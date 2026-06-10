Tons Valley : मसुरी-नैनिताल विसरा! उत्तराखंडच्या 'या' गुप्त खोऱ्यात अनुभवा निसर्गाचा खरा थरार; पर्यटनासाठी नवीन हॉटस्पॉट घोषित

उत्तराखंडमधील ऋषिकेश, मसुरी, नैनिताल किंवा केदारकांठा यांसारखी प्रसिद्ध पर्यटन स्थळे दरवर्षी पर्यटकांच्या अलोट गर्दीने ओसंडून वाहत असतात. अशा कडक उन्हाळ्यात जर तुम्ही शांत, निसर्गरम्य आणि गर्दीमुक्त (Crowd-Free) पर्वतीय सुट्टीचा आनंद घेण्याचा विचार करत असाल, तर उत्तराखंडचे एक छुपे खोरे आता जागतिक स्तरावर प्रकाशझोतात येत आहे. उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशच्या सीमेवर, पश्चिम हिमालयाच्या कुशीत वसलेली 'टोन्स व्हॅली' (Tons Valley) ही सध्या भारतातील सर्वात रोमांचक आणि साहसी पर्यटन स्थळ (Adventure Destination) म्हणून उदयास येत आहे..उत्तराखंड पर्यटन विभागाने नुकतेच या क्षेत्राला राज्याच्या साहसी पर्यटनाचा मुख्य केंद्रबिंदू म्हणून घोषित केले आहे. व्यावसायिक पर्यटनाचा अद्याप स्पर्श न झाल्यामुळे या खोऱ्यातील निसर्गाचे रूप अत्यंत मूळ, शुद्ध आणि अस्सल आहे..'टोन्स नदी' : साहसी राफ्टिंग आणि कायकिंगचा थरारयमुना नदीची सर्वात मोठी उपनदी असलेल्या 'टोन्स नदी'च्या (Tons River) नावावरून या खोऱ्याचे नाव पडले आहे. देवदार, पाइन (पाईन) आणि ओकच्या घनदाट जंगलांनी वेढलेले हे खोरे साहसी खेळांची आवड असणाऱ्यांसाठी एक उत्तम केंद्र आहे:थ्रिलिंग राफ्टिंग : भारतामधील व्हाईट-वॉटर राफ्टिंगसाठी (White-Water Rafting) टोन्स नदी सर्वोत्तम मानली जाते. येथे Grade III ते Grade V पर्यंतच्या अत्यंत आव्हानात्मक आणि तांत्रिक लाटांचा (Rapids) थरार अनुभवता येतो, जो व्यावसायिक राफ्टर्स आणि कायकर्सना आकर्षित करतो..ट्रेकिंगचे प्रवेशद्वार : हिमालयातील सर्वात प्रसिद्ध ट्रेक मानला जाणारा 'हर की दून' (Har Ki Dun) म्हणजेच 'देवांचे खोरे' या ट्रेकची सुरुवात याच भागातून होते. याशिवाय, हर की दूनला यमुनोत्रीशी जोडणारा कठीण 'बाली पास' (Bali Pass) ट्रेक आणि पर्यटकांचा आवडता 'केदारकांठा' ट्रेक याच व्हॅलीच्या माध्यमातून पूर्ण करता येतो..'कौरव' आणि 'वीर कर्णाची' पूजा : आगळीवेगळी संस्कृतीटोन्स व्हॅली केवळ निसर्गासाठीच नव्हे, तर तिच्या अद्वितीय सांस्कृतिक ओळखीसाठीही ओळखली जाते. हे खोरे 'जौनसार-बावर' (Jaunsar-Bawar) प्रदेशात येते, जिथे जौनसारी समुदाय राहतो. पर्वतांच्या दुर्गमतेमुळे या समुदायाने आपल्या प्राचीन परंपरा आजही जतन करून ठेवल्या आहेत.सामान्यतः संपूर्ण भारतात महाभारतातील 'पांडवांची' पूजा केली जाते; परंतु या अप्पर टोन्स व्हॅलीतील काही गावांचा इतिहास थेट 'कौरवांशी' जोडलेला आहे. येथील 'नेटवार' (Netwar) हे गाव महाभारतातील महान योद्धा 'वीर कर्ण' याच्या दुर्मिळ मंदिरासाठी आणि आदरासाठी जगभर प्रसिद्ध आहे. पौराणिक कथा आणि इतिहासाची आवड असणाऱ्यांसाठी हा अनुभव थक्क करणारा आहे..महासू देवता मंदिर आणि सफरचंदाच्या बागाया खोऱ्यातील धार्मिक आणि आध्यात्मिक जीवनाचे मुख्य केंद्र म्हणजे हनोल (Hanol) येथील 'महासू देवता मंदिर' (Mahasu Devta Temple). दगड आणि लाकडाच्या पारंपारिक हिमालयीन वास्तुकलेचा (Architectural Craftsmanship) हा एक अद्भूत नमुना आहे.याशिवाय, स्थानिक लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे मुख्य साधन म्हणजे येथील सफरचंदाच्या विस्तीर्ण बागा (Apple Orchards). जून ते ऑगस्ट दरम्यानच्या काढणीच्या (Harvest) हंगामात हिरव्यागार डोंगरांवर लालभडक सफरचंदे डोलताना दिसतात, जे फोटोग्राफर्स आणि निसर्गप्रेमींसाठी एखाद्या जिवंत पोस्टकार्डसारखे वाटते..उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांचा काळ असल्याने आणि हिमालयातील बर्फ वितळल्यामुळे टोन्स नदीचा प्रवाह मजबूत झाला आहे. साहसी राफ्टिंग आणि 'हर की दून' ट्रेकिंगसाठी देश-विदेशातील पर्यटकांची पावले आता या छुप्या आणि शांत स्वर्गाकडे वळू लागली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.