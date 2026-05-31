Chunar Fort: 'चंद्रकांता'च्या अद्भुत जगाची खरी प्रेरणा! ५२ खांबांचा सोनवा मंडप अन् २०० फूट खोल विहिरीचे चक्रावून टाकणारे रहस्य

भारतामध्ये असे अनेक ऐतिहासिक किल्ले आहेत, जे आजही आपल्या भिंतींमागे अनगिनत रहस्ये आणि कथा दडवून बसले आहेत. असाच एक रहस्यमयी आणि अलौकिक किल्ला उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर (Mirzapur) जिल्ह्यातील कॅमूर पर्वत रांगांवर दिमाखात उभा आहे, ज्याला 'चुनार किल्ला' (Chunar Fort) किंवा 'चुनारगड' म्हणून ओळखले जाते. .असे मानले जाते की, एका काळात ज्याचा या किल्ल्यावर ताबा असायचा, तोच संपूर्ण भारताची सत्ता चालवायचा. याच रणनीतिक महत्त्वामुळे बाबर, शेरशहा सुरी, हुमायून, अकबर यांच्यापासून ते थेट ब्रिटिश इंग्रजांपर्यंत सर्वांनीच हा किल्ला जिंकण्यासाठी रक्ताचा सडा सांडला. मात्र, चुनार केवळ युद्धांचा साक्षीदार नाही, तर तो अद्भूत तिलिस्म, ऋषींची तपस्या आणि अलौकिक शक्तींचे केंद्र मानला जातो..भगवान विष्णूंचे पहिले पाऊल आणि 'चुनार' नावाचा जन्मपौराणिक मान्यतांनुसार, या किल्ल्याचा इतिहास थेट वामन अवताराशी जोडलेला आहे. जेव्हा भगवान विष्णूंनी वामन रूप धारण करून राजा बलीकडे तीन पावले भूमी मागितली होती, तेव्हा त्यांनी आपले पहिले पाऊल याच पहाडावर ठेवले होते. यामुळे या जागेला प्राचीन काळी 'चरणाद्रि' (Charanadri) असे म्हटले जायचे. काळाच्या ओघात याच 'चरणाद्रि' शब्दाचा अपभ्रंश होऊन त्याचे नाव 'चुनार' झाले..राजा भर्तृहरीची अमर तपस्या आणि रहस्यमयी आहटचुनार किल्ल्याशी जोडलेली सर्वात लोकप्रिय आणि रहस्यमयी कथा म्हणजे राजा विक्रमादित्य आणि त्यांचे मोठे बंधू राजा भर्तृहरी (Raja Bhartrihari) यांची होय. राजवैभवाचा आणि संसाराचा त्याग केल्यानंतर राजा भर्तृहरी यांनी याच किल्ल्याच्या परिसरात गुरु गोरखनाथ यांच्या मार्गदर्शनाखाली कठोर तपस्या केली होती.आज या किल्ला परिसरात योगीराज भर्तृहरी यांची जिवंत समाधी अस्तित्वात आहे. स्थानिक नागरिकांचा असा दावा आहे की, राजा भर्तृहरींची आत्मा आजही या किल्ल्याचे रक्षण करते आणि रात्रीच्या शांततेत अनेकदा येथे गूढ आवाज किंवा पावलांची आहट जाणवते..५२ खांबांचे रहस्य आणि २०० फूट खोल विहीरकिल्ल्याच्या आत 'सोनवा मंडप' (Sonwa Mandap) नावाची एक अद्भूत रचना आहे, ज्याला ५२ भव्य खांब आहेत. इतिहासकारांच्या मते, हे खांब ५२ पराभूत राजांवर मिळवलेल्या विजयाचे प्रतीक आहेत, तर लोककथांनुसार हे नेपाळची राजकुमारी सोनवा हिच्या प्रेमकिश्शाशी जोडलेले आहे. याशिवाय, किल्ल्याच्या आत एक २०० फूट खोल विहीर आहे, जिचे पाणी थेट खाली वाहणाऱ्या गंगा नदीला जोडलेले असल्याचे सांगितले जाते..'चंद्रकांता' कादंबरी आणि देवकीनंदन खत्री यांचे कनेक्शनचुनार किल्ल्याला आधुनिक काळात सर्वात मोठी गूढ ओळख मिळवून दिली ती लेखक देवकीनंदन खत्री यांच्या 'चंद्रकांता' (Chandrakanta) या जगप्रसिद्ध काल्पनिक कादंबरीने! या कादंबरीमध्ये दाखवलेले भूलभुलैय्यासारखे रस्ते, गुप्त भुयारे, अंधारे तळघरे आणि जादूई (तिलिस्मी) जग हे प्रत्यक्षात चुनार किल्ल्याच्या संरचनेवरूनच प्रेरित होऊन लिहिण्यात आले होते. या किल्ल्याचे कोनाकोने आजच्या काळातही पर्यटकांच्या कल्पनाशक्तीला आव्हान देतात..मुघल आणि इंग्रजांचा इतिहासइतिहासाच्या पानात या किल्ल्याचे मोठे महत्त्व राहिले आहे. १५२९ मध्ये बाबरची सेना येथे पोहोचली, त्यानंतर शेरशहा सुरीने यावर ताबा मिळवला. हुमायूनने अनेक महिने या किल्ल्याला वेढा घातला होता, पण त्याला यश आले नाही. अखेर अकबराच्या काळात या किल्ल्याला त्याचे भव्य स्वरूप मिळाले.इंग्रजांच्या काळात भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्स यांनी बंडखोरांपासून वाचण्यासाठी याच किल्ल्यात आश्रय घेतला होता. तसेच १८५७ च्या क्रांतीदरम्यान शीख साम्राज्याचे महाराजा रणजित सिंह यांच्या पत्नी राणी जिंदन कौर यांनाही इंग्रजांनी याच किल्ल्यात कैदेत ठेवले होते, जिथून त्यांनी वेशांतर करून नेपाळला पळ काढला होता.उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये गंगा नदीच्या किनाऱ्यावर शांतपणे उभ्या असलेल्या या ऐतिहासिक आणि तिलिस्मी चुनार किल्ल्याला भेट देण्यासाठी रहस्यप्रेमी पर्यटकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.