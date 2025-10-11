Mrittika Kala Mahotsav : दिवाळीच्या निमित्ताने 'मृत्तिकाकला महोत्सव २०२५' चा शानदार शुभारंभ! परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम

Diwali Festival : दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर, खादी भवन येथे शुक्रवार दिनी 'मृत्तिकाकला महोत्सव २०२५' (१० ते १९ ऑक्टोबर) चा शानदार शुभारंभ झाला. उत्तर प्रदेशचे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, खादी, हातमाग आणि वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान यांनी महोत्सवाचे उद्घाटन केले.यावेळी मंत्री राकेश सचान म्हणाले, "मृत्तिकाकला महोत्सव हा परंपरा आणि नवनिर्मितीचा संगम आहे.".मृत्तिकाकला पोर्टल आणि ॲपचे लोकार्पणउद्घाटन सोहळ्यादरम्यान मातीकला मंडळाने (माटीकला बोर्ड) विकसित केलेले नवीन 'मृत्तिकाकला पोर्टल' आणि 'ई-पडताळणी मोबाईल ॲप' (E-Verification Mobile App) चेही लोकार्पण करण्यात आले.यंत्रांचे वाटप: यासोबतच, कारागिरांना प्रोत्साहित करण्यासाठी १० कारागिरांना विद्युतवर चालणारे चाक (Electric Pottery Wheel), २ कारागिरांना पगमिल मशीन आणि २ लाभार्थ्यांना बँकेकडून मंजूर झालेल्या कर्जाचे (Loan) चेक वितरित करण्यात आले.दिवाळीच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या या १० दिवसांच्या महोत्सवात विविध जिल्ह्यांतून आलेल्या कारागिरांची ५० दुकाने विनामूल्य लावण्यात आली आहेत, जिथे पारंपरिक आणि आधुनिक मातीकला उत्पादने आकर्षणाचे केंद्र बनली आहेत..Diwali Festival : दिवाळी आली! नाशिकची बाजारपेठ आकर्षक आकाश कंदिलांनी सजली; यंदा इको फ्रेंडली कंदिलांना मागणी.४८ हजारांहून अधिक कारागिरांची ओळखमंत्री राकेश सचान यांनी मातीकला मंडळाच्या कामाचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, "उत्तर प्रदेशात मातीचा वापर करून मूर्ती, खेळणी, भांडी आणि कलात्मक वस्तू बनवण्याची परंपरा शतकानुशतके चालत आली आहे."मृत्तिकाकला मंडळाची स्थापना: या पारंपरिक उद्योगाला आधुनिकतेच्या माध्यमातून जपण्यासाठी आणि अधिकाधिक कारागिरांना रोजगार देण्यासाठी १९ जुलै २०१८ रोजी मातीकला मंडळाची स्थापना करण्यात आली.मंडळाने आतापर्यंत ४८,०४८ कारागीर कुटुंबांची ओळख केली आहे, तर ३७,१९० कारागिरांना माती काढण्यासाठी जागा (पट्टा) वाटप करण्यात आली आहे. मंडळाने आतापर्यंत १५,९३२ विद्युत चाके आणि ३७५ पगमिल मशीन्स वितरित केली आहेत. तसेच, या आर्थिक वर्षात २,५०० चाके आणि ३०० पगमिल वाटपाचे लक्ष्य आहे..रोजगार आणि प्रशिक्षण योजनाकर्ज वाटप: मुख्यमंत्री मातीकला रोजगार योजनेअंतर्गत गेल्या सहा वर्षांत १,११४ लाभार्थ्यांना कर्ज मंजूर करून औद्योगिक युनिट्स (Industrial Units) सुरू करण्यात आली आहेत. यावर्षी ३०० नवीन युनिट्स स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे.सामान्य सुविधा केंद्रे (CFC): राज्यात ६ सामान्य सुविधा केंद्रे (Common Facility Center) स्थापन झाली आहेत, तर अमेठी, बरेली आणि बिजनौरमध्ये ३ नवीन केंद्रे स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.प्रशिक्षण: १६,३०७ लाभार्थ्यांना तांत्रिक प्रशिक्षण, १,११४ जणांना उद्योग चालवण्याचे प्रशिक्षण आणि ६,७८६ जणांना शिल्पकारी प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.यावेळी मृत्तिकाकला मंडळाचे महाव्यवस्थापक शिशिर आणि नोडल अधिकारी संजय कुमार पांडे यांच्यासह खादी ग्रामोद्योग मंडळ आणि मातीकला मंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.