Diwali 2025: दिवाळीला गावाकडे जाताय; घराच्या सुरक्षेची घ्या खास काळजी

Diwali 2025 home security tips for village trip: दिवाळी सणानिमित्त शहरातील अनेकजण मूळ गावी किंवा सुट्यांमुळे इतर शहरात जातात. त्यामुळे घराला कुलूप लावण्याची वेळ येते.
सकाळ वृत्तसेवा
remote home monitoring apps for festivals: दिवाळी सणानिमित्त शहरातील अनेकजण मूळ गावी किंवा सुट्यांमुळे इतर शहरात जातात. त्यामुळे घराला कुलूप लावण्याची वेळ येते. त्यामुळे या काळात चोरट्यांचा सुळसुळाट असतो. घरा कुलूप पाहिल्यानंतर चोरट्यांकडून घरफोडी करत घरातील सोने-चांदीच्या दागिन्यांसह इतर मौल्यवान वस्तू लंपास केल्या जातात. त्यामुळे दिवाळीला गावी जाताना काही विशेष बाबींची काळजी घेतली तर घर सुरक्षित राहू शकते.

