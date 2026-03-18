X Down: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' डाऊन! कोट्यवधी युजर्सना तांत्रिक अडचणींचा फटका

Social Media: पूर्वीचं ट्वीटर आणि आता X नावाने ओखळ असलेलं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म डाऊन झालं आहे. जगभरातील कोट्यवधी युजर्सना याचा फटका बसलाय. बुधवारी रात्री अचाकन तांत्रिक अडचण येऊ लागल्याच्या तक्रारी युजर्सनी केल्या आहेत. .तांत्रिक बिघाडामुळे X च्या युजर्सना त्यांचे अकाऊंट एक्सेस करता येत नव्हतं. त्यामुळे सोशल मीडियावर तक्रारींचा ओघ सुरू झाला. इंटरनेट आऊटेजचा मागोवा घेणारी वेबसाइट डाउनडिटेक्टरवर हजारो युजर्सनी यासंदर्भात तक्रारी नोंदवल्या आहेत. मात्र, कंपनीकडून अद्याप या तांत्रिक बिघाडाचे नेमके कारण स्पष्ट करण्यात आलेले नाही..'डाऊनडिटेक्टर'ने दिलेल्या माहितीनुसार, रात्री ८:१७ वाजल्यापासून युजर्सना प्लॅटफॉर्म वापरताना अडचणी येत होत्या. रात्री ८:३० वाजेपर्यंत एकट्या भारतात ४,५०० हून अधिक युजर्सनी यासंदर्भात तक्रारी नोंदवल्या. ही समस्या केवळ भारतापुरती मर्यादित नसून अमेरिकेतही गेल्या अर्ध्या तासांत १४ हजारांहून अधिक युजर्सनी आऊटेजची तक्रार केली..युजर्सना कोणत्या अडचणी येतायत?वापरकर्त्यांना नवीन पोस्टचे नोटिफिकेशन तर मिळत आहेत, परंतु टाइमलाइन अपडेट करण्याचा प्रयत्न केल्यावर 'Something went wrong, try again' असा मेसेज दिसतो. याशिवाय मोबाईल युजर्सना 'Cannot retrieve posts at this time' असा एरर मेसेज येत आहे. प्लॅटफॉर्मवर शेअर केलेल्या लिंक्स आणि फीड्स एक्सेस करण्यातही तांत्रिक अडथळे येत आहेत.