मिळणार भारी सूट, फक्त करा 'हे' काम.वायफाय कसं काम करतं?वायफाय सिस्टिम राऊटर इंटरनेला कनेक्ट असते. हे रेडिओ सिग्लद्वारे सभोवताली असलेल्या डिव्हाइसपर्यंत नेटवर्क पोहोचते. डिव्हाइस सिग्नल पकडून नटशी कनेक्ट करते. यामुळे विना केबल इंटरनेटावापर करता येतो. वायफाय कोणत्या कंपनी किंवा व्यक्तीती संपत्ती नाही. तंत्रज्ञानाचे नियमन हे WiFi Alliance नावाची संघटना करते. .वायफाय वापरताना कोणती काळजी घ्यावी?वायफाय नेटवर्क सुरक्षित नसेल तर सायबर हल्ला होऊ शकतो. फसवणूक करणारे हॅकर्स माहितीची चोरी करु शकतात. तुमच्या फोटोचा आणि माहिती गैरफायदा घेऊ शकतात सार्वजनिक ठिकाणी वायफाय वापरताना ऑनलाइन बॅकिंग, खरेदी यासारख्या गोष्टी कऱणे टाळा. तुमच्या डिव्हाइसवरील फाईल शेअरिंग बंद ठेवावे. अनोळखी किंवा बनवाट वायफाय नेचवर्कशी कनेक्ट होऊ नका. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.