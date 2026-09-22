विज्ञान-तंत्र

Xiaomi 18 Pro Series होणार लाँच! 8500mAh बॅटरी, ड्युअल 200MP Leica कॅमेरा; पाहा नव्या फ्लॅगशिपचे भन्नाट फीचर्स!

Xiaomi 18 Pro Max: फ्लॅगशिप स्नॅपड्रॅगन 2nm प्रोसेसर आणि सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी तंत्रज्ञानाचा शक्तिशाली संगम..पाहा Xiaomi 18 Pro Max चे फीचर्स!
Xiaomi 18 Pro Max Launch: Dual 200MP Leica Camera & Silicon-Carbon Battery Technology

Xiaomi 18 Pro Max Launch: Dual 200MP Leica Camera & Silicon-Carbon Battery Technology

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Xiaomi 18 Pro Series Launch: जागतिक स्मार्टफोन तंत्रज्ञानात आघाडीवर असणाऱ्या Xiaomi कंपनीने आपल्या आगामी प्रीमियम फ्लॅगशिप स्मार्टफोन सीरिजच्या लाँचची अधिकृत घोषणा केली आहे. कंपनीकडून Xiaomi 18 Pro आणि Xiaomi 18 Pro Max हे दोन नवे फ्लॅगशिप 5G स्मार्टफोन 23 सप्टेंबरला चीनमध्ये अधिकृतपणे लॉंच केले जाणार आहेत.

उत्कृष्ट कॅमेरा, अतिशय शक्तिशाली प्रोसेसर आणि महाकाय बॅटरी क्षमतेमुळे या सिरीजविषयी जगभरातील टेकप्रेमींमध्ये प्रचंड उत्सुकता पाहायला मिळत आहे.

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