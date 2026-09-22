Xiaomi 18 Pro Series होणार लाँच! 8500mAh बॅटरी, ड्युअल 200MP Leica कॅमेरा; पाहा नव्या फ्लॅगशिपचे भन्नाट फीचर्स!

Xiaomi 18 Pro Series Launch: जागतिक स्मार्टफोन तंत्रज्ञानात आघाडीवर असणाऱ्या Xiaomi कंपनीने आपल्या आगामी प्रीमियम फ्लॅगशिप स्मार्टफोन सीरिजच्या लाँचची अधिकृत घोषणा केली आहे. कंपनीकडून Xiaomi 18 Pro आणि Xiaomi 18 Pro Max हे दोन नवे फ्लॅगशिप 5G स्मार्टफोन 23 सप्टेंबरला चीनमध्ये अधिकृतपणे लॉंच केले जाणार आहेत. उत्कृष्ट कॅमेरा, अतिशय शक्तिशाली प्रोसेसर आणि महाकाय बॅटरी क्षमतेमुळे या सिरीजविषयी जगभरातील टेकप्रेमींमध्ये प्रचंड उत्सुकता पाहायला मिळत आहे..विशेषतः या सीरिजमधील Pro Max मॉडेलला कंपनी एका अल्ट्रा-प्रीमियम श्रेणीमध्ये सादर करणार आहे. यामध्ये तब्बल 8,500mAh क्षमतेची बॅटरी आणि ड्युअल 200MP Leica कॅमेरा सेटअप मिळणार असल्याने हा फोन परफॉर्मन्सच्या सर्व सीमा पार करेल असा दावा केला जात आहे.लाँचची वेळXiaomiने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, ही सीरिज चीनमध्ये 23 सप्टेंबरला तेथील वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 4:30 वाजता) लाँच होईल. कंपनीने आतापर्यंत या फोनच्या अधिकृत किमतींचा अथवा भारतीय बाजारातील लाँच तारखेचा खुलासा केलेला नाही..Samsung Galaxy S27: iPhoneनंतर आता सॅमसंगचा धमाका! Galaxy S27 सीरिजच्या नव्या फ्लॅगशिप फोन्सचे डिटेल्स समोर; पाहा भन्नाट फीचर्स!.प्रमुख वैशिष्ट्येड्युअल 200MP Leica कॅमेरा सिस्टीम: या सीरिजमधील मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे याचा कॅमेरा सेटअप होय. यामध्ये 200MP चा प्राथमिक सेन्सर आणि 200MP चा पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा असणार आहे. Leica च्या ट्यूनिंगमुळे व्यावसायिक पातळीची फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफी शक्य होईल.अति-शक्तिशाली 2nm फ्लॅगशिप प्रोसेसर: Xiaomi 18 Pro आणि 18 Pro Max या दोन्ही उपकरणांमध्ये नवीन पिढीचा फ्लॅगशिप स्नॅपड्रॅगन 2nm चिपसेट वापरण्यात आला आहे, ज्यामुळे गेमिंग आणि मल्टीटास्किंग अत्यंत वेगवान होईल..GSR VIII सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी तंत्रज्ञान: दीर्घकाळ बॅटरी लाईफ देण्याच्या उद्देशाने कंपनीने यामध्ये विशेष तंत्रज्ञान वापरले आहे. Xiaomi 18 Pro मध्ये 7,000mAh तर 18 Pro Max मध्ये 8,500mAh ची बॅटरी मिळेल. या सिलिकॉन-कार्बन बॅटरीमध्ये 32% सिलिकॉन कंटेंट वापरण्यात आला आहे, ज्यामुळे बॅटरीचा आकार न वाढता तिची क्षमता वाढते.डिझाइन आणि इतर फीचर्स: फोनमध्ये अत्यंत बारीक 0.99mm बेझल्ससह कर्व्हड डिस्प्ले, रिअर सेकंडरी स्क्रीन आणि हार्डवेअर-लेव्हल प्रायव्हसी स्क्रीन तंत्रज्ञान पाहायला मिळणार आहे..Redmi Smartphone: 6000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेरा! Redmi चा नवा 5G स्मार्टफोन लाँच; बजेट रेंजमध्ये प्रीमियम फीचर्स... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.