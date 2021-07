हरियाणाला जायचा प्लॅन आहे? मग फरिदाबादेतील 'या' स्थळांना अवश्य भेट द्या

भारतात अशी अनेक छोटी शहरे आहेत ज्यांच्या पर्यटन स्थळांबद्दल फारच कमी लोकांना माहिती असेल. हरियाणाचे फरीदाबादही (faridabad Haryana) या छोट्या शहरात येते. फरीदाबाद हे भारतातील एक लहान शहर आहे. परंतु, या शहरात अशी अनेक ऐतिहासिक स्थळं आणि सुंदर तलाव उपस्थित आहेत. हे ठिकाण कुटुंब, मित्र कोणासोबतही फिरायला जायचे असेल तरी जाऊ शकता. तुम्ही येथील तलावामध्ये जलक्रिडांचा देखील आनंद घेऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया येथील ऐतिहासिक स्थळांबाबत. (best places to visit in faridabad of haryana)

सूरजकुंड तलाव, फरीदाबाद

फरीदाबादमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय ठिकाणांपैकी एक म्हणजे दहाव्या शतकातील सूरजकुंड तलाव. हा सरोवर तोमर घराण्याचा शासक सूरजपाल यांनी बांधला होता. तो सूर्याचा भक्त होता. म्हणून त्याने पश्चिम किनाऱ्यावर सूर्य मंदिर बांधले. येथील प्रसन्न वातावरणासह पर्यटकसुद्धा सुंदर दृश्यांचा आनंद घेऊ शकतात. याठिकाणी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सूरजकुंड आंतरराष्ट्रीय शिल्प मेळावा आयोजित केला जातो. या यात्रेत नृत्य आणि संगीतासह भारतीय पारंपारिक हस्तकला आणि लोककलांचे उत्कृष्ट प्रदर्शन आपण पाहू शकता. जर तुम्ही फरीदाबादमध्ये असाल तर नक्की भेट द्या.

शिर्डी साईबाबा मंदिर, फरीदाबाद -

फरीदाबादमधील शिर्डी साईबाबा मंदिर शहरातील सर्वात लोकप्रिय धार्मिक स्थळांपैकी एक आहे, जे वर्षभर पर्यटकांना आकर्षित करते. हे मंदिर 3 एकर क्षेत्रात बांधले गेले आहे. याशिवाय हे मंदिर अत्यंत सुंदर रचले गेले आहे. मंदिराचा मोठा हॉल पांढर्‍या, हिरव्या आणि पिवळ्या संगमरवरी दगडांनी बनलेला आहे. श्री साईबाबांची 5.25 फूट उंच संगमरवरी मूर्ती व्यतिरिक्त मंदिरात द्वारका माईची देखील मूर्ती आहे. बाबांच्या पवित्र स्नानाने दिवसाची सुरुवात होते. त्यानंतर दिवसातून पाच वेळा प्रार्थना केली जाते. तसेच सत्यनारायण कथा आणि साईंच्या नावाचा जप केला जातो. दर गुरुवारी भंडारा (विनामूल्य अन्नाचे वितरण) देखील आयोजित केले जाते. यादिवशी भाविक मोठ्या संख्येने मंदिरात दर्शनासाठी येतात.

नाहरसिंग क्रिकेट स्टेडियम, फरीदाबाद

फरीदाबादमधील नाहरसिंग क्रिकेट स्टेडियम खूप छान आहे. हे स्टेडियम बरेच पर्यटक तसेच क्रिकेट प्रेमींना आकर्षित करते. या स्टेडियमच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास हे स्टेडियम 1981 मध्ये 6 केंद्रे, 3 सराव पिच आणि 25,000 प्रेक्षकांच्या आसन क्षमतेसह बनविण्यात आले होते. या स्टेडियमच्या निर्मितीनंतर पुढच्याच वर्षी 1982 मध्ये रणजी करंडक आयोजित करण्यात आले होते. त्यानंतर यानंतर 1987 मध्ये पहिला वन डे आंतरराष्ट्रीय (वनडे) सामना झाला. क्रिकेट लीजेंड कपिलच्या शेवटच्या वनडे सामन्यातही हे स्टेडियमचा एक भाग आहे.

इस्कॉन मंदिर, फरीदाबाद -

आपण फरीदाबादमधील इस्कॉन मंदिर देखील पाहू शकता. हे मंदिर आंतरराष्ट्रीय सोसायटी (इस्कॉन) च्या मालकीचे आहे, ज्याला श्री राधा गोविंद मंदिर म्हणून ओळखले जाते. हे मंदिर भगवान कृष्ण आणि राधा देवीला समर्पित आहे. याशिवाय भगवान राम, देवी सीता, भगवान लक्ष्मण आणि हनुमान इत्यादीची उपासना या मंदिरात केली जाते. सर्व हिंदू सण, विशेषत: जन्माष्टमी येथे मोठ्या उत्साहाने साजरी केली जाते. मुख्य मंदिरात नतमस्तक झाल्यानंतर आपण पुस्तके, मूर्ती इत्यादी खरेदी करण्यासाठी दुकानांना भेट देऊ शकता. आपण मंदिराच्या आवारातल्या कॅफेटेरियामध्ये सर्व्ह केलेला मधुर शाकाहारी नाश्ता देखील घेऊ शकता.