टूरिझम

Bike Trip: बाइक ट्रिप कुठे करावी अन् कुठे नाही? प्रवास करण्यापूर्वी 'या' टिप्स ठेवा लक्षात

dangerous bike roads in India to avoid for beginners: अनेक लोकांना बाईकने प्रवास करायला आवडतो आणि प्रवासादरम्यान कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत हे जाणून घेऊया.
dangerous bike roads

dangerous bike roads

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Best Bike Trip: प्रवासाचे चाहते रेल्वे किंवा हवाई प्रवासाच्या पलीकडे जाऊन बाईक ट्रिपकडे वळले आहेत. विशेषतः तरुण मंडळी साहसी साहसासाठी बाईक ट्रिपला जास्त प्राधान्य देतात. सायकल ट्रिप ही केवळ एक ट्रिप नसते; ती स्वतःला भेटण्याचा प्रवास असतो. मोकळा रस्ता, थंड वारा हे असे अनुभव आहेत जे बाईक ट्रिपला तरुणांची प्राथमिक पसंती बनवतात. बाईक ट्रिप जितकी रोमांचक असते तितकीच त्यासाठी शिस्त आणि समजूतदारपणा देखील आवश्यक असतो. योग्य तयारीसह, ती संस्मरणीय असते, परंतु निष्काळजीपणासह, ती धोकादायक असते. यामुळे बाईक ट्रिपला कुठे जावे आणि कुठे नाही हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Bikes
Travel
Tourist
Bike
Tourisim
earn and travel
Benefits
traveling
Bike Ride
Tourism
Festival Travel Tips

Related Stories

No stories found.