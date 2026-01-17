टूरिझम

Solapur Tourism: मुलं घरात राहून कंटाळीत? संडेला सोलापुरातील गड्डा यात्राला नक्की भेट द्या!

Gadda Yatra in Solapur: तुमच्याही मुलांना घरात राहून कंटाळ आला असेल तर त्यांना सोलापुरातील ९०० वर्षाची परंपरा असलेली गड्डा यात्राला घेऊन जा आणि रंगीबेरंगी पाळण्यांचा मज्जा अनुभवू द्या. चला तर जाणून घेऊया या यात्राचे वैशिष्ट्य काय आहे
Gadda Yatra 2026

Gadda Yatra 2026: शनिवार- रविवार आले की मुलांना घरात कंटाळा येतो आणि ते नवनवीन ठिकाणी फिरण्याची आवड असते. जर तुमच्याही मुलांना असच घरात राहून कंटाळा असेल, तर त्यांना सोलापूरच्या गड्डा यात्राला नक्की घेऊन जा! ही यात्रा केवळ मनोरंजनापुरती मर्यादित नाही, तर सांस्कृतिक आणि धार्मिक दृतिकोनातूनही महत्वाची आहे.

Solapur

