यंदाच्या उन्हाळ्यात तुम्ही कॅम्पिंगला चालले? ही बातमी वाचा आणि करा नियोजन

नागपूर : उन्हाळ्यात कॅम्पिंग जाण्यासाठी सर्वोत्तम आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस एक आठवडा किंवा दहा दिवस निसर्ग उदार हस्ते शरद ऋतूतील पावसाचे आगमन होण्यापूर्वी एक उबदार आणि स्पष्ट दिवस देते. उन्हाळा त्याच्या विपुल क्रियाकलापांसाठी ओळखला जातो. आपल्याला इच्छित असलेल्या सर्व उन्हाळ्यात-केंद्रित गोष्टींची सूची तयार करा आणि तेथून बाहेर पडा आणि त्या करा! मग ती कॅम्पिंग ट्रिप असो, समुद्रकिनाऱ्याला भेट, पार्क लंच असो किंवा फक्त रस्त्यावरून दुचाकी चालविणे असो. तरुणांसाठी कॅम्पिंग म्हणजे मज्जाच. मौजमस्तीसोवतच सुंदर दृश्ये पाहण्याची एक चांगली संधी होय. भारतात अनेक लोकप्रिय शिबिरे गंतव्यस्थाने आहेत. परंतु, येथे जाण्यापूर्वी काही तयारी करणे गरजेचे आहे. कॅम्पिंगमध्ये स्वतःचे रक्षण फार महत्त्वाचे आहे. अनेक जणांना घरातून बाहेर पडून कॅम्पिंगचा आनंद घ्यायला आवडतो. तुम्हीही कॅम्पिंगला जाण्याची तयारी करीत असाल तर लहान सहाण गोष्टींची काळजी घेणे फार गरजेचे आहे. चला तर जाणून घेऊया याबद्दल... कॅम्पिंगसाठी कॅम्पफायर फार गरजेचा आहे. रात्री सर्दी टाळू शकत नाही, तर मित्रांसह थोडा वेळ घालवू शकता. या व्यतिरिक्त स्वयंपाकासाठी हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. म्हणून कॅम्पफायरशी सर्व साहित्य आपल्याकडे असणे फार गरजेचे झाले आहे. आपली अडचण होऊ नये म्हणून कॅम्पिंगसाठी जाताना लहान सहाण गोष्टीकडे लक्ष देणे गरजेचे होऊन जाते. कोणतीही गोष्ट सुटल्यास आपलीच अडचण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कपड्यांपासून अन्नापर्यंत सर्व गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. तसेच बॅगमध्ये मर्यादित वस्तू ठेवणेही गरजेचे होऊन जाते. यामुळे चालताना आपली अडचण होणार नाही. कॅम्पिंगच्यावेळी थंडी देखील लागू शकते. त्यामुळे आपल्या बॅगमध्ये बेडशीट असणे फार गरजेचे आहे. फार महत्त्वाच्या गोष्टीच जवळ असणे गरजेचे आहे. शक्यतो जवळचे स्थानच निवडा कॅम्पिंगचा सर्वांत मूलभूत नियम हवामानानुसार ठिकाणी शोधणे होय. तुम्ही पहिल्यांदाच जात असाल तर दूरच्या सहलीची योजना करू नका. नाही तर तुम्हाला त्रास होऊ शकतो. शक्यतो जवळचे स्थानच निवडा. बऱ्याचदा दूरच्या ठिकाणी धोका असू शकतो. अशावेळी तुम्हाला संपूर्ण माहिती असणे गरजेचे होते. तुम्ही तयार असाल तर कोणत्याही परिस्थितीच सामना करू शकता. तंबू मजबूत असणे फार गरजेचे तंबू ही सर्वांत महत्त्वाची वस्तू आहे. बऱ्याच वेळा डोंगरांवर तंबू लावल्याने जोरदार वारा किंवा प्राण्यांचा सामना करावा लागतो. यापासून आपला बचाव करण्यासाठी तंबू मजबूत असणे फार गरजेचे आहे. तंबू असा असावा की तो हवा, पाणी आणि प्राण्यापासून आपले संरक्षण करू शकेल. तंबूला योग्य ठिकाणी ठेवा जेणे करून झोपताना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही. कॅम्पिंगला जाण्यापूर्वी यादी तयार करा आजकालच्या दैनंदिन जीवनात प्रत्येक गोष्ट लक्षात ठेवणे खूप कठीण झाले आहे. म्हणूनच आपण यादी तयार करणे खूप महत्त्वाचे आहे. कॅम्पिंगवर जाण्यापूर्वी यादी तयार करून तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. जसे की आपण ५ दिवसांसाठी सहलीची योजना आखत असाल तर यादीमध्ये कोठे सुरू करायचे ते सांगू शकता. जर तुम्ही पहिल्यांदाच कॅम्पिंगला जात असाल तर वेळेवर आणि वेळापत्रकानुसार योग्य नियोजन होणे फार महत्त्वाचे आहे. या आहेत अतावश्यक गोष्टी फूड बॅग

पाण्याची बाटली

प्रथमोपचार बॉक्स

कंपास

नकाशा

