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हिमाचलच्या 'हसी वादियाँ' कचराकुंडीत? पर्यटकांच्या बेजबाबदारपणामुळे निसर्गसौंदर्यावर संकट!

Nature Exploitation by Tourists in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेशातील पर्यटनस्थळांवर वाढणाऱ्या कचऱ्यामुळे निसर्गसौंदर्य धोक्यात आले असून जबाबदार पर्यटनाची गरज अधोरेखित होत आहे.
Nature Exploitation by Tourists in Himachal Pradesh

Nature Exploitation by Tourists in Himachal Pradesh

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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निसर्गसुंदर आणि बर्फच्छादित पर्वतरांगांनी लक्ष वेधून घेणाऱ्या हिमाचल प्रदेशातील पर्यटनस्थळांचे रुपांतर हळूहळू कचराकुंडीत होत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. रस्त्यांच्या कडेला, ट्रेकिंग मार्गावर आणि लोकप्रिय पर्यटनस्थळांवर प्लास्टिक कचरा, खाद्यपदार्थांची वेष्टने आणि अन्य टाकाऊ वस्तूंचे वाढते प्रमाण पाहून स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि पर्यटन क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली आहे.

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