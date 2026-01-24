Yamaha : यामाहाने 3 लाख गाड्या बोलवल्या परत; Rayzr 125 Fi अन् Fascino 125 Fi स्कूटर्सना ब्रेक प्रॉब्लेम, फ्रीमध्ये बदलले जाणार पार्ट्स

Recall of 125cc Hybrid scooter models by Yamaha : यामाहा कंपनीने आपल्या लोकप्रिय 125cc हायब्रिड स्कूटर मॉडेल्समध्ये एक महत्त्वाची खबरदारी म्हणून मोठी रिकॉल मोहीम सुरू केली आहे. भारतातील यामाहा मोटर प्रायव्हेट लिमिटेडने (IYM) RayZR 125 Fi हायब्रिड आणि Fascino 125 Fi हायब्रिड या दोन मॉडेल्सच्या सुमारे ३ लाख ६ हजार ६३५ स्कूटर्सना रिकॉल केले आहे. हे स्कूटर मे २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत तयार झाले आहेत..या रिकॉलमागील मुख्य कारण म्हणजे काही परिस्थितीत फ्रंट ब्रेक कॅलिपरमध्ये मर्यादित कार्यक्षमता येण्याची शक्यता आहे. कंपनीने ग्राहकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत ही खबरदारी घेतली आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, ही समस्या फक्त काही विशिष्ट युनिट्समध्ये आढळली असून मे २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान बनवलेल्या स्कूटर्समध्ये संबंधित भाग मोफत बदलला जाईल. यामुळे ग्राहकांना कोणताही अतिरिक्त खर्च येणार नाही. जवळच्या यामाहा शोरूममध्ये तुम्ही हे पार्ट बदलून घेऊ शकता.Yamaha New Bike : एकच झलक, सबसे अलग! लाँच झाली Yamaha XSR155 सुपर बाइक; दमदार फीचर्स..अन् किंमत परवडेल अशी.या मोहिमेअंतर्गत ग्राहकांना काय करावे लागेल?सर्वप्रथम तुमचे स्कूटर या रिकॉलमध्ये येते की नाही हे तपासण्यासाठी यमाहा इंडियाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा. 'Service' सेक्शनमध्ये 'Voluntary Recall Campaign' पर्याय निवडा 'Scooter 125' सेक्शनमध्ये तुमच्या स्कूटर्सचा चेसिस नंबर एंटर करा. यानंतर पुढील स्टेप्स आणि माहिती तुम्हाला तिथेच मिळेल..Yamaha Scooter Called Back : 'यामाहा'च्या तीन लाख स्कूटर्समध्ये तांत्रिक अडचण; खराब ब्रेकमुळे परत मागवल्या गाड्या.. जाणून घ्या.तुम्ही जवळच्या अधिकृत यामाहा शोरूमला भेट देऊ शकता किंवा टोल फ्री नंबर 1800-420-1600 वर संपर्क साधू शकता. ईमेलद्वारेही मदत मिळेल: yes@yamaha-motor-india.com. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की हे बदल फक्त अधिकृत सर्व्हिस सेंटर्समध्ये मोफत केले जातील..यामाहा ही मोहीम सुरू करून पुन्हा एकदा ग्राहक सुरक्षेची जबाबदारी दाखवली आहे. RayZR आणि Fascino 125 Fi ही दोन्ही मॉडेल्स तरुण आणि शहरातील ग्राहकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. त्यामुळे ही बातमी त्यांच्यासाठी महत्त्वाची आहे. जर तुमचे स्कूटर या कालावधीत खरेदी केलेले असेल, तर लगेच चेक करा आणि सुरक्षिततेसाठी भाग बदलून घ्या. थोडक्यात यामाहा ग्राहकांच्या विश्वासाला साजेशी सेवा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.