Sunset Destinations: 'Sunset Lovers' साठी भारतातील हे 4 हॉटस्पॉट्स, एकदा नक्की भेट द्या!

Best Sunset Spots In India: सूर्यास्त हा निसर्गाने दिलेला एक असा अनमोल क्षण आहे, जो पाहताना मनावर थंडावा आणि आनंद मिळतो. भारतात अनेक ठिकाणे आहेत जिथे सूर्यास्ताच्या सोनेरी किरणांनी आकाश रंगत जाते आणि समुद्र, डोंगर किंवा वाळवंटाच्या पार्श्वभूमीवर नजारा एकदम अप्रतिम दिसतो..हिवाळ्यातील थंड आणि स्वच्छ हवामानामुळे हा नजर आणखी मनमोहक होतो. जर तुम्ही भटकंती प्रेमी असाल आणि सूर्यास्त पाहण्याची आवड असेल, तर भारतातील या चार ठिकाणांना भेट नक्की द्या आणि निसर्गाचा अनुभव घ्या..समुद्रकिनारा, गोवागोव्यातील पश्चिम किनाऱ्यावर सूर्यास्त हा एक खास आकर्षक आहे. अरब सागरात सूर्य मावळताना पाण्यातील प्रकाशाचे प्रतिबिंब आणि किनाऱ्यावरील निसर्गरम्य वातावरण एकदम मोहक दिसते. संध्याकाळी समुद्रकिनारी चालणे, लोकांची गर्दी आणि हलकी गाणी ऐकताना सूर्यास्त पाहण्याचा अनुभव न विसरण्याजोगा ठरतो..वर्कला क्लिफ, केरळकेरळमधील वर्कला हे स्थान अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर वसलेले आहे. येथील उंच डोंगरावरून सूर्यास्त पाहण्याचा अनुभव अत्यंत रमणीय असतो. थंड हवामान आणि स्वच्छ आकाशामुळे सूर्य मावळताना पाण्यात प्रतिबिंबित होणार सोनेरी प्रकाश अगदी अप्रतिम दिसतो. सनसेट पॉइंट, माऊंट आबू, राजस्थानमाऊंट आबू हे राजस्थानातील एकमेव हिल स्टेशन असून ते त्याच्या अप्रतिम नजऱ्यांसाठी ओळखले जाते. अरवली पर्वत रांगा पार सूर्य मावळताना आकाश नारंगी, निळसर जांभळ्या रंगात रंगत जाते. .थार वाळवंट, राजस्थानराजस्थानचे थार वाळवंट सूर्यास्तासाठी प्रसिद्ध आहे. हिवाळ्यातील स्वच्छ हवामान आणि रेतीच्या टेकड्यांचा सोनेरी रंग सूर्यास्तात अजून उठून दिसतो. सूर्य मावळत असताना वाळू लालसर आणि सोनेरी छटा धारण करते, तर संध्याकाळी वातावरण शांत आणि मोहक होते. या नजऱ्याचा अनाद्य घेण्यासाठी पर्यटक अनेक किलोमीटर प्रवास करून थार वाळवंटात भेट देतात..