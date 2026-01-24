विज्ञान-तंत्र

Yamaha : यामाहाने 3 लाख गाड्या बोलवल्या परत; Rayzr 125 Fi अन् Fascino 125 Fi स्कूटर्सना ब्रेक प्रॉब्लेम, फ्रीमध्ये बदलले जाणार पार्ट्स

Yamaha Rayzr 125 Fi and Fascino 125 Fi recalled : यमाहा कंपनीने Rayzr 125 Fi हायब्रिड आणि Fascino 125 Fi हायब्रिड या ३.०६ लाख स्कूटर्सना फ्रंट ब्रेक कॅलिपरच्या संभाव्य समस्येमुळे रिकॉल केले आहे. मे २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान बनवलेल्या स्कूटर्ससाठी भाग मोफत बदलले जातील.
Saisimran Ghashi
Updated on

Recall of 125cc Hybrid scooter models by Yamaha : यामाहा कंपनीने आपल्या लोकप्रिय 125cc हायब्रिड स्कूटर मॉडेल्समध्ये एक महत्त्वाची खबरदारी म्हणून मोठी रिकॉल मोहीम सुरू केली आहे. भारतातील यामाहा मोटर प्रायव्हेट लिमिटेडने (IYM) RayZR 125 Fi हायब्रिड आणि Fascino 125 Fi हायब्रिड या दोन मॉडेल्सच्या सुमारे ३ लाख ६ हजार ६३५ स्कूटर्सना रिकॉल केले आहे. हे स्कूटर मे २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत तयार झाले आहेत.

