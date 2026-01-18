Bike Trip: बाइक ट्रिप कुठे करावी अन् कुठे नाही? प्रवास करण्यापूर्वी 'या' टिप्स ठेवा लक्षात

Best Bike Trip: प्रवासाचे चाहते रेल्वे किंवा हवाई प्रवासाच्या पलीकडे जाऊन बाईक ट्रिपकडे वळले आहेत. विशेषतः तरुण मंडळी साहसी साहसासाठी बाईक ट्रिपला जास्त प्राधान्य देतात. सायकल ट्रिप ही केवळ एक ट्रिप नसते; ती स्वतःला भेटण्याचा प्रवास असतो. मोकळा रस्ता, थंड वारा हे असे अनुभव आहेत जे बाईक ट्रिपला तरुणांची प्राथमिक पसंती बनवतात. बाईक ट्रिप जितकी रोमांचक असते तितकीच त्यासाठी शिस्त आणि समजूतदारपणा देखील आवश्यक असतो. योग्य तयारीसह, ती संस्मरणीय असते, परंतु निष्काळजीपणासह, ती धोकादायक असते. यामुळे बाईक ट्रिपला कुठे जावे आणि कुठे नाही हे जाणून घेऊया..सायकल ट्रिपचे फायदे या प्रकारच्या सहलीमध्ये स्वातंत्र्य आणि लवचिकता असते. तुम्ही कुठेही थांबू शकता, कुठेही वळू शकता आणि बाईक ट्रिपचे वेळापत्रक नसते. बाईक प्रवास हा एक बजेट पर्याय आहे आणि बस, ट्रेन किंवा विमानाच्या तुलनेत बाईक प्रवास खूपच स्वस्त आहे. बाईकवरुन प्रवास केल्याने निसर्गाचा जवळून अनुभव मिळतो. पर्वत, गावे, जंगले आणि समुद्र हे सर्व सहज पोहोचण्याच्या आत आहेत. या प्रकारच्या प्रवासामुळे मानसिक विश्रांती मिळते. लांब प्रवासामुळे ताण कमी होतो आणि आत्मविश्वास वाढतो. या सहली मैत्री आणि नातेसंबंध वाढवतात. ग्रुप बाईक ट्रिपमुळे नातेसंबंध मजबूत होतात..Ayurvedic Warning: दह्यासोबत 'हा' पदार्थ खाल्ल्यास पोटात तयार होतं विष, वेळीच व्हा सावध.कोणती काळजी घ्यावीतुम्ही बाईकने ट्रिपला जाताना हेल्मेट, हातमोजे, जॅकेट यासारखे सोबत ठेवावे. प्रवासापूर्वी तुमच्या बाईकची पूर्णपणे सर्व्हिसिंग करून घ्यावी.रात्रीच्या वेळी लांब प्रवास टाळा, विशेषतः अपरिचित रस्त्यांवरून जाणे टाळावे.हवामानाची माहिती आधीच मिळवा.अतिवेगाने गाडी चालवणे आणि ओव्हरटेक करणे टाळा.महत्त्वाची कागदपत्रे आणि प्रथमोपचार पेटी ठेवा..कुठे जावे ?लडाख आणि स्पिती व्हॅली (मे-सप्टेंबर)ऋषिकेश-मसुरी-चक्रतागोवा आणि कोकण कोस्ट रोडराजस्थानचा वाळवंट महाराष्ट्र सह्याद्री रुटही ठिकाणे बाईकस्वारांसाठी सोयीस्कर, सुंदर आणि तुलनेने सुरक्षित मानली जातात..सायकल ट्रिप कुठे टाळाव्यात?डोंगराळ भागात मुसळधार पाऊस नक्षलग्रस्त भागजास्त रहदारी असलेले महामार्गएका अज्ञात सीमावर्ती भागात एकटाअति थंडी किंवा हिमवर्षाव दरम्यान उंचावरील रस्ते साहसापेक्षा जास्त जोखीम देतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.