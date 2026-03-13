Xiaomi 17 Price : भारतात लाँच झाला शाओमी 17 स्मार्टफोन; पाहा किंमत अन् दमदार फीचर्स..

भारतीय स्मार्टफोन बाजारात आता खळबळ उडाली आहे. शाओमीने आपला नवीन फ्लॅगशिप फोन शाओमी 17 भारतात लाँच केला आहे. हा फोन प्रीमियम सेगमेंटमध्ये Apple आणि Samsung सारख्या ब्रँड्सना चांगली टक्कर देणारा आहे. खूप दिवस प्रतीक्षा केल्यानंतर आलेला हा फोन केवळ स्मार्टफोन नाही, तर तंत्रज्ञानाचा खरा पॉवरहाऊस आहे.शाओमी 17 मध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसर आहे, जो सुपरफास्ट आणि स्मूथ परफॉर्मन्स देतो. गेमिंग, मल्टीटास्किंग किंवा हेवी अॅप्स चालवण्यासाठी हा फोन उत्तम आहे. यात LPDDR5X रॅम आणि UFS 4.1 स्टोरेज आहे, ज्यामुळे स्पीड आणखी वाढते. फोन नवीन हायपरओएस वर चालतो, ज्यात AI फीचर्स भरपूर आहेत.फोटोग्राफी प्रेमींसाठी हा फोन खास आहे. यात Leica सपोर्टेड ट्रिपल 50MP कॅमेरा सेटअप आहे. 50MP मुख्य सेन्सर, 50MP अल्ट्रावाइड आणि 50MP टेलिफोटो लेन्स. फोटो आणि व्हिडिओमध्ये जबरदस्त डिटेल्स आणि कलर्स मिळतात. रात्रीचे फोटोही कमाल येतात.Photos : अमेरिका-इस्रायल हल्ल्यांमुळे इराणमध्ये हाहाकार! अंतराळातून काढलेली छायाचित्रे सांगतात सत्य, नासाने जारी केले धक्कादायक 10 फोटो.डिस्प्लेही जबरदस्त आहे. 6.3 इंचाचा OLED पॅनल 120Hz रिफ्रेश रेटसह. गेमिंग आणि व्हिडिओ पाहण्यासाठी हा स्क्रीन खूप छान आहे. बॅटरी 6330mAh ची आहे आणि 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते. म्हणजे फोन काही मिनिटांत पूर्ण चार्ज होऊ शकतोकिंमतही आकर्षक ठेवली आहे. 12GB RAM + 256GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 89,999 रुपये आहे. तर 12GB RAM + 512GB व्हेरिएंट 99,999 रुपये आहे. विशेष ऑफर म्हणून 512GB मॉडेल 89,999 रुपयांत मिळू शकतो (10,000 रुपयांची सूट). फोन ब्लॅक आणि व्हेंचर ग्रीन कलरमध्ये उपलब्ध आहे. .Gas Cylinder बूक केलाय? 'या' नंबरवर पाठवा 'हा' मेसेज; एका मिनिटात कळेल कधी होणार डिलिव्हरी, घरबसल्या मिळवा गॅस.विक्री 13 मार्च ते 17 मार्च पर्यंत अर्ली बर्ड ऑफरसह सुरू होईल. त्यानंतर 18 मार्च पासून Xiaomi वेबसाइट आणि Amazon India वर मिळेल. शाओमी 17 ने प्रीमियम फोन सेगमेंटमध्ये नवीन स्टँडर्ड सेट केला आहे. शक्तिशाली प्रोसेसर, कमाल कॅमेरा आणि वेगवान चार्जिंगसह हा फोन खरेदी करण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. तुम्ही घेणार का? कमेन्ट करून नक्की सांगा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.