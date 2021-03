जळगाव : मुंबई एक अशी जागा आहे; जिथे प्रत्येकजण आपल्या कामात व्यस्त असतो. तो स्वत:ला देखील वेळ देवू शकत नाही. अशा परिस्थितीत आठवडाभर काम केल्यानंतर त्यास आठवड्याच्या शेवटी स्वत: ला चार्ज करण्याची संधी मिळते. आपणही मुंबईत राहता आणि आठवड्याच्या शेवटी काही रीडव्हेंचरिंग करण्यास किंवा आराम देण्याच्या मनस्थितीत असाल. तर कामापासून थोडी विश्रांती घेण्यासाठी मुंबई जवळील काही उत्तम ऑफबीट ठिकाणी फिरू शकता. तर मग मुंबई जवळच्या काही उत्तम ऑफबीट जागेबद्दल माहिती जाणून घ्‍या आणि तुम्ही कुटुंब आणि मित्रांसोबत जाऊ शकता. कामशेत

कामशेत हे मुंबईपासून ११० किलोमीटर अंतरावर आहे. जरी हे स्थान पॅराग्लाइडर्सचे नंदनवन म्हणून ओळखले जाते. लोणावळा आणि खंडाळ्यापासून सुमारे १६ किलोमीटर अंतरावर कामशेतची नेत्रदीपक नैसर्गिक सौंदर्य दृष्टीक्षेपातच दिसते. मुंबई जवळील एक उत्तम ठिकाण असून आपण येथे असल्यास पॅराग्लाइडिंग आणि ट्रेकिंगचा आनंद घेऊ शकता. या व्यतिरिक्त, येथे बेडसा लेणी, कार्ला लेणी, भजा लेणी इत्यादी पहिल्या आणि तिसऱ्या शतकातील लेण्या देखील पाहता येतील. जर इथे जायचे असेल तर रेल्वेने जाणे चांगले. कामशेतचे स्वतःचे रेल्वे स्टेशन आहे. कोलाड

कुंडलिका नदीच्या काठावरील महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील कोलाड हे एक छोटेसे गाव. मुंबई जवळचे हे एक उत्तम ऑफबीट डेस्टिनेशन आहे. कोलाड हे मुंबईपासून ११७ कि.मी. अंतरावर आहे. मुख्यत: पांढऱ्या पाण्याच्या राफ्टिंगसाठी ओळखले जाते. येथे कुंडलिका नदीवर पांढऱ्या पाण्याचे राफ्टिंग करू शकता. थंडगार हिरव्यागार डोंगरांमध्ये ताम्हिणी धबधब्यांना भेट देऊ शकतात. संधान व्हॅली

ट्रेकिंग आवडत असेल आणि आठवड्याच्या शेवटी हा छंद निश्‍चित अनुभवू शकता. याकरीता संधान व्हॅलीला जावे. मुंबईपासून सुमारे १८३ कि.मी. अंतरावर ही दरी उत्तम ट्रेकिंग स्पॉट्स आहे. येथे ट्रेकिंग, क्लिफ कॅम्पिंग आणि मूनलाइट कॅम्पिंगचा आनंद घेऊ शकता. इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी तुम्हाला कसाराला जाण्यासाठी रेल्वे किंवा रस्ता घ्यावा लागेल. हरनाई-अंजार्ले

मुंबईजवळील सर्वोत्कृष्ट ऑफबीट ठिकाणांबद्दल बोलत असेल तर हर्नाई-अंजार्ले हे नाव घेतलेच पाहिजे. मुंबईपासून सुमारे २३८ कि.मी. अंतरावर वसलेल्या येथे तुम्हाला शांत समुद्र किनाऱ्या‍वर आराम करण्याची संधी मिळेल. मुंबईसारख्या धावपळीच्या शहरापासून काही काळ दूर राहणे हे एक चांगले ठिकाण आहे. येथे आपण समुद्री किल्ला, एक प्राचीन गणेश मंदिर आणि स्वादिष्ट सागरी भोजन घेऊ शकता. येथे समुद्रकिनारी बसलेला डॉल्फिन देखील पाहू शकता. येथे आपल्याला नारळची अनेक झाडे दिसतील.



Web Title: marathi jalgaon news relax a bit during the week..then learn about these offbeat places near mumbai