भारतातच घ्या जगातील टॉप डेस्टिनेशनचा आनंद

best Indian alternatives to foreign destinations: जग पाहण्यासाठी तुम्हाला नेहमीच पासपोर्टची आवश्यकता नसते. कधीकधी, तुम्ही ज्या भागात जाण्याचे स्वप्न पाहता - स्वित्झर्लंडचा बर्फ, मालदीवचे समुद्रकिनारे, व्हेनिसचा प्रणय - ते तुमच्या भारतातच अनुभवू शकता. भारतातील पुढील ८ ठिकाणांना नक्की भेट द्या. . जम्मू आणि काश्मीरजर आल्प्स पर्वतरांगांशी जुळणारे पोस्टकार्ड असेल तर ते गुलमर्ग आहे. बर्फाळ उतार, पाइन जंगले आणि जगातील सर्वात उंच केबल कार असलेले हे काश्मिरी रत्न म्हणजे शुद्ध जादू आहे. हिवाळ्यात ते स्वर्ग असते. एकदा भारतातील या ठिकाणाला नक्की भेट द्या..आंध्र प्रदेशगांडीकोटा हे भारताचे स्वतःचे ग्रँड कॅन्यन आहे—कच्चे, खडकाळ आणि चित्तथरारक. पेन्ना नदीने कोरलेले, त्याचा प्राचीन किल्ला आणि किरमिजी रंगाच्या दऱ्या इतके नाट्यमय दृश्य निर्माण करतात की ते जवळजवळ चित्रपटमय वाटते..पाँडिचेरीला पांढरेशुभ्र व्हिला, निळे दरवाजे आणि समुद्रकिनारी असलेला विहार विचार करा—पाँडिचेरीचे फ्रेंच क्वार्टर भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर सॅंटोरिनीचा प्रणय आणतात. क्रोइसंट आणि सायकल राईड जोडा आणि तुम्ही ग्रीसच्या अर्ध्या वाटेवर पोहोचाल..लक्षद्वीपनिळसर सरोवरे, प्रवाळ खडक आणि पावडरसारखे समुद्रकिनारे - गर्दी आणि लक्झरी किमती वगळता लक्षद्वीप मालदीवसारखे वाटते. डायव्हिंगचा देखील अनुभव घेऊ शकता. .कर्नाटकगोकर्ण भारताच्या उबदार किनारपट्टीच्या हृदयासह बालीची आध्यात्मिक शांतता देते. त्याचे सोनेरी समुद्रकिनारे, योगा रिट्रीट आणि उंच कडांवरील मंदिरे हे तुमच्या आत्म्याला रिचार्ज करण्याचे ठिकाण बनवतात.. केरळशांत जलमार्गांमधून वाहून जाण्याची कल्पना करा, शांत सरोवरांमध्ये प्रतिबिंबित ताडाची झाडे. तुम्ही अॅलेप्पीच्या हाऊसबोट्स व्हेनिसचा सर्व प्रेम अनुभव देतात, परंतु नारळाच्या करीचा सुगंध आणि पावसाळी पावसाच्या गाण्याने मंत्रमुग्ध व्हाल. .राजस्थानभारतातील राजस्थानला नक्की भेट द्या. येथे वाळवंट, उंटाची सवारी, किल्ले यासारख्या अनेक गोष्टी पाहू शकता. तसेच तुमची ही ट्रिप अविस्मरणीय ठरेल. जैसलमेरच्या वाळवंटातील छावण्या सहाराच्या साहसाची आणि शतकानुशतके जुन्या शाही इतिहासाची आठवण करून देतात. (.मेघालयतुम्ही जपानला जाऊ शकत नसाल तर भारतातील मेघालयातील शिलाँगला भेट देऊ शकता. येथे तुम्हाला निसर्ग सौदर्यांचा अनुभव घेता येईल. तसेच स्थानिक पदार्थांची चव चाखता येईल..