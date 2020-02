हिमालयातील ट्रेकिंगला जाण्यापूर्वी बॅगेत हे हवेच

टोपी

हेड टॉर्च

गॉगल औषधे

पॉवर बॅंक

सॅनिटरी नॅपकिन सनस्क्रीन

मॉईश्चरायझर

लिपबाम

ब्रश आणि पेस्ट

साबण

टॉयलेट पेपर 1 वुलन मोजे

3 कॉटन मोजे

स्कार्फ

स्लिपर

पिशव्या 1 पॅडेड जॅकेट दोन स्वेटर रोल करून ठेवलेले

रात्रीसाठी थर्म्लस गोल्व्हज 3 ट्रॅक पॅंट्स एक लिटर पाण्याच्या २ बाटल्या प्रत्येक दिवसासाठी वेगळे आतले कपडे 3 रोल केलेले पूर्ण हाताचे टी-शर्ट

Web Title: This things in your bag before going trekking in the Himalayas