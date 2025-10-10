Grok AI New Feature : इलॉन मस्क यांच्या X (पूर्वीचे ट्विटर) प्लॅटफॉर्मने एक जबरदस्त नवे फीचर जोडले गेले आहे, जे वापरकर्त्यांना कोणत्याही फोटोला एका टॅपने व्हिडिओमध्ये रूपांतरित करण्याची सुविधा देते. xAI च्या Grok AI च्या मदतीने हे शक्य झाले आहे. आता तुम्ही X फीडमधील कोणताही फोटो निवडून कोणतेही प्रॉम्प्ट न देता, तो काही सेकंदांत व्हिडिओमध्ये बदलू शकता..ही सुविधा सोशल मीडियाचा अनुभव अधिक रोमांचक आणि क्रिएटिव बनवणार आहे. हे फीचर वापरणे अत्यंत सोपे आहे. सगळ्यात पहिला तुमच्या फोनवर Grok अॅप डाउनलोड करा. त्यानंतर X, Google किंवा इतर पर्यायांद्वारे लॉग इन करा. आता X फीडमधील कोणत्याही फोटोवर जास्त वेळ दाबा..दिवाळीपूर्वीच Samsung ने दिलं मोठं गिफ्ट! आला पॉवरफूल 5G मोबाईल; 5000mAh बॅटरी..50MP कॅमेरा कॉम्बो, किंमत फक्त 12499.तुम्हाला ‘Grok सह व्हिडिओ बनवा’ (Create Video With Grok) हा पर्याय दिसेल. त्यावर क्लिक करताच Grok अॅप उघडेल आणि काही क्षणांत फोटो व्हिडिओमध्ये रूपांतरित होईल. हा व्हिडिओ तुम्ही डाउनलोड करू शकता किंवा इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर शेअर करू शकता. विशेष म्हणजे तुम्हाला Grok वर स्वतंत्रपणे फोटो अपलोड करण्याची गरज नाही..Viral Video : पोलिसवाल्याने वृद्ध आज्जीसोबत जे केलं ते पाहून रक्त खवळेल; आधी कानाखाली मारली अन् नंतर अंगावार...धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.इलॉन मस्क यांनी X वर अनेक ट्विट्सद्वारे या फीचर्सची माहिती दिली असून वापरकर्त्यांना ते वापरून पाहण्याचे आवाहन केले आहे. यासाठी तुमचे X अॅप नवीनतम अपडेट असल्याची खात्री करा. हे फीचर AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून सामान्य वापरकर्त्यांना क्रिएटिव काम करण्याची नवी उंची गाठण्याची संधी देते. मग वाट कसली पाहता? आता तुमच्या फोटोंमध्ये नवा जीव टाका आणि त्याचे विडियो बनवा.FAQsWhat is the new feature on X platform? / X प्लॅटफॉर्मवरील नवीन वैशिष्ट्य काय आहे?X प्लॅटफॉर्मवर Grok AI च्या मदतीने कोणताही फोटो व्हिडिओमध्ये रूपांतरित करू शकता.Do I need to upload photos separately to Grok? / मला Grok वर स्वतंत्रपणे फोटो अपलोड करावे लागतील का?नाही, तुम्ही X फीडमधील फोटो थेट निवडून व्हिडिओ बनवू शकता.How can I use this photo-to-video feature? / हे फोटो-ते-व्हिडिओ वैशिष्ट्य कसे वापरावे?Grok अॅप डाउनलोड करा, X फीडमधील फोटोवर जास्त वेळ दाबा आणि ‘Grok सह व्हिडिओ बनवा’ निवडा.Is the Grok app necessary for this feature? / या वैशिष्ट्यासाठी Grok अॅप आवश्यक आहे का?होय, तुम्हाला Grok अॅप इंस्टॉल करावे लागेल आणि X अॅप अपडेटेड असावे.Can I share the created videos on other platforms? / तयार केलेले व्हिडिओ इतर प्लॅटफॉर्मवर शेअर करू शकतो का?होय, तुम्ही व्हिडिओ डाउनलोड करून इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅपवर शेअर करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.