टूरिझम

Mrittika Kala Mahotsav : दिवाळीच्या निमित्ताने 'मृत्तिकाकला महोत्सव २०२५' चा शानदार शुभारंभ! परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम

Diwali Shopping : दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर खादी भवन येथे 'मृत्तिकाकला महोत्सव २०२५' चा शुभारंभ झाला, जिथे मंत्री राकेश सचान यांनी कारागिरांना प्रोत्साहित करत मृत्तिकाकला पोर्टल आणि ई-पडताळणी ॲपचे लोकार्पण केले.
Mrittika Kala Mahotsav

Mrittika Kala Mahotsav

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Diwali Festival : दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर, खादी भवन येथे शुक्रवार दिनी 'मृत्तिकाकला महोत्सव २०२५' (१० ते १९ ऑक्टोबर) चा शानदार शुभारंभ झाला. उत्तर प्रदेशचे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, खादी, हातमाग आणि वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान यांनी महोत्सवाचे उद्घाटन केले.

यावेळी मंत्री राकेश सचान म्हणाले, "मृत्तिकाकला महोत्सव हा परंपरा आणि नवनिर्मितीचा संगम आहे."

Loading content, please wait...
Diwali Festival
festival
Celebration
Diwali

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com