Lookback 2023 : विकिपीडियावर यावर्षी सगळ्यात जास्त काय वाचलं गेलं? पाहा 'टॉप 25' विषयांची यादी

चित्रपट

ओपनहायमर हा चित्रपट आणि जे. रॉबर्ट ओपनहायमर या दोन्ही गोष्टींबाबत जाणून घेण्यात लोकांना रस होता. यासोबतच शाहरुख खानच्या जवान आणि पठाण या दोन्ही चित्रपटांनी या यादीमध्ये अनुक्रमे आठवा आणि दहावा क्रमांक पटकावला आहे.

बार्बी हा चित्रपट या यादीमध्ये तेराव्या क्रमांकावर आहे. तर Avatar: The Way of Water हा चित्रपट 20व्या क्रमांकावर होता. मार्व्हलचा गार्डियन्स ऑफ दि गॅलक्सी हा चित्रपट या यादीमध्ये 23व्या क्रमांकावर राहिला.