रोड ट्रिपसाठी कारवा ट्रॅवलर आहे उत्तम पर्याय; जाणून घ्या कारवामधील सुविधा

नवी दिल्ली: कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असताना बरेच जण फिरण्यासाठी बाहेर जात आहेत. यासाठी अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यासाठी कारवाचा प्रवास प्रसिध्द होत आहे. या प्रवासाचा सर्वात मोठा फायदा असा आहे की आपण घराबाहेर आहोत की घरात हे आपल्याला लवकर जाणवणार नाही. यामध्ये घरासारखं वातावरण असतं. जर तुमचीही इच्छा निसर्गात फिरताना घरच्यासारखी फील हवा असेल तर कारवा बेस्ट पर्याय असू शकेल. Wacation Wheels ची सुरुवात 2016 मध्ये सुरुवात झाली होती. या कारवांतून आपण देशातील 30 निवडक ठिकाणी भेट देऊ शकता. कारवा प्रवासातून कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत करता येऊ शकतो. पर्यटक व्हेकेशन व्हील्सला भाड्याने घेऊ शकतात. छोट्या कारवामध्ये फक्त 4 माणसं राहू शकतात. तर मोठ्यामध्ये 9 जण राहू शकतात. तुम्ही अडीच हजार प्रति दिनच्या हिशोबाने कारवा भाड्याने घेऊ शकता. तर मोठ्यासाठी वीस हजार ते पंचवीस हजार दरम्यान रुपये द्यावे लागतील. Trippy Wheels कारवा टूर सर्व्हिस बेंगळुरूमध्ये आहेत. या कारवां प्रवासाचे भाडे दररोज 3000 रुपये आहे. या कारवांमध्ये तुम्हाला बाथरूमची सुविधा मात्र मिळू शकणार नाही. यासाठी तुम्हाला हॉटेलजवळच रहावे लागू शकते. भविष्यात ही सेवा गोवा आणि आंध्र प्रदेशातही सुरु होण्याची शक्यता आहे. या कारवा प्रवासात 5 जण आरामात प्रवास करू शकतात. यात स्वयंपाकघरची सुविधा देखील आहे. फ्रिज, टीव्हीसह इतर अनेक उपकरणे या कारवांत मिळतील. तसेच शौचालय देखील या कारवांत दिसेल. (edited by- pramod sarawale)

