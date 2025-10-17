Diwali 2025: दिवाळीला गावाकडे जाताय; घराच्या सुरक्षेची घ्या खास काळजी

remote home monitoring apps for festivals: दिवाळी सणानिमित्त शहरातील अनेकजण मूळ गावी किंवा सुट्यांमुळे इतर शहरात जातात. त्यामुळे घराला कुलूप लावण्याची वेळ येते. त्यामुळे या काळात चोरट्यांचा सुळसुळाट असतो. घरा कुलूप पाहिल्यानंतर चोरट्यांकडून घरफोडी करत घरातील सोने-चांदीच्या दागिन्यांसह इतर मौल्यवान वस्तू लंपास केल्या जातात. त्यामुळे दिवाळीला गावी जाताना काही विशेष बाबींची काळजी घेतली तर घर सुरक्षित राहू शकते..या बाबींवर द्या विशेष लक्षबाहेरगावी जाताना घराला उत्तम गुणवत्तेचे कुलूप लावा.बाहेबगावी जाताना घरामध्ये सोने-चांदीचे दागिने आणि रोख रक्कम, मौल्यवान वस्तू ठेवू नका.बाहेरगावी जात असल्याची माहिती सोशल माध्यमांवर देऊन चोरट्याना चोरीची संधी देऊ नका.शक्यतो घर परिसराच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे लिंकिंग मोबाइलवर घ्या.बाहेरगावी जाताना शेजारी राहणाऱ्यास आवर्जून माहिती द्या, म्हणजे ते घरावर लक्ष ठेवतील.आपल्या भागात असलेल्या वॉचमनला घर बंद असल्याची कल्पना देऊन अधिक लक्ष ठेवण्याच्या सूचना द्या.आपल्या भागातील पोलिस ठाण्यांचा फोन नंबर, पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा संपर्क क्रमांक सोबत असू द्या.आपल्या भागात पोलिसांची रात्रगस्त होत नसेल तर गावी जाण्यापूर्वी पोलिसांना रात्रगस्त सुरू करण्यासंदर्भात मागणी करा..Diwali 2025: यंदा सात दिवसांची दिवाळी , आजपासून दीपोत्सव, मंगळवारी लक्ष्मीपूजन.पोलिसांकडून या राबविल्या जाणार उपाययोजनादिवाळीनिमित्त नागरिक गावी जातात. त्यामुळे पोलिसांकडून रात्रगस्त वाढवली जाणार आहे.बाजारपेठे, बसस्थानक, रेल्वे स्थानक, गर्दीच्या ठिकाणी पोलिसांकडून नजर ठेवली आहे.संपूर्ण शहर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या नजरेत असल्याने कंट्रोल रूममधून रात्रभर शहरावर लक्ष ठेवले जाणार आहे..Diwali 2025 Health: रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत असल्यास वाढू शकतात आजार, दिवाळीपूर्वी 'या' गोष्टींची ठेवा लक्षात.रात्रगस्तीदरम्यान संशयित फिरणाऱ्या व्यक्तींना पोलिसांकडून थांबवून त्याची चौकशी केली जाणार आहे, समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तर पोलिस कारवाई करणार आहेत.शहरासह जिल्ह्यात रात्रीच्या वेळी नाकाबंदी सुरू केली आहे.बाजारपेठ, सराफा बाजारात पोलिसांची पाय गस्त असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.