Hidden Lakes in India: तलावाच्या काठावरचं हे जग पाहिलंय का? भारतातील ५ ठिकाणं पाहून थक्क व्हाल, लगेच कराल ट्रिप प्लॅन

भारतातील पर्यटनस्थळांची विविधता मोठी आहे. डोंगर, समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक वास्तू यांसोबतच तलावांच्या काठावर वसलेली काही ठिकाणे त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण जीवनशैलीमुळे वेगळी ठरतात. अनेक ठिकाणी स्थानिकांचे दैनंदिन जीवन तलावाशी जोडलेले आहे. कुठे पाण्यावर तरंगणाऱ्या भूभागांवर घरे आहेत, तर कुठे मासेमारी आणि नौकाविहार हा जीवनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. नेहमीच्या पर्यटनस्थळांपेक्षा वेगळा अनुभव घ्यायचा असल्यास भारतातील ही पाच ठिकाणे प्रवासाच्या यादीत समाविष्ट करता येतील..लोकटक तलाव, मणिपूरमणिपूरमधील लोकटक तलाव ‘फुमडी’ या तरंगत्या भूभागांसाठी प्रसिद्ध आहे. गवत, चिखल आणि सेंद्रिय पदार्थांचे जाड थर पाण्यावर तरंगत असून त्यांना फुमडी म्हटले जाते. या तरंगत्या भागांवर बांधलेल्या घरांमध्ये काही लोक वास्तव्यास असून मासेमारीही करतात.पर्यटकांना स्थानिक होमस्टेमध्ये राहून तलाव आणि त्याभोवतालच्या जीवनशैलीचा अनुभव घेता येतो. सकाळच्या वेळी तलावाचे दृश्य विशेष आकर्षक दिसते. जवळच असलेल्या केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यानालाही भेट देता येते. हे उद्यान संगाई हरणांसाठी ओळखले जाते. लोकटकला भेट देण्यासाठी नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी हा कालावधी योग्य मानला आहे..पुष्कर, राजस्थानराजस्थानमधील पुष्कर शहर पवित्र पुष्कर तलावाच्या काठावर वसलेले आहे. तलावाभोवती ५२ घाट असून येथे भाविक पूजा आणि स्नानासाठी येतात. भगवान ब्रह्मदेवाला समर्पित ब्रह्म मंदिर हेही येथील महत्त्वाचे आकर्षण आहे.पुष्कर तलावाच्या घाटांवर फेरफटका मारण्यासोबतच संध्याकाळची आरती पाहता येते. ब्रह्म मंदिराला भेट आणि उंटाची सवारीही करता येते. ऑक्टोबर ते मार्च हा येथे जाण्यासाठी योग्य कालावधी आहे..चिलिका सरोवर, ओडिशाओडिशातील चिलिका सरोवर हे भारतातील प्रमुख किनारी सरोवरांपैकी एक आहे. येथे गोड्या आणि खाऱ्या पाण्याचा संगम पाहायला मिळतो. सरोवराच्या परिसरात अनेक मच्छीमार गावे असून स्थानिकांचे जीवन मोठ्या प्रमाणावर सरोवराशी निगडित आहे.सातपाडा येथून बोटीने प्रवास करता येतो. या प्रवासात इरावाडी डॉल्फिन दिसण्याची संधी मिळू शकते. हिवाळ्याच्या काळात विविध स्थलांतरित पक्षीही येथे येतात. नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी हा चिलिकाला भेट देण्यासाठी योग्य कालावधी आहे..Ratnagiri Tourism : ‘थ्रीडी शो’ अन् ‘शिवसृष्टी’ तोट्यात, उत्पन्न ८ लाख तर खर्च ९ लाख; नावीन्यपूर्ण उपक्रम ठरताहेत ‘पांढरा हत्ती’.कोरझोक, लडाखलडाखमधील कोरझोक गाव त्सो मोरिरी सरोवराच्या किनाऱ्यावर असून सुमारे ४,५०० मीटर उंचीवर वसलेले आहे. शांत वातावरण आणि पर्वतीय दृश्यांमुळे हे ठिकाण वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. येथे चांगपा समुदाय आपल्या पशुधनासह वास्तव्यास आहे. गावातील कोरझोक मठ हेही पाहण्यासारखे ठिकाण आहे.त्सो मोरिरी सरोवर आणि कोरझोक मठाला भेट देतानाच स्थानिक जीवनशैली आणि शांत दऱ्यांचा अनुभव घेता येतो. उन्हाळ्यातही येथे थंडी जाणवू शकते, त्यामुळे उबदार कपडे सोबत ठेवणे आवश्यक आहे. मे ते सप्टेंबर हा भेटीचा कालावधी दिला आहे..कुमारकोम, केरळकेरळमधील कुमारकोम वेंबनाड सरोवराच्या काठावर वसलेला प्रदेश आहे. हिरवीगार वनराई, बॅकवॉटर आणि संथ जीवनशैली हे येथील वैशिष्ट्य आहे. नौकाविहार आणि मासेमारीमुळे स्थानिक जीवन जवळून अनुभवता येते.पारंपरिक हाऊसबोटमधून प्रवास करणे, वेंबनाड सरोवरावरील सूर्यास्त पाहणे आणि कुमारकोम पक्षी अभयारण्याला भेट देणे असे पर्याय येथे आहेत. सप्टेंबर ते मार्च हा प्रवासासाठी योग्य कालावधी आहे..पाण्याशी जोडलेली जीवनशैलीलोकटकपासून कुमारकोमपर्यंत प्रत्येक ठिकाणाची वैशिष्ट्ये वेगळी आहेत. कुठे तलावावर तरंगणाऱ्या घरांमधील जीवन पाहायला मिळते, तर कुठे नौकाविहार, मासेमारी आणि स्थानिक संस्कृतीचा अनुभव घेता येतो. पर्यटनासोबत स्थानिक जीवनशैली जवळून जाणून घेण्याची इच्छा असल्यास ही ठिकाणे वेगळा अनुभव देऊ शकतात. प्रवासाचे नियोजन करण्यापूर्वी हवामान, स्थानिक नियम आणि आवश्यक असल्यास परवानगीची माहिती तपासणे आवश्यक आहे..Munawale Water Tourism: पर्यटकांसाठी मोठी बातमी! मुनावळे जलपर्यटन झाले खुले; साहसी खेळांचा थरार अनुभवता येणार, देशातील गोड्या पाण्यातील पहिले जलपर्यटन केंद्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.