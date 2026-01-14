Goa Tourism: गोव्याला फिरायला जाताय? तर अगुआडा किल्ल्यावरून हे दृश्य पाहायलाच हवे!

Goa Travel Places: गोवा म्हटले की समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक वास्तू आणि निसर्गसौंदर्य यांचे मनमोहक मिश्रण डोळ्यांसमोर उभे राहते. याच गोव्यातील एक महत्वाचे आणि ऐतिहासिक पर्यटनस्थळ म्हणजे अगुआडा किल्ला. अरबी समुद्राच्या काठावर उभा असलेला हा किल्ला इतिहास, स्थापत्यकला आणि निसर्गसौंदर्य यांचा अप्रतिम संगम आहे. .अगुआडा किल्ल्याचा इतिहासअगुआडा किल्ला हा पोर्तुगीजांनी १६१२ साली बांधलेला एक भक्कम किल्ला आहे. उत्तर गोव्यातील हा किल्ला मांडवी नदीच्या मुखाशी, थेट अरबी समुद्राच्या काठावर वसलेला आहे. डच आणि मराठ्यांच्या संभाव्य आक्रमणांपासून गोव्याचे संरक्षण आक्रमणांपासून करण्यासाठी पोर्तुगीजांनी या किल्ल्याची उभारणी केली होती. गोवा मुक्ती संग्रामातही या किल्ल्याची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते..Laughter Therapy: ताण, चिंता कमी करून उत्तम आरोग्यासाठी मदत करते लाफ्टर थेरपी! ही आहे करण्याची योग्य पद्धत.राणनीतिक स्थान आणि संरक्षण व्यवस्थामांडवी नदी आणि अरबी समुद्र यांच्या संगमावर असल्यामुळे अगुआडा किल्ल्याचे स्थान अतिशय रणनीतिक होते. समुद्रमार्गे येणाऱ्या जहाजांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि संरक्षणासाठी हा किल्ला उपयोगात आणला जात असे. किल्ल्यावर त्या काळात तब्बल ७९ तोफा तैनात होत्या, ज्यांचा वापर बेटाच्या सुरक्षेसाठी केला जात होता.गोड्या पाण्याचा महत्त्वाचा स्रोतअगुआडा किल्ल्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथील गोड्या पाण्याचा मोठा साठा. पोर्तुगीज काळात समुद्रमार्गे प्रवास करणाऱ्या जहाजांना येथून गोड्या पाण्याचा पुरवठा केला जात असे. पाण्याच्या या मुबलक साठ्यामुळेच या किल्ल्याला ‘अगुआडा’ (पाणी) असे नाव पडले..पोर्तुगीज स्थापत्यकलेचा उत्तम नमुनाअगुआडा किल्ला हा पोर्तुगीज लष्करी स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना मानला जातो. मजबूत तटबंदी, भव्य बुरुज, खंदक आणि गुप्त मार्ग यांमुळे हा किल्ला अधिक भक्कम बनवण्यात आला होता. आजही किल्ल्याची रचना पाहताना त्या काळातील लष्करी कौशल्याची झलक दिसून येते.ऐतिहासिक दीपगृहअगुआडा किल्ल्याजवळील दीपगृह हे आशियातील सर्वात जुन्या दीपगृहांपैकी एक असून 1864 साली बांधलेले हे दीपगृह किल्ल्याचाच एक अविभाज्य भाग मानले जाते. समुद्रातून येणाऱ्या जहाजांना मार्गदर्शन करण्यासाठी या दीपगृहाचा उपयोग केला जात असे..Upcoming Job 2026: जॉब सीकर्ससाठी खुशखबर! जानेवारीत सेना, DRDO आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये संधी.पर्यटकांसाठी आकर्षणआज अगुआडा किल्ला हे गोव्यातील मुख्य पर्यटनस्थळ आहे. किल्ल्याच्या उंचीवरून दिसणारे अरबी समुद्राचे विहंगम दृश्य पर्यटकांचे मन मोहून टाकते. इतिहासप्रेमी, फोटोग्राफीचे शौकीन आणि निसर्गप्रेमींसाठी अगुआडा किल्ला नक्कीच भेट देण्यासारखे ठिकाण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.