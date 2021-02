प्री वेडिंग शूटसाठी कुठे जायचं? हे आहेत काही परफेक्ट डेस्टिनेशन्स

सध्या लग्नकार्याचा हंगाम सुरु आहे, आणि या हंगामात तरुणांमध्ये वेगळाच उत्साह दिसतो. लग्ना सोहळ्याची उत्सुकतेने वाट पाहाणारे तरुण-तरुणी हे लग्नाच्या आधी प्री वेडिंग फोटोशूट करताना दिसतात. हे प्री वेडिंग शूट शानदार आणि अनोखे व्हावे ही प्रत्येक जोडप्याची इच्छा असते. त्यासाठी बऱ्याचदा हटके लोकेशनच्या शोधात असलेल्या जोडप्यांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ते शोधताना बरीच मेहनत घ्यावी लागते. परफेक्ट प्री वेडिंग फोटोशूटसाठी तुमच्या कायमचे आठवणीत राहिल असे लोकेशन हवे असेल तर तुम्ही या काही विशेष ठिकाणांचा विचार करु शकता.. अंदमान निकोबार प्री वेडिंग शूट किंवा हनीमून या दोन्हीसाठी अंदमान निकोबार या ठिकाणाला जोडप्यांची चांगलीच पसंती मिळत आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत लग्नाआधीचे सुंदर क्षण कॅमेराबध्द करण्यासाठी बरेचजण आवर्जून अंदमान निकोबारची निवड करतात. प्री वेडिंग शूटसाठी हे डेस्टिनेसन अगदी परफेक्ट आहे. खासकरुन अंदमान येथील सुर्यास्ताची वेळ ही फोटो घेण्यासाठी परफेक्ट आहे. येथे संध्याकाळी फोटो काढण्यासाठी बिचवर गर्दी जमलेली असते. तुमच्या स्वप्नातील प्री वेडिंग शूटसाठी तुम्ही देखील अंदमान निकोबारला जाऊ शकता. पंजाब प्री वेडिग फोटो शूटसाठी तुम्ही पंजाबची देखील निवड करू शकता. हिंदी रोमँटीक चित्रपटांसाठी पंजाब जगभर प्रसिध्द आहे. त्यात दाखवलेली हिरवीगार शेतं आणि आनंदी मनमोकळी लोकं सर्वांनी पाहिले आहे. प्री वेडिंग फोटोशूटसाठी पंजाब परफेक्ट चॉईस आहे. पंजाबमधील ऐतिहासीक स्थळे देखील फोटोग्राफीसाठी उत्तम पर्याय आहेत. राजस्थान राजस्थान हेसुद्धा प्री वेडिंग शूटसाठी परफेक्ट डेस्टिनेशन आहे. येथे तुम्हाला रोमँटीक वाळवंट, सुंदर स्थापत्य असलेल्या जुन्या इमारती इत्यादीचा वापर करत फोटोशूट करता येईल. सोबतच राजस्थान येथे थीम बेस फोटोग्राफीसाठी देखील स्कोप आहे. तुमच्या प्री वेडिंग शूटसाठी राजस्थान देखील परफेक्ट डेस्टिनेशन ठरु शकते. केरळ लग्नाच्या तयारीच्या गडबडीत तुम्ही प्री वेडींग शूट प्लॅन करत असाल तर त्यासाठी तुमच्याकडे केरळचा उत्तम पर्याय देखील आहे. दरवर्षी हजारो जोडपी शूटसाठी केरळला भेट देतात. जास्त विचार न करता तुम्ही थेट केरळ गाठू शकता. येथे सुंदर समुद्रकिनारा, नारळाची झाडांची हिरवळ, बागीचे आणि हॉटेल्स तुमच्या फोटोशूटसाठी अप्रतिम ठरतील.

