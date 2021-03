सुट्टीत फिरण्यासाठी सौदी अरेबियाची ही पाच ठिकाणे प्रवास करतील संस्मरणीय

सौदी अरेबिया हा नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध असलेला एक अतिशय सुंदर देश. कोरोना साथीच्या आजारामुळे पर्यटनाच्या बाबतीतही मागील वर्ष फारसे विशेष नसले; तरी वर्षभर जगभरातील पर्यटकांच्या स्वागतासाठी देश खुला राहिला आहे. येथे सुंदर दृश्ये पाहण्याव्यतिरिक्त सर्व प्रकारच्या खरेदीचा आनंद घेऊ शकतो. या देशाभोवती लाल समुद्रासह असंख्य कोरल म्हणजे लाल सागरी स्फटिकासारखे पारदर्शक पाणी आहे. अशाच पाच जागांबद्दल जाणून घ्‍या आणि सुट्टीत फिरण्याची योजना आखू शकता. दिरिया

रियाधच्या बाहेरील दिरियातील युनेस्को साइट जागतिक वारसा आहे. येथे प्राचीन सत्ताधारी अल सौद कुटुंबाचे शासन आहे. येथे जाताना आपल्याला विटांनी बनलेली घरे आढळतील; जी अनेक पिढ्यांच्या जीवनशैलीवर प्रकाश टाकतात. सौदी संस्कृती आणि इतिहासाबद्दल जाणून घ्‍यायचे असल्यास, सौदी संग्रहालय आणि सलवा पॅलेसला भेट द्या. येथे मोठ्या रचना आपल्याला मोहित करतील. आपण हिरव्यागार आणि तलावांनी वेढलेल्या रेस्टॉरंटमध्ये आणि कॉफी शॉपमध्ये पारंपारिक पाककृतींचा आनंद घेऊ शकता. अल्लाउला

अल्लाउला एक भव्य गंतव्यस्थान आहे. जिचा २००,००० वर्ष जुना मानवी इतिहास आहे. हे नैसर्गिक रॉक फॉर्मेशन्स, आधुनिक आर्किटेक्चर आणि हेगारा यासाठी प्रसिद्ध आहे. जे सौदीच्या सर्वात प्रसिद्ध छायाचित्रांपैकी एक आहेत. येथे आपणास नाबातियन संस्कृतीद्वारे प्रेरित शेकडो अखंड खडक सापडले, जे एकेकाळी स्मशानभूमी होते. आजूबाजूच्या क्रॅक आणि खडकांवर कोरलेल्या प्राचीन शिलालेखांमधून आपण त्या क्षेत्राच्या इतिहासाबद्दल देखील जाणून घेऊ शकता. मिरर-क्लेड कॉन्सर्ट हॉल येथे आश्चर्यचकित व्हाल, जगातील सर्वात प्रतिष्ठित इमारतींपैकी एक. अल बालाड

लाल समुद्रातील वेणी, जेद्दाचे प्राचीन केंद्र मक्का येथे जाणाऱ्या यात्रेकरूंना लक्षात ठेवून सातव्या शतकात बांधले गेले. आज मक्काचा नूतनीकरण केलेला प्रवेशद्वार अद्वितीय प्रवेशाच्या भूमिकेत आहे आणि आधुनिक आणि प्राचीन वास्तुकलाचा एक अद्वितीय संयोजन आहे. सौदीचा सर्वात मोठा सॉक रंगीबेरंगी सॉक अल अलवीचा अनुभव घेऊ शकता. अरुंद रस्ते, रंगीबेरंगी कॅलेडोस्कोप आणि विदेशी मसाल्याच्या सुगंधांसाठी ते परिचित आहेत. येथे आपल्याला ५०० वर्ष जुन्या इमारती असलेली हेरिटेज घरे, गॅलरी आणि संग्रहालये सापडतील, जी लाल समुद्राच्या (लाल समुद्र) कोरलपासून तयार केलेली आहे. आपला दिवस लाल समुद्राच्या काठावर सीफूडच्या नवीन संमेलनासह समाप्त करा आणि एक अविस्मरणीय अनुभव घ्या. गुलाबांचे शहर

टॅफचा अनुभव घ्या, गुलाबांचे शहर, उत्तरी सुंदर डोंगरांच्या सहलीसह. वसंत ऋतूमध्ये, ९० हून अधिक गुलाबांच्या शेतात गंध पर्वतांच्या हवेत जाणवतो आणि म्हणूनच शहराला हे नाव देण्यात आले आहे. जगातील काही सर्वात महागडे गुलाब तेल (गुलाब तेल) तॅफमध्ये आढळते, जे जगभरात लक्झरी परफ्यूममध्ये वापरले जातात. स्थानिक गुलाबपाणीही चामडीयुक्त पदार्थांमध्ये वापरतात. नूतनीकरण केलेल्या सिटी सेंटरमध्ये टॅफ सेंट्रल मार्केट आहे जेथे आपण पारंपारिक वस्तू जसे की दागदागिने, ऑडल्स आणि औपचारिक औषधी वनस्पती खरेदी करू शकता. म्हणून या शहराच्या हवेत लपलेले ताजेपणा आपण कधीही विसरणार नाही. लाल समुद्र

सौदी लाल समुद्र (लाल समुद्र) हा कोरल रीफ आणि समुद्री जीवनाचा एक नैसर्गिक खजिना आहे. जो डॉल्फिन, डुगॉन्ग आणि समुद्री कासव (समुद्री कासव) यासाठी ओळखला जातो. उत्तरेकडील एक्बाबा बे पासून दक्षिणेस फारासन बेटापर्यंत १७०० किलोमीटर लांबीचा विस्तार असणारा, लाल समुद्र विविध, स्नॉर्कलर्स आणि समुद्र प्रेमींसाठी एक विलक्षण ठिकाण आहे. समुद्रकिनारी बसून बुडणारा सूर्य पहायचा असेल किंवा पुरातन खडकांविषयी जाणून घ्यायचे असेल किंवा आपल्या जहाजाच्या कडेला समुद्रात डुबकी असो, तांबड्या समुद्रासारखे ठिकाण तुम्हाला जगात कुठेही सापडणार नाही. तर या अविस्मरणीय नैसर्गिक सौंदर्यात मग्न व्हा आणि हा प्रवास कायमचा संस्मरणीय बनवा.

