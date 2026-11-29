X Parental Controls: सुरुवातीच्या 20 वर्षांनंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) ने किशोरवयीन वापरकर्त्यांसाठी पॅरेंटल कंट्रोल सुविधा सुरू केली आहे. या माध्यमातून पालक आणि मार्गदर्शकांना मुलांचा प्लॅटफॉर्मवरील वापर, ते पाहणारा कंटेंट आणि इतरांशी होणारा संवाद यावर लक्ष ठेवता येणार आहे. इतर बहुतांश प्लॅटफॉर्म्सपेक्षा वेगळी भूमिका घेत 'X' ने या व्यवस्थेत किशोरवयीन मुलांनाही त्यांच्या खात्यावरील बदलांची माहिती आणि काही प्रमाणात स्वायत्तता देण्यावर भर दिला आहे.कंपनीच्या माहितीनुसार, 13 ते 17 वयोगटातील वापरकर्त्यांची खाती मूलभूत स्तरावर 'प्रोटेक्टेड मोड'मध्ये राहतील. त्यामुळे अशा वापरकर्त्यांना संवेदनशील मजकूर दिसणार नाही आणि त्यांच्यासाठी लक्ष्यित जाहिरातीही दाखवल्या जाणार नाहीत. त्याचबरोबर आपल्या खात्यावर कोणकोणत्या मर्यादा लागू केल्या आहेत, हे किशोरवयीन वापरकर्त्यांना पाहता येईल. पण, पालकांना मुलांचे खासगी संदेश (DM) वाचता येणार नाहीत, तसेच त्यांची सर्च किंवा पाहण्याची हिस्ट्री पाहण्याचा अथवा त्यांच्या वतीने पोस्ट करण्याचा अधिकार राहणार नाही..पॅरेंटल कंट्रोलमध्ये कोणकोणत्या सुविधा मिळणार?नव्या नियंत्रण व्यवस्थेमुळे पालकांना खालील गोष्टी व्यवस्थापित करता येतील-वेळेचे नियोजन: मूल आठवड्यातून किती वेळ 'X' वर सक्रिय असते, हे पाहण्याची तसेच दररोजची वेळमर्यादा ठरवण्याची सोय उपलब्ध असेल.फॉलोअर्स आणि फीड: नवीन फॉलोअर्स जोडण्यासाठी पालकांची मंजुरी आवश्यक राहील. शिफारस केलेला फीड आणि व्हिडिओ केवळ आधीच फॉलो केलेल्या खात्यांपुरते मर्यादित ठेवता येतील.कंटेंट आणि संवाद: ठराविक शब्द गाळणे (फिल्टर करणे), संवेदनशील मीडिया बंद ठेवणे, कोण डायरेक्ट मेसेज पाठवू शकतो हे ठरवणे आणि मूल कोणाशी संवाद साधत आहे हे पाहणे शक्य होईल..WhatsApp ग्रुपमध्ये आता 1500 मेंबर्सना मिळणार जागा; युजर्सची मोठी डोकेदुखी संपणार... .टीका आणि पार्श्वभूमीकाही महिन्यांपूर्वी प्लॅटफॉर्मवरील एआय चॅटबॉटच्या वापरातून महिला व मुलांची आक्षेपार्ह किंवा अश्लील चित्रनिर्मिती रोखण्यात पुरेशी यंत्रणा नसल्याबद्दल 'X' वर तीव्र टीका झाली होती. यापूर्वीही चुकीची माहिती, एआय बॉट्सचा वाढता वावर, तसेच प्लॅटफॉर्मवर सर्रास उपलब्ध राहणाऱ्या अश्लील मजकुरावरून या माध्यमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते.सर्वसाधारणपणे 'X' ची रचना किशोरवयीन वापरकर्त्यांना डोळ्यांसमोर ठेवून केलेली नसली, तरी या वयोगटाचा वापर होत असल्याचे दिसून येते. 2024 मधील एका अभ्यासानुसार, जवळपास एक तृतीयांश 'जन अल्फा' मुलांकडे 'X' खाते असल्याचे समोर आले होते. किमान 13 वर्षे वयाची अट असली, तरी प्लॅटफॉर्मवरील मजकुराच्या पार्श्वभूमीवर ती पुरेशी मानली जात नव्हती..'X' चे सुरक्षा प्रमुख मायकेल ओ'हर्लिही यांनी ब्लॉग पोस्टमध्ये नमूद केले आहे की, पालकांना व्यावहारिक साधने हवी असतात आणि किशोरवयीन मुलांना प्रगतीसाठी मोकळीक मिळणे आवश्यक आहे. कुटुंबांना घरच्या गरजेनुसार नियम ठरवता येतील, तर मुलांना त्यांच्या खात्यावरील बदलांची माहिती व मालकीभाव कायम ठेवता येईल, असा समतोल साधण्याचा प्रयत्न या फिचरमधून केला आहे..Instagram Story Update: आता इन्स्टाग्रामची स्टोरीसुद्धा edit करता येणार! कसं करायचं? जाणून घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.