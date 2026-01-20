Vasant Panchami 2026: वसंत पंचमीचा खरा आनंद अनुभवायचा आहे? भारतातील 'या' 5 ठिकाणांना आजच भेट द्या

Best Places to Visit Vasant Panchami 2026: तुम्ही लक्ष दिले असेल की आता हिवाळ्याची थंडी हळूहळू कमी होत आहे आणि हवामान एकदम मस्त होत आहे. हे वसंत ऋतू आल्याचे लक्षण आहे. हो, तुम्ही बरोबर ऐकतात. वसंत पंचमी ही केवळ कॅलेंडरमधील एक तारीख नाही, तर निसर्गाच्या पुनर्जागरणाचा आणि रंगीत, आनंदाने भरलेल्या उत्सवाचा दिवस आहे. .भारतातील काही ठिकाणी, वसंत पंचमी साजरी करण्यासाठी लोक एका खास पद्धतीने एकत्र येतात. जर तुम्हाला २३ जानेवारी रोजी या उत्सवाचा खरा अनुभव घ्यायचा असेल तर या ५ खास ठिकाणांना नक्की भेट द्या..जयपूर, राजस्थानजयपूरमधील वसंत पंचमीला दुसरे नृत्य म्हणजे पतंग उडवणे. सकाळपासून संध्याकाळपर्यत लोक टेरेसवर जमतात, जिथे संगीत वाजते आणि हास्याचे वातावरण असते. मंदीरे आणि राजवाडे दिव्य प्रकाशांनी उजळलेले असतात आणि बाजारपेठा पिवळ्या रंगाच्या कपड्यांनी सजवल्या जातात. जयपूरमध्ये सणांच्या वेळी एक वेगळीच चमक आणि आनंद अनुभवला जातो.वृंदावन, उत्तर प्रदेशवृंदावनमध्ये वसंत पंचमी म्हणजे केवळ वसंत ऋतूचे स्वागतच नाही तर होळीची सुरुवात देखील असते. या दिवशी रंगाणा उत्सव सुरू होतो जो पुढील ४० दिवस चालतो. बांके बिहारी मंदिर देवतेला पिवळ्या कपड्यांमध्ये आणि फुलानीने सजवले जाईल. सर्वात खास गोष्ट म्हणजे या दिवशी पहिल्यांदाच ठाकूरजींवर गुलालाचा टीका लावली जाते, जी ब्रेजमध्ये होळीच्या आगमनाचे प्रतीक आहे. देशभरातून भाविक येथे नयनरम्य दृश्य अनुभवण्यासाठी आणि पिवळ्या झेंडूंनी सजवलेल्या शहराचा आनंद घेण्यासाठी येतात..वाराणसी, उत्तर प्रदेशवाराणसीमध्ये वसंत पंचमी अनुभवणे अत्यंत अध्यात्मिक आहे. येथील गंगेचे तेजस्वी, तेजस्वी वातावरण पाहणे खूप खास आहे. शहरातील मंदिरापासून ते घरांपर्यंत सरस्वतीची पूजा करण्याचा उत्साह आहे. सकाळी डोंगरातील नावाडी घेऊन मंत्रांचा जप करणे हा एक वेगळाच अनुभव देतो. काशी विश्वनाथ मंदिराला भेट देऊन दिवस अधिक खास बनतो. येथील वातावरण भक्तिमय आहे आणि कचोरी- भाजी मलाईया सारख्या स्ट्रीट फूडचा आस्वाद थंडीत उबदारपणा आणि चव वाढवतो.कोलकाता, पश्चिम बंगालकोलकातामध्ये वसंत पंचमी मोठ्या श्रद्धेने साजरी केली जाते , येथे सरस्वती पूजा हा एक महत्वाचा दिवस आहे. शाळा आणि महाविद्यालये देवीच्या मूर्तीनी सजवली जातात. शहरात सामुदायिक पंडाल देखील आयोजित केले जातात. घरांमध्ये खिचडी, बेगूनी आणि स्वाणदेश सारखा खास पदार्थ बनवले जातात. दक्षिणेश्वर आणि बेलूर मठासारख्या ठिकाणी दिवसभर शांत आणि आध्यात्मिक वातावरण अनुभवता येते..पंजाबवसंत पंचमीच्या दिवशी पंजाबमधील वातावरण उत्साह आणि आनंदाने भरलेले असते. चारही बाजू मोहरीच्या पिवळ्या रंगाच्या दिसतात. पतंग उडवणे हे येथील मुख्य आकर्षण आहे. गावोगावी आणि शहरांमध्ये लोकसंगीत आणि नृत्याचा आनंद घेतला जातो. लोक पिवळे कपडे घालतात आणि घराबाहेर हा सण साजरा करतात. गुरुद्वारांमध्ये एकत्र प्रार्थना करण्यासाठी जात असत. कुटुंब आणि मित्रांसोबत पारंपारिक पंजाबी जेवणाचा आस्वाद घेणे किंवा उत्सव साजरा करणे हा एक अनोखा अनुभव असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.