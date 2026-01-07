Budget Foreign Trip: खिशाला परवडणारी फॉरेन ट्रिप! नेपाळसह ‘या’ 4 देशांत फिरा कमी बजेटमध्ये

Cheapest Foreign Countries to Visit: अनेक लोकांचा असा समज असतो की परदेशात प्रवास करणे महाग असते आणि त्यासाठी मोठ्या बजेटची आवश्यकता असते. पण सत्य हे आहे की जग भरात असे अनेक देश आहेत जिथे प्रवास करणे अनेक प्रमुख भारतीय शहरांपेक्षा स्वस्त असू शकते. आलिशान हॉटेल्स, परवडणारे जेवण, स्थानिक वाहतूक आणि सुंदर पर्यटन स्थळे हे देश भारतीय प्रवाशांसाठी आदर्श बनवतात. जर तुम्ही या वर्षी फॉरेन ट्रिपचा विचार करत असाल तर पुढील काही देशांची सैर करु शकता. .थायलंडभारतीय पर्यटकांमध्ये हे खूप लोकप्रिय आहे. स्ट्रीट फूड, हॉटेल आणि वाहतूक परवडणारी आहे. जर तुम्हाला नाइटलाइफची आवडत असेल तर थायलंडला भेट देऊ शकता. व्हिसा आवश्यतांमध्ये काही बदल करण्यात आहेत..इंडोनेशियाबालीसारखे सुंदर पर्यटन स्थळ असूच शकत नाही. भारतापेक्षा हे महाग नाही. योग्य नियोजन केल्यास ट्रिप बजेटमध्ये होऊ शकते. भारतातील अनेक ट्रॅव्हल एजंट बजेट फ्रेंडली ट्रिप प्लॅन करतात. आगमनानंतर व्हिसा देखील उपलब्ध आहे. ज्यामुळे तुमचा बराच वेळ वाचतो..व्हिएतनामाफॉरेन ट्रिप बजेटमध्ये करण्यासाठी हे ठिकाण उत्तम आहे. येथे स्ट्रीट फूड आणि पर्यटन स्थळे पाहणे खिशाला परवडणारे आहे. तुम्हाला नवीन वर्षात फॉरेन ट्रिप करायची असेल तर तेथील हवामानाचा अंदाज घेऊन जाण्याचा विचार करु शकता..श्रीलंकाश्रीलंकेत सुंदर समुद्रकिनारे, पर्वत आणि संस्कृती आहे. हा देश त्याच्या नैसर्गिक सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे. येथील स्थानिक जेवण आणि स्थानिक वाहतुक बजेट फ्रेंडली आहे. भारतीय नागरिकांना श्रीलकेंला भेट देण्यासाठी व्हिसा आवश्यक आहे. ट्रिपला जाण्यापूर्वी ऑनलाइन अर्ज करुन मिळवता येतो. तसेच ही प्रक्रिया देखील सोपी आहे..नेपाळनेपाळला जाण्यासाठी व्हिसाची गरज नाही. पण आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवावी. हे भारतीतल सर्वात स्वस्त पर्यटन स्थळांपैकी एक आहे. जेवण, हॉटेल आणि वाहतूक अगदी बजेटफ्रेंडली आहेत. येथील पाककृती भारतीयांना खुप आवडेल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.