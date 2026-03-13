विज्ञान-तंत्र

Xiaomi 17 Price : भारतात लाँच झाला शाओमी 17 स्मार्टफोन; पाहा किंमत अन् दमदार फीचर्स..

शाओमी 17 भारतात लाँच झाला. हा फ्लॅगशिप फोन Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 50MP Leica ट्रिपल कॅमेरा आणि 100W फास्ट चार्जिंगसह येतो
Xiaomi 17 launch India price, specifications

Xiaomi 17 launch India price, specifications

Saisimran Ghashi
भारतीय स्मार्टफोन बाजारात आता खळबळ उडाली आहे. शाओमीने आपला नवीन फ्लॅगशिप फोन शाओमी 17 भारतात लाँच केला आहे. हा फोन प्रीमियम सेगमेंटमध्ये Apple आणि Samsung सारख्या ब्रँड्सना चांगली टक्कर देणारा आहे. खूप दिवस प्रतीक्षा केल्यानंतर आलेला हा फोन केवळ स्मार्टफोन नाही, तर तंत्रज्ञानाचा खरा पॉवरहाऊस आहे

