Affordable International Trips: परदेशी ट्रिप आता परवडणारी! ही आहेत जगातील ५ सर्वात टुरिस्ट डेस्टिनेशन्स

Best Time to Visit These Destinations: परदेशात फिरण्याचं स्वप्न अनेकांचं असतं, पण जास्त खर्चामुळे ते अपूर्णच राहातं. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. योग्य नियोजन आणि थोड्या बजेटमध्येही परदेशी ट्रिप शक्य झाली आहे..जगात अशी अनेक सुंदर आणि लोकप्रिय पर्यटनस्थळे आहेत, जिथे भारतीय पर्यटक कमी खर्चात प्रवास करू शकतात. आज आम्ही तुम्हाला अशाच जगातील पाच स्वस्त आणि आकर्षक टुरिस्ट डेस्टिनेशनबद्दल माहिती देणार आहेत, जी एकदा तरी आयुष्यात नक्की पाहावीत..श्रीलंकाभारताचा जवळचा शेजारी देश श्रीलंका कमी बजेटमध्ये फिरयण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. येते समुद्रकिनारे, डोंगर, मंदिरे आणि ऐतिहासिक स्थळे पाहता येतात.व्हिसा आणि खर्चश्रीलंकेसाठी भरतीय नागरिकांना व्हिसा लागत नाही.येथे ट्रिपसाठी अंदाजे ५० ते ६० हजार रुपये खर्च येऊ शकतो.थायलंडथायलंड हे कपल्स, फॅमिला आणि हनिमूनसाठी अतिशय लोकप्रिय ठिकाण आहे. सुंदर समुद्रकिनारे, नाईटलाइफ आणि स्वस्त खरेदी यासाठी थायलंड ओळखले जाते.व्हिसा सुविधाभारतीय नागरिकांना थायलंदमध्ये व्हिसा शिवाय ६० दिवसांपर्यंत राहण्याची परवानगी आहे.थायलंडमध्ये कमी खर्चात आलिशान अनुभव घेता येतो, त्यामुळे हे ठिकाण पर्यकांचे आवडते आहे..नेपाळभारताचा शेजारी देश असलेला नेपाळ हा स्वस्त आणि सुंदर पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे. विशेष म्हणजे भारतीय नागरिकांना नेपाळला जाण्यासाठी व्हिसाची आवश्यकता नाही.फिरण्याची ठिकाणेनेपाळमध्ये फिरण्यासाठी अनेक आकर्षक स्थळे आहेत.काठमांडूपोखराविविध राष्ट्रीय उद्यानेहिमालय पर्वतरांगाकमी बजेटमध्ये निसर्गसौंदर्य आणि अध्यात्माचा आनंद घ्यायचा असेल तर नेपाळ उत्तम पर्याय आहे..सिंगापूरसिंगापूर हा आशियातील स्वच्छ, आधुनिक आणि पर्यटनासाठी लोकप्रिय देश आहे. योग्य नियोजन केल्यास सिंगापूरची ट्रिपही कमी खर्चात करता येते.व्हिसा माहितीसिंगापूरला जाण्यासाठी भारतीय नागरिकांना व्हिसा आवश्यक आहे.खर्च किती येईल?सिंगापूर ट्रिपसाठी अंदाजे १ लाख रुपयांमध्ये खर्च येऊ शकतो. याबजेटमध्ये प्रवास, राहणे आणि फिरणे शक्य होते..