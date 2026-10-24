विज्ञान-तंत्र

YouTubeचे नवीन 'कस्टम फीड्स फीचर'! फक्त प्रॉम्प्ट टाइप करा अन् पाहा आवडते व्हिडिओ...

YouTube Custom Feeds: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आधारित 'कस्टम फीड्स' वैशिष्ट्यासह होम टॅबचे नवे डिझाईन सादर; जाणून घ्या युट्यूबमधील हे महत्त्वपूर्ण बदल...
YouTube Custom Feeds Prompt-Based AI Feeds & Redesign Launch

YouTube Custom Feeds: Prompt-Based AI Feeds & Redesign Launch

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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YouTube Update: गूगलच्या मालकीच्या जगातील सर्वात लोकप्रिय व्हिडिओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म युट्यूबने (YouTube) मोबाईल आणि डेस्कटॉप वापरकर्त्यांसाठी होम पेजच्या अनुभवात आमूलाग्र बदल केले आहेत. युट्यूबने वापरकर्त्यांसाठी एआय-आधारित (AI-Based) 'कस्टम फीड्स' (Custom Feeds) हे नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्य सादर केले आहे. या वैशिष्ट्यामुळे वापरकर्त्यांना स्वतःच्या शब्दांत किंवा प्रॉम्प्ट लिहून आवडत्या विषयांचे व्हिडिओ एकत्र पाहता येणार आहेत. यासोबतच युट्यूबने मोबाईल ॲपवरील होम टॅबचे डिझाईनही पूर्णपणे रीडिझाइन केले आहे.

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