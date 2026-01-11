International Trip: बजेटमध्ये इंटरनॅशनल ट्रिप हवीयं? 70 हजार रुपयांत फिरा ‘या’ 4 सुंदर देशांत

budget foreign trips from India: जर तुम्ही परदेशात सहलीची योजना आखत असाल तर एक आनंदाची बातमी आहे. आता, लांब सुट्टी घेण्याची किंवा परदेशात प्रवास करण्यासाठी खूप पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. भारतीयांसाठी व्हिसा प्रक्रिया अनेक देशांमध्ये सोपी झाली आहे आणि जवळपासची अनेक आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळे कमी बजेटमध्ये फरण्याचा आनंद घेऊ शकता. जर तुम्हाला योग्य वेळी लांब वीकेंड मिळाला, तर तुम्ही अजूनही कमी किमतीत परदेशात सहलीचा आनंद घेऊ शकता. प्रजासत्ताक दिन सोमवार, २६ जानेवारी २०२६ रोजी येतो, ज्यामुळे २४ जानेवारीला शनिवार, २५जानेवारीला रविवार येत आहे. यामुळे २४ ते २६ जानेवारी या कालावधीत तीन दिवसांची सुट्टी असते. हे तीन दिवस सुट्टी घेऊन, तुम्ही कमी खर्चात आंतरराष्ट्रीय सहलीचे नियोजन करू शकता..कमी बजेटमध्ये कसा करु शकता प्रवास?हा छोटा पण अद्भुत ब्रेक म्हणजे तुमच्या खिशावर जास्त खर्च येणार नाही अशा आंतरराष्ट्रीय सहलीचे नियोजन करण्याची उत्तम संधी आहे. जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यातील विमान प्रवासाचे दर, व्हिसा नियम आणि हॉटेलचे दर लक्षात घेता, असे अनेक देश आहेत जिथे भारतीय प्रति व्यक्ती 70,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीत प्रवास करू शकतात. हे अंदाज दिल्लीहून येणारे विमान प्रवास, तीन रात्रींचे निवासस्थान, बजेट एअरलाइन, मध्यम श्रेणीचे हॉटेल आणि जेवण आणि स्थानिक वाहतुकीवरील खर्च यावर आधारित आहेत. जर तुम्ही कपल किंवा ग्रुपने प्रवास केला तर खर्च आणखी कमी असू शकतो. .थायलंडथायलंड हे भारतीय प्रवाशांसाठी एक लोकप्रिय बजेट डेस्टिनेशन आहे. जे शहरी जीवन आणि सुंदर समुद्रकिनारे दोन्ही देते. 3 ते 5 दिवसांच्या ट्रिपमध्ये बँकॉकचा ग्रँड पॅलेस, वाट अरुण आणि स्ट्रीट फूडसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या ओवरातचा समावेश असू शकतो, त्यानंतर आराम आणि समुद्र किनाऱ्यावर वेळ घालवू शकता. जर फ्लाइट आणि हॉटेल्सचे आधीच बुक केली असतील तर ही ट्रिप 65,000 ते 70,000 पेक्षा कमी खर्चाची असू शकते. भारतीय प्रवाशांना ६० दिवसांपर्यंत थायलंडमध्ये व्हिसा-मुक्त प्रवेश मिळतो. परवडणाऱ्या फ्लाइट्स, चांगल्या हॉटेल्स आणि स्थानिक अनुभवांसह, थायलंड हा दीर्घ वीकेंडसाठी एक उत्तम आणि परवडणारा पर्याय आहे. .Budget Foreign Trip: खिशाला परवडणारी फॉरेन ट्रिप! नेपाळसह ‘या’ 4 देशांत फिरा कमी बजेटमध्ये.श्रीलंका श्रीलंका हे लहान, बजेट-फ्रेंडली ट्रिपसाठी एक उत्तम आंतरराष्ट्रीय ठिकाण आहे. 3 ते 5 दिवसांच्या ट्रिपमध्ये तुम्ही कोलंबोच्या बाजारपेठा, मंदिरे आणि कॅफे लावून शॉपिंग आणि खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेऊ शकता. तसेच गॅले फोर्टच्या प्राचीन रस्त्यांचा शोध घेऊ शकता किंवा बेंटोटाच्या सुंदर समुद्रकिनाऱ्यांवर आराम करू शकता. कमी अंतराचे विमान प्रवास, परवडणारी हॉटेल्स आणि परवडणारे स्थानिक जेवण यामुळे, ही ट्रिप 55000 ते ₹ 65,000 च्या बजेटमध्ये सहजपणे करता येते. भारतीय प्रवाशांसाठी इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅव्हल ऑथोरायझेशन (ETA) आवश्यक आहे, जे सध्या मोफत आहे. एकूणच, समुद्रकिनारे, संस्कृती आणि चांगले अन्न यांचा आनंद घेण्यासाठी श्रीलंका हा एक उत्तम पर्याय आहे. .मलेशिया क्वालालंपूर हे मलेशियातील एक स्वच्छ आणि बजेट-फ्रेंडली शहर आहे. ज्यामुळे ते 2-3 दिवसांच्या ट्रिपसाठी एक उत्तम ठिकाण बनते. पेट्रोनास ट्विन टॉवर्स, बटू गुहा आणि केएलसीसी पार्क सारख्या प्रसिद्ध ठिकाणे पाहण्यासारख्या आहेत, तर चायनाटाउन आणि बुकिट बिनतांगमध्ये शॉपिंग आणि स्ट्रीट फूडचा आनंद घेता येतो. सार्वजनिक वाहतूक स्वस्त आणि सोपी आहे. भारतीय प्रवाशांना 30 दिवसांसाठी व्हिसा-मुक्त प्रवेश मिळतो. स्वस्त जेवण, कमी अंतर आणि परवडणारी हॉटेल्स यामुळे क्वालालंपूर सुमारे 65,000 ते 70,000 रुपयांच्या बजेटसह 2-3 दिवसांच्या ट्रिपसाठी एक चांगला पर्याय बनते..भूतान शांती, नैसर्गिक सौंदर्य आणि संस्कृती शोधणाऱ्यांसाठी भूतान हे एक परफेक्ट ठिकाण आहे. 3 ते 5 दिवसांच्या सहलीमध्ये पारो येथील टायगर्स नेस्ट मठात ट्रेकिंग करणे आणि मठांना भेट देणे, भव्य डोर्डेन्मा बुद्ध मूर्ती आणि थिम्पूमधील पारंपारिक बाजारपेठांचा समावेश असू शकतो. हिमालयीन हवामान, कमी अंतर आणि परवडणाऱ्या निवासस्थानांमुळे, भूतानमध्ये 50,000 ते 65,000 रुपयांच्या बजेटमध्ये प्रवास करता येतो. भारतीय प्रवाशांना व्हिसाची आवश्यकता नाही; आगमनानंतर प्रवेश परवाने मिळतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.