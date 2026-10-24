YouTubeचे नवीन 'कस्टम फीड्स फीचर'! फक्त प्रॉम्प्ट टाइप करा अन् पाहा आवडते व्हिडिओ...

YouTube Update: गूगलच्या मालकीच्या जगातील सर्वात लोकप्रिय व्हिडिओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म युट्यूबने (YouTube) मोबाईल आणि डेस्कटॉप वापरकर्त्यांसाठी होम पेजच्या अनुभवात आमूलाग्र बदल केले आहेत. युट्यूबने वापरकर्त्यांसाठी एआय-आधारित (AI-Based) 'कस्टम फीड्स' (Custom Feeds) हे नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्य सादर केले आहे. या वैशिष्ट्यामुळे वापरकर्त्यांना स्वतःच्या शब्दांत किंवा प्रॉम्प्ट लिहून आवडत्या विषयांचे व्हिडिओ एकत्र पाहता येणार आहेत. यासोबतच युट्यूबने मोबाईल ॲपवरील होम टॅबचे डिझाईनही पूर्णपणे रीडिझाइन केले आहे..काय आहे 'कस्टम फीड' वैशिष्ट्य ?युट्यूबच्या अधिकृत कम्युनिटी पोस्टनुसार, वापरकर्त्यांना हवे असणारे व्हिडिओ शोधणे जास्त सोपे आणि जलद व्हावे, या उद्देशाने हे नवीन वैशिष्ट्य रोलआउट करण्यात आले आहे.फक्त टाइप करा अन् व्हिडिओ मिळवा: आता वापरकर्त्यांना होम टॅबवर वरच्या बाजूला दिलेल्या '+' बटणावर क्लिक करून आपल्याला कसा व्हिडिओ पाहायचा आहे, याचे वर्णन (Prompt) लिहावे लागेल.उदाहरणार्थ: जर एखाद्या वापरकर्त्याने "१० मिनिटांपेक्षा कमी वेळेचे गाईडेड मेडिटेशन" किंवा "योगा क्लासेस" असा प्रॉम्प्ट टाइप केला, तर युट्यूब त्या सूचनेनुसार एक स्वतंत्र आणि पर्सनलाइज्ड फीड तयार करून देईल.३० दिवसांची मुदत: हे कस्टम फीड्स स्क्रीनच्या वरच्या बाजूला सेव्ह राहतात, ज्यामुळे वापरकर्ते वेगवेगळ्या आवडींनुसार सहजरित्या स्विच करू शकतात. जुन्या फीडमधील प्रॉम्प्टमध्ये बदलही करता येतो. पण, वापर न केल्यास हे कस्टम फीड्स ३० दिवसांनंतर आपोआप एक्सपायर होतील..YouTube चा धमाका! Amazon अन् Meesho सह दिग्गज ई-कॉमर्स कंपन्यांसोबत करार; क्रिएटर्ससाठी कमाईचे नवे मार्ग खुले!.फ्री आणि प्रीमियम वापरकर्त्यांसाठी मर्यादायुट्यूबच्या या नव्या वैशिष्ट्याचा लाभ फ्री आणि प्रीमियम अशा दोन्ही प्रकारच्या वापरकर्त्यांना घेता येणार आहे, पण त्यांच्यासाठी काही मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत-नॉन-प्रीमियम वापरकर्ते: युट्यूब प्रीमियमचे वर्गणीदार नसलेले वापरकर्ते एकावेळी जास्तीत जास्त ३ कस्टम फीड्स सेव्ह करू शकतात.प्रीमियम वापरकर्ते: युट्यूब प्रीमियमचे सदस्य असलेल्या वापरकर्त्यांना एकावेळी 8 कस्टम फीड्स सेव्ह करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.डिव्हाईस सिंक्रोनायझेशन: मोबाईलवर तयार केलेले कस्टम फीड्स डेस्कटॉप आवृत्तीसोबत आपोआप सिंक होतील; यासाठी दोन्ही ठिकाणी एकाच गूगल अकाउंटने साइन-इन असणे आवश्यक आहे..होम टॅबच्या डिझाईनमध्ये झालेले महत्त्वपूर्ण बदलकस्टम फीड्सव्यतिरिक्त युट्यूबने मोबाईल ॲपच्या होम टॅबच्या टॉप बारचे डिझाईन पूर्णपणे बदलले आहे-डेडिकेटेड फीड्स: होम टॅबच्या वरच्या बाजूला आता Live, Music, आणि Movies & TV यांसारख्या विविध कंटेंट फॉरमॅटसाठी स्वतंत्र (Dedicated) फीड्स देण्यात आले आहेत.सबस्क्रिप्शन टॅबचे स्थान बदलले: पूर्वी ॲपच्या खालच्या बाजूला स्वतंत्रपणे दिसणारा 'Subscriptions' टॅब आता थेट होम टॅबच्या टॉप बारमध्ये शिफ्ट करण्यात आला आहे..हे वैशिष्ट्य कुठे आणि कोणासाठी उपलब्ध आहे?हे नवीन 'कस्टम फीड' वैशिष्ट्य सध्या प्राथमिक टप्प्यात इंग्रजी भाषेत रोलआउट केले जात आहे.अमेरिका: हे वैशिष्ट्य सध्या अमेरिकेतील १३ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या अशा वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे, ज्यांनी साइन-इन केले आहे आणि ज्यांचा सर्च हिस्टरी पर्याय सुरु (Enable) आहे.भारतात कधी मिळणार?: युट्यूबने स्पष्ट केले आहे की, आगामी काळात टप्प्याटप्प्याने भारत आणि इतर देशांमधील वापरकर्त्यांसाठीदेखील हे अपडेट रोलआउट केले जाईल..Vivo Smartphone: 10,000mAh बॅटरी आणि 1.5K AMOLED डिस्प्लेसह येतोय Vivo S2 FE 5G; पाहा दमदार फीचर्स अन् किंमत... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.