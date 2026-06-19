हिमाचलच्या 'हसी वादियाँ' कचराकुंडीत? पर्यटकांच्या बेजबाबदारपणामुळे निसर्गसौंदर्यावर संकट!

निसर्गसुंदर आणि बर्फच्छादित पर्वतरांगांनी लक्ष वेधून घेणाऱ्या हिमाचल प्रदेशातील पर्यटनस्थळांचे रुपांतर हळूहळू कचराकुंडीत होत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. रस्त्यांच्या कडेला, ट्रेकिंग मार्गावर आणि लोकप्रिय पर्यटनस्थळांवर प्लास्टिक कचरा, खाद्यपदार्थांची वेष्टने आणि अन्य टाकाऊ वस्तूंचे वाढते प्रमाण पाहून स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि पर्यटन क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली आहे..नोएडाचे पर्यटक अमित यांनी पर्यटनस्थळावरील वाढता कचरा पाहून तरुणांना जबाबदारीने वर्तन करण्याचा सल्ला दिला आहे. डोंगराळ भागात फिरायला जाताना स्वतःची पिशवी सोबत ठेवा, वापरलेला कचरा परत घेऊन या. निसर्गाचा आदर करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, असे त्यांनी सांगितले. .वाहनांच्या खिडक्यांतून कचरा फेकण्याच्या प्रकाराबद्दल खंत व्यक्त करताना ते म्हणाले, आपण निसर्गसौंदर्य अनुभवण्यासाठी इथे येतो. त्यामुळे ते जतन करणेही आपले कर्तव्य आहे. आपल्या नंतर येणाऱ्यांनाही या पर्वतरांगांचे सौंदर्य अनुभवता आले पाहिजे. नवी दिल्लीच्या पर्यटक डॉ. वंदना यांनी पर्यावरणाच्या होणाऱ्या न्हासाबाबत चिंता व्यक्त केली. कोरोनाने आपल्याला निरोगी पर्यावरणाचे महत्त्व शिकवले, मात्र त्यातूनही आपण धडा घेतला नाही तर आपण पृथ्वी आणि स्वतःचे भविष्य दोन्ही नष्ट करत आहोत, असे त्या म्हणाल्या..नऊ टन कचऱ्यावर प्रक्रियासांगवान नावाच्या संस्थेने अटल बोगदा आणि चितकुलसह पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांत आठ मटेरिअल रिकव्हरी फॅसिलिटी' उभारल्या असून त्यामध्ये दररोज सुमारे नऊ टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. कुफ्री येथील पर्यटन क्षेत्रातील उद्योजक राकेश ठाकूर यांनीही सामूहिक प्रयत्नांची गरज अधोरेखित केली. "ही केवळ सिमल्याची समस्या नसून संपूर्ण हिमाचल प्रदेशासमोरील आव्हान आहे. नागरिकांनी आणि पर्यटकांनी जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे. तसेच प्रभावी सरकारी धोरणांचीही गरज आहे," असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.