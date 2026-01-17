Solapur Tourism: मुलं घरात राहून कंटाळीत? संडेला सोलापुरातील गड्डा यात्राला नक्की भेट द्या!

Gadda Yatra 2026: शनिवार- रविवार आले की मुलांना घरात कंटाळा येतो आणि ते नवनवीन ठिकाणी फिरण्याची आवड असते. जर तुमच्याही मुलांना असच घरात राहून कंटाळा असेल, तर त्यांना सोलापूरच्या गड्डा यात्राला नक्की घेऊन जा! ही यात्रा केवळ मनोरंजनापुरती मर्यादित नाही, तर सांस्कृतिक आणि धार्मिक दृतिकोनातूनही महत्वाची आहे. .यात्रेचा इतिहाससोलापूरचे ग्रामदैवत श्री शिवयोगी सिद्धरामेश्वर महाराजांची यात्रा ही साधारण ९०० वर्षापेक्षा जुनी परंपरा आहे. यालाच लोक गड्डा यात्रा म्हणून ओळखतात. दरवर्षी ही जानेवारी महिन्यात मकर संक्रांतीच्या काळात होम मैदानवर भरते. .RRB Recruitment 2026: RRB कडून मंत्रालयीन व स्वतंत्र श्रेणी भरती 2026 जाहीर; पाहा पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व शेवटची तारीख.जगातील सर्वात मोठी यात्रा म्हणून सिद्धेश्वर यात्रेची ओळख आहे. यात पांढऱ्या रंगाचा बाराबंदी पोशाख, योगदंडाचे प्रतीक असेलेले नंदीध्वज यांच्या साक्षीने होणार अक्षता सोहळा हा अध्यात्मिक अनुभवता देणारा असतो. ही यात्रा स्थानिक श्रद्धा आणि सांस्कृतिक वारशाशी निगडित आहे..यात्रेत काय पाहावे?टोराटोरा, मोठे पाळणे व झुल्यांवर बसण्याची विशेष व्यवस्था आहे.पानालाल चा शोमौत का कुवा (१३ वर्षा खालील मुलांनी पाहू नये)स्ट्रीट फूडअनेक अनेक लहान मोठे गेम शो असतात. .Chaturgrahi Yoga: वर्षातील पहिला चतुर्ग्रही योग! वृषभ, तुळसह या ५ राशींचे चमकणार भाग्य; जाणून घ्या आजच राशीभविष्य.कधी भेट द्यावेगड्डा यात्रेत रोज सायंकाळी ४ वाजल्यापासून पाळणे सुरु होतात. सायंकाळी ७–८ वाजेपर्यंत रंगीबेरंगी पाळण्यांचा आनंद अनुभवता येतो.परिवारासोबत अनुभवही यात्रा संपूर्ण कुटुंबासाठी आनंददायी ठरते.पालक, मुले आणि आजोबा-आजी एकत्र येऊन अनुभव घेऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.