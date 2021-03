भारतातील या राज्यात जाताना घ्यावं लागतं परमीट

अहमदनगर : परदेशात जायचं म्हणलं की आपल्याला व्हिसा, पासपोर्ट असे सोपस्कार करावे लागतात. त्यासाठी भली लंबीचौडी कागदपत्र लागतात. पासपोर्ट निघाला तरी व्हिसाची वाट पाहावी लागते. नाही तर मग एजंटला भरपूर रक्कम देऊन हे सगळं करावं लागतं. परंतु आपल्या देशात जर फिरायचं म्हणलं तर याची गरज नसते, हे काहींना माहितीय. मात्र, एक असं राज्य आहे, तिथं परमीट घ्यावं लागतं. त्याशिवाय तुम्हाला तेथे प्रवेश नाही. ईशान्यकडे छोटी छोटी राज्य आहेत, तेथील सौंदर्य आपल्याला नेहमीच भुरळ घालीत असतं. नागालँड राज्यात इनर लाइन परमिटची तरतूद आहे. नागालँडमधील दिमापूर, मोकुकचंग, सोम, वोखा, झुकोऊ व्हॅली, तुओफेमा व्हिलेज, कोहिमा यासारखी ठिकाणे तुम्हाला नॉर्वे आणि आईसलँड सारख्या देशांची आठवण करून देतील. झ्झकोउ व्हॅलीचे सौंदर्य नॉर्वे किंवा कॅनडाचे पर्वत चुकवतील. मानवी पायांच्या आकारात बांधलेले शिलोई तलाव आजूबाजूला डोंगरांनी वेढलेले आहे.



नागालँड पर्यटन खूप प्रसिद्ध आहे आणि जे येथे वन्यजीव पाहताना खूप चांगला अनुभव मिळतो. पण जर तुम्हाला बघायचे असेल तर तुम्हाला नक्कीच नागालँडची इनरलाईन परवानगी घ्यावी लागेल. इनरलाईन परवानगीसाठी काय करावे? नागालँड हाऊस असल्याने नवी दिल्ली, कोलकाता, शिलॉंग, गुवाहाटी येथील लोकांना इनरलाईन परमिट मिळू शकेल. या परवानग्या तेथून देता येतात. इतर ठिकाणी ऑनलाईन फॉर्म भरल्यानंतर नागालँड सीमेवरील या परवानग्या घ्याव्या लागतील. या परवान्याची काय गरज आहे? हे जास्त कागदपत्रे घेत नाही. हे परमिट मिळविण्यासाठी, २ पासपोर्ट आकाराची छायाचित्रे आणि आपल्या आयडी प्रूफची एक छायाचित्र स्थापित केले आहे. त्याची किंमत किती आहे? यासाठी फी 50 रुपयांपासून सुरू होते. जेव्हा आपल्याला नागालँड हाऊसकडून परवानगी मिळते तेव्हा असे होते. तसेच जर तुम्ही ऑनलाईन ट्रॅव्हल एजंटची मदत घेत असाल तर ते 500 रुपयांपर्यंत असू शकते. हे परमिट किती दिवसांसाठी वैध आहे? नागालँडचे हे परमिट 30 दिवसांसाठी दिले जातात. जर आपल्याला नोकरीसाठी जायचे असेल तर त्यासाठी वेगळ्या प्रकारचे परमिट लागू केले जाईल. म्हणूनच आपल्या प्रवासी परवानग्यानुसार आपल्याला योजना आखण्याची आवश्यकता आहे.

