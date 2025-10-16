Konkan Travel Story : कोकणातील सुट्टीत थरार! आरवली बीचवर माझ्या पती-मुलाने बुडणाऱ्या दोघांना कसे वाचवले?

मी, माझे पती, मुलगी व मुलगा दोन दिवस कोकणात आरवली येथे गेलो होतो. जेवण झाल्यावर विश्रांती घेऊन समुद्रात खेळायला गेलो. थोडा वेळ समुद्रात खेळत राहिलो आणि फार मोठा पाऊस सुरू झाला. बराच वेळ समुद्रात खेळल्याने दमल्यावर समुद्रातून बाहेर पडून रूमवर येण्याचा विचार करत होतो. .सूर्य मावळत आला होता, त्याच वेळी काही लोक जोरजोरात ओरडत असल्याचे लक्षात आले. एक साधारण सतरा-अठरा वर्षांची मुलगी व तिचा मामा असे दोघे समुद्रात बुडत होते. माझ्या पतीने व मुलाने त्यांच्या मदतीला जाण्याचे ठरवले. काही अंतर पोहत, ज्या ठिकाणी पाय टेकतील त्या ठिकाणी पळत असे अंतर कापत ते दोघे त्या ठिकाणी पोहोचले, परिस्थिती खूपच भयानक होती. समुद्राची खोली जास्त होती. .लाटांचे प्रमाण मोठे होते, पाऊस वाढला होता, किनाऱ्यावर बरेच लोक होते; पण समुद्रात त्यांच्या मदतीला हे दोघेच होते. मुलीने धीर सोडला असल्याने माझे पती व मुलावरच त्याचा जास्त ताण होता. तिचा हात पकडून बाहेर काढण्याचा त्या दोघांचा प्रयत्न सुरू होता; परंतु ती पूर्ण घाबरल्याने तिने प्रयत्न सोडले होते. .Diwali Travel Pune: दिवाळीच्या सुट्टीत फिरायला जायचंय? मग पुण्यातल्या 'या' सुंदर ठिकाणी जा आणि परदेशासारखा अनुभव घ्या! .साधारण पंधरा-वीस मिनिटे माझे पती आणि माझा मुलगा वरदराज या दोघांनी धैर्याने हा प्रयत्न केल्यावर त्याचे पाय टेकतील अशी परिस्थिती निर्माण झाली व खऱ्या अर्थाने आम्हालाही धीर आला. ते दोघे त्या मुलीला घेऊन बाहेर आले. .थोड्या अंतराने मामा बाहेर येऊ शकले, त्या वेळी माझे पती व मुलाच्या पायातील त्राण पूर्णतः गेले होते. ही घटना आम्ही हॉटेलमालकांना सांगितली. जेवण झाल्यावर त्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी, तब्येतीची चौकशी करण्यासाठी त्यांच्या हॉटेलवर गेलो, त्यांच्या चेहऱ्यावर अजूनही भय होते. .दरम्यानच्या काळात त्यांचे कुटुंबीय त्या दोघांनाही दवाखान्यात घेऊन गेले होते, डॉक्टरांनी शिरस्त्याप्रमाणे घटना पोलिसांना कळवली. त्यामुळे आम्ही आमच्या हॉटेलवर येईपर्यंत पोलिस स्टेशनमधून फोन आला होता व ते या घटनेची माहिती घेत होते. पोलिस यंत्रणा व हॉटेलमालक यांनीही आम्हाला धन्यवाद दिले, त्यांच्या कुटुंबीयांनी आभार व्यक्त केले होतेच. आपण दोन जीव वाचवू शकलो याचे समाधान वेगळेच. -विद्या जोतराव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.