दिल्ली किंवा वृंदावनच नव्हे तर देशीत या ही ठिकाणी आहेत इस्कॉनची मंदिरे

इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसन्स (इस्कॉन) ही एक जागतिक संस्था आहे जी १९९६ मध्ये न्यूयॉर्क शहरातील स्थापना केली गेली. गौडिया वैष्णव परंपरेचे पालन करणारा हा एक पंथ आहे. ते राधा आणि कृष्णाचे शिष्य आहेत. भारतात देखील अनेक इस्कॉन मंदिरे आहेत. जन्माष्टमीच्या वेळी म्हणजेच कृष्णाच्या जन्माच्या उत्सवाच्या वेळी या ठिकाणी अद्भुत वातावरण पाहायला मिळते. बऱ्याचदा भारतातल्या बऱ्याच लोकांना फक्त दिल्लीतील इस्कॉन मंदिर किंवा वृंदावनमधील इस्कॉन मंदिराबद्दल माहिती असते. परंतु या ठिकाणांव्यतिरिक्त भारतातील विविध राज्यांमध्ये इस्कॉन मंदिरे आहेत. आज आपण देशातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये असलेल्या इस्कॉन मंदिरांबद्दल जाणून घेणार आहोत , मंदिरांबद्दल जाणून घेतल्यानंतर तुम्हालाही एकदा इथे नक्की भेट द्यायची इच्छा होईल. इस्कॉन मंदिर, पश्चिम बंगाल श्री मायापुरा चंद्रोदय मंदिर हे भारतातील सर्वात मोठे इस्कॉन मंदिर आहे. हे पश्चिम बंगालमधील मायापूर येथे आहे आणि इस्कॉनचे मुख्य मुख्यालय आहे. १९७२ मध्ये पायाभरणी केली गेली आणि मंदिरात आयोजित सोहळ्यादरम्यान मायापूरला हजारो पर्यटक भेट देतात. येथे देवाला नवीन कपडे घालण्यात येतात. मंदिराची सजावट केली जाते आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. इस्कॉन मंदिर, बेंगलोर भारतातील बेंगळुरू येथील इस्कॉन मंदिर हे श्री राधा कृष्ण मंदिर म्हणून देखील ओळखले जाते. येथे वर्षभर भाविक आणि पर्यटकांची वर्दळ असते. दरवर्षी जन्माष्टमी उत्सवानिमित्त मंदिराला रंगरंगोटी व दिव्यांनी सजावट केली जाते. परमेश्वराचा भोग मोठ्या प्रमाणात तयार केला जातो आणि भाविकांना वाटप केला जातो. इस्कॉन मंदिर, अहमदाबाद गुजरात समाचर प्रेस जवळ असलेले अहमदाबाद मधील इस्कॉन मंदिर अध्यात्म आणि मानसिक शांतता अनुभवण्यासाठी सर्वोत्तम स्थान आहे. हरे कृष्ण मंदिर म्हणून ओळखले जाणारे हे मंदिर आश्चर्यकारक आहे. हरे कृष्ण मंदिरात हरे राम हरे कृष्णाचे मंत्र नेहमीच ऐकू येतात. येथील अनुयायी दररोजचे जीवन सुधारण्याचे तंत्र शिकविण्यासाठी संस्था, कॉर्पोरेट्स इ. मध्ये सत्रे घेतात. इस्कॉन मंदिर, वृंदावन उत्तर प्रदेशातील वृंदावन येथील भक्तिवेदांत स्वामी मार्गावर असलेले इस्कॉन मंदिर श्री कृष्ण बलराम मंदिर म्हणून ओळखले जाते. हे भारतातील पहिले इस्कॉन मंदिर आहे, हे १९७५ मध्ये बांधले गेले. दरवर्षी जन्माष्टमीच्या वेळी अनुयायी वृंदावनमध्ये जमतात. हिंदू पौराणिक कथांवर आधारित, हे ते ठिकाण होते जेथे भगवान श्रीकृष्ण वाढले होते. म्हणून, या ठिकाणी बांधलेल्या इस्कॉन मंदिराचे स्वतःचे वेगळे महत्त्व आहे. इस्कॉन मंदिर, दिल्ली प्रसिद्ध राधा राधिकरण-कृष्णा बलराम इस्कॉन मंदिर दिल्ली राजधानीच्या मध्यभागी आहे. हे कैलास पूर्वेकडील इस्कॉन टेम्पल रोड वर आहे. सुमारे सात ते आठ लाख लोक जन्माष्टमीमध्ये सहभागी होण्यासाठी येथे जमतात. आर्ट गॅलरीपासून ते रोबोटपर्यंत यांच्या मदतीने भगवान श्री कृष्ण आणि त्यांच्या जीवनाशी संबंधित बर्‍याच माहिती सर्व अभ्यागतांना येथे मनोरंजक पध्दतीने देण्यात येते. इस्कॉन मंदिर, चेन्नई चेन्नई मधील इस्कॉन मंदिर हे भगवान श्रीकृष्णाला समर्पित एक सुंदर मंदिर आहे. हे दक्षिण चेन्नईच्या ईस्ट कोस्ट रोडवर आहे. १.५ एकर जागेवर बांधलेले, इस्कॉन, चेन्नई हे तामिळनाडूमधील सर्वात मोठे राधा कृष्ण मंदिर आहे. २६ एप्रिल २०१२ रोजी त्याचे अधिकृत उद्घाटन झाले. मंदिरात पूजेच्या देवतांमध्ये राधा कृष्ण आणि भगवान नित्य गौरंग यांच्यासह देवाच्या कुटूंबाचा समावेश आहे.

