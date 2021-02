अंगावर बर्फ झेलायचा असेल तर या ठिकाणी जायला हवं

अहमदनगर ः बर्फ पाहायचा किंवा अंगावर झेलायचा असेल तर काश्मीरशिवाय दुसरा पर्याय आपल्याला माहिती नाही. परंतु अनेक अशी ठिकाणे आहेत, ती आपल्या गावाजवळच आहेत. आपल्या आयुष्यात हनिमूनसारखे काही गुलाबी दिवस असतात. त्या दिवसांत शक्यतो कपल्स बर्फवर्षा ज्या ठिकाणी होते तेथेच जाणे पसंत करतात. काही ठिकाणांचा आपण आढावा घेऊ. मनाली, (हिमाचल प्रदेश)

मनाली, हिमाचल प्रदेश- हिमाचल प्रदेश एक अत्यंत टूरिस्ट डेस्टिनेशन आहे. मनालीमध्ये सायन्स का स्नोफॉल नोव्हेंबरमध्ये आहे. धनोल्टी, (उत्तराखंड)

धनोल्टी, उत्तराखंड- उत्तराखंड के टिहरी गढवाल भूमीत धनोल्टी देखील एक अत्यंत हिल्सस्टेशन आहे. येथे बर्फाच्या क्षेत्रामध्ये आपण स्कीइंग कॅम्पिंगचा आनंद घेऊ शकता. तथापि, अनेक वेळा स्नोफॉल झाल्यावर कॅम्पिंग बंद असते. डिसेंबरपासून फेब्रुवारी दरम्यान येथे हवामान चांगले असते. अल्मोडा, (उत्तराखंड)

अल्मोडा, उत्तराखंड- उत्तराखंडच्या विद्वानांमध्ये बासा अल्मोडा येथे एक चांगली टूरिस्ट स्पॉट स्कॉट आहे. हिमालयातील बर्फाच्या दिवसांत मनमोहक नजारा असतो. येथे 200 वर्ष जुना लाला बाजार, चिताई आणि नंद देवी मंदिर सर्वात उत्तम टूरिस्ट स्पॉट आहेत. डिसेंबरपासून जानेवारी दरम्यान येथे स्नोफॉल असतो. गुलमर्ग, जम्मू-कश्मीर

गुलमर्गचे उच्चतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस आहे. परंतु डिसेंबर-जानेवारी दरम्यान तापमान माइनस 8 डिग्री सेल्सियसपर्यंत पोहोचते. येथे आपण स्नोफॉलशिवाय स्कीइंग आणि केबल कार राइडिंग का मजा घेऊ शकता. लंबसिंगी, आंध्र प्रदेश

लुंबसिंगी, आंध्र प्रदेश- विशाखापट्टणमच्या चिंतापल्लीमंडल पूर्व घाटात स्थित लांबूसिंगी एक अति सुंदर ठिकाण आहे. नोव्हेंबरपासून जानेवारी दरम्यान बर्फ पडतो. ग्रामीण ऑर्गेनिक कॉफी, हिरवागारभाग, पाण्याचे प्रवाह इथली खास सुंदरता आहे.

