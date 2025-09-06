Family Travel Trends: तीन पिढ्या, थोडा वेळ, जास्त आनंद! जाणून घ्या नवे कौटुंबिक ट्रॅव्हल ट्रेंड्स

थोडक्यात:आजकाल तीन पिढ्यांचा एकत्र प्रवास वाढतोय ज्यामध्ये प्रत्येकाची गरज लक्षात घेतली जाते.व्यस्त जीवनशैलीत छोट्या सुट्ट्यांना (मायक्रो व्हेकेशन) प्राधान्य दिलं जात आहे ज्यामुळे कुटुंबाला ताजेतवाने होण्याची संधी मिळते.अनुभवाधारित प्रवास आणि वेलनेस गेटवे ट्रेंड्समुळे कुटुंबाला मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य सुधारण्याचा फायदा होतो..Multigenerational Family Travel Tips: पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली परंपरा आता काळानुसार बदलत आहे. पूर्वी सुट्टी म्हणजे फक्त कुटुंबासोबत कुठे तरी फिरायला जाणं, फोटो काढणं आणि परत येणं इतकंच असायचं. पण आजची पिढी कौटुंबिक सहलींना फक्त ट्रिप म्हणून नव्हे, तर भावना जोडणारा, नातं घट्ट करणारा आणि स्वतःला रिचार्ज करण्याचा एक खास अनुभव म्हणून पाहते. चला तर पाहुयात हा नव्या बदलत्या ट्रॅव्हल ट्रेंड्स विषयी अधिक माहिती.अनेक पिढ्यांचा एकत्र प्रवासआजकाल कुटुंबांमध्ये आजी, आजोबा, आई-वडील आणि नातवंडं एकत्र प्रवासाला निघतात. अशा प्रवासात प्रत्येक पिढीच्या गरजा आणि आवड लक्षात घेणं महत्त्वाचं असतं. मुलांसाठी खेळ आणि मजा असावी, तरुणांसाठी थरारक आणि साहसी अॅक्टिव्हिटी, तर ज्येष्ठांसाठी शांतता आणि आरामदायी सोयी असाव्यात. त्यामुळे कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला प्रवासाचा आनंद मिळतो आणि नात्यांची नाती अधिक घट्ट होतात..GST Reduction: आनंदाची बातमी! जीएसटी कपातमुळे शैक्षणिक खर्च कमी; स्टेशनरी आणि पुस्तकांसह इतर वस्तू होणार स्वस्त.लहान पण प्रभावी सुट्टीआजच्या व्यस्त जीवनशैलीत मोठी सुट्टी घेणं सोप्पं नाही, म्हणून आता काही दिवसांच्या लहान सहली (weekend getaways) जास्त पसंत केल्या जात आहेत. अशा ट्रिप्समुळे वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचतो, आणि संपूर्ण कुटुंबाला नवीन ऊर्जा मिळते..अर्थपूर्ण प्रवासाचा अनुभवलोक आता फक्त पर्यटनासाठी नव्हे, तर खास अनुभवासाठी प्रवासाला जात आहेत. स्थानिक संस्कृती, खाद्यसंस्कृती, आणि जीवनशैली समजून घेणं महत्वाचं ठरलं आहे. स्थानिक खाद्यपदार्थ बनवणं, पारंपरिक कलाकृती शिकणं, आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवणं यामुळे प्रत्येक वयोगटाला काहीतरी नवीन शिकायला मिळतं..Red - White Onion: लाल आणि पांढरा कांदा खाताय? हे नक्की वाचाचं .आरोग्य आणि विश्रांतीची सहलमानसिक आणि शारीरिक ताजेपणा घेण्यासाठी आता कुटुंबं योग, ध्यान, आरोग्यपूर्ण आहार आणि डिजिटल डिटॉक्ससारख्या सहलींना प्राधान्य देत आहेत. अशा प्रवासांनी फक्त मन आणि शरीर ताजेतवाने होतात, तर कुटुंबातील नातेसुद्धा मजबूत होतात..FAQs1. मल्टी जनरेशन ट्रॅव्हल म्हणजे काय? (Multi-generation travel means what?)मल्टी जनरेशन ट्रॅव्हल म्हणजे तीन किंवा अधिक पिढ्यांचा एकत्र प्रवास, जिथे सर्व वयोगटांच्या गरजा आणि आवड लक्षात घेतल्या जातात.2. मायक्रो व्हेकेशन म्हणजे काय? (What is micro vacation?)मायक्रो व्हेकेशन म्हणजे २-३ दिवसांच्या छोट्या आणि प्रभावी सहली, ज्या व्यस्त वेळापत्रकातही सहज करता येतात.3. अनुभवाधारित प्रवास म्हणजे काय? (What is experience-based travel?)अशा प्रवासात स्थानिक संस्कृती, खाद्यसंस्कृती, आणि कला शिकण्यावर भर दिला जातो, फक्त पर्यटनापुरता नव्हे.4. वेलनेस गेटवेमध्ये काय काय असतं? (What activities are included in wellness gateways?)योग, ध्यान, हेल्दी आहार, डिजिटल डिटॉक्स आणि मानसिक-शारीरिक ताजेपणा देणाऱ्या इतर उपायांचा समावेश वेलनेस गेटवे मध्ये असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.