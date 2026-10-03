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Hidden Lakes in India: तलावाच्या काठावरचं हे जग पाहिलंय का? भारतातील ५ ठिकाणं पाहून थक्क व्हाल, लगेच कराल ट्रिप प्लॅन

भारतातील लोकटक, पुष्कर, चिलिका, कोरझोक आणि कुमारकोम ही तलावाच्या काठावर वसलेली पाच अनोखी ठिकाणे त्यांच्या सुंदर निसर्ग आणि स्थानिक जीवनशैलीसाठी खास आहेत.
A scenic view of unique lakeside destinations in India, showcasing beautiful lakes, local life, boating and surrounding natural landscapes

A scenic view of unique lakeside destinations in India, showcasing beautiful lakes, local life, boating and surrounding natural landscapes

esakal

Sandip Kapde
Updated on

भारतातील पर्यटनस्थळांची विविधता मोठी आहे. डोंगर, समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक वास्तू यांसोबतच तलावांच्या काठावर वसलेली काही ठिकाणे त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण जीवनशैलीमुळे वेगळी ठरतात. अनेक ठिकाणी स्थानिकांचे दैनंदिन जीवन तलावाशी जोडलेले आहे. कुठे पाण्यावर तरंगणाऱ्या भूभागांवर घरे आहेत, तर कुठे मासेमारी आणि नौकाविहार हा जीवनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. नेहमीच्या पर्यटनस्थळांपेक्षा वेगळा अनुभव घ्यायचा असल्यास भारतातील ही पाच ठिकाणे प्रवासाच्या यादीत समाविष्ट करता येतील.

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