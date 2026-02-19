Shivaji Maharaj Jayanti 2026: ‘या’ किल्ल्यावर आजही दिसतात शिवाजी महाराजांच्या पावलांचे ठसे; वाचा संपूर्ण इतिहास

The Sacred Footprints of Chhatrapati Shivaji Maharaj: १९ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती सर्वत्र मोठ्या उत्सवात साजरी केली जाते. या विशेष दिनानिमित्त आपण अशा एका ऐतिहासिक सागरी किल्ल्याबद्दल जाणून घेणार आहोत, जिथे आजही महाराजांच्या पवित्र पावलांचे ठसे जतन आहेत. हा किल्ला केवळ दगड- मातीचा नव्हे, तर स्वराज्याच्या सामर्थ्याची आणि महाराष्ट्राच्या लढाऊ परंपरेची जिवंत साक्ष मानला जातो. .सागरी सुरक्षेची दूरदृष्टी१७ व्या शतकात पोर्तुगीज, डच आणि इंग्रज यांची सागरी ताकद प्रचंड होती. व्यापाराच्या निमित्ताने आलेल्या या शक्ती पुढे राजकारणात हस्तेक्षेप करू लागल्या. कोकण किनारपट्टी सुरक्षित नसती, तर स्वराज्यावर थेट आक्रमणाचा धोका निर्माण झाला असता. ही बाब ओळखून शिवरायांनी सागरी आरमार उभारण्यास सुरुवात केलीआणि जलदुर्गांच्या बांधकामाला वेग दिला..Malavya Rajyog 2026: शुक्र 2 मार्चला करणार मीन राशीत प्रवेश; वृषभ, कर्कसह 5 राशींना मिळणार मालव्य राजयोगाचे वरदान.कुरटे बेटावर उभारलेला अभेद्य दुर्गमालवणजवळील कुरटे बेटाची निवड स्वतः महाराजांनी पाहणी करून केली. समुद्राच्या लाटांमध्ये वसलेले हे बेट रणनीतीदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे होते. या किल्ल्याच्या बांधकामाची जबाबदारी महाराजांचे विश्वासू वास्तुशिल्पकार हिरोजी इंदुलकर यांच्यावर सोपवण्यात आली. इ.स. १६६४ च्या सुमारास किल्ल्याचे बांधकाम सुरू झाले. सुमारे तीन वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर हा जलदुर्ग पूर्णत्वास गेला. समुद्रातील खडकांवर मजबूत तटबंदी उभारणे हे त्या काळात अत्यंत कठीण काम होते. हजारो कामगार, दगड, चुनखडी, शिसे आणि लोखंड यांचा वापर करून किल्ला बांधण्यात आला.किल्ल्याची वैशिष्ट्येसिंधुदुर्ग किल्ल्याची तटबंदी सुमारे ३० फूट उंच आणि १२ फूट जाड आहे. किल्ल्यात गोड्या पाण्याच्या विहिरी आहेत, जे समुद्राच्या मधोमध असतानाही आश्चर्यकारक मानले जाते. प्रवेशद्वार अशा पद्धतीने बांधले आहे की शत्रूला ते सहज दिसत नाही. ही वास्तुरचना त्या काळातील लष्करी अभियांत्रिकीचे उत्कृष्ट उदाहरण मानली जाते..शिवरायांचे पवित्र पावलांचे ठसेया किल्ल्यावर एक विशेष गोष्ट म्हणजे महाराजांच्या पावलांचे ठसे. हिरोजी इंदुलकर यांनी महाराजांच्या चरणांचा आदर व्यक्त करत या ठशांचा जतन केला. स्थानिक लोकांची मान्यता आहे की या पावलांचे ठसे पाहून आजही महाराजांच्या भक्तींना प्रेरणा मिळते आणि स्वराज्याचा गौरव जाणवतो..Pemgiri Fort Trek: ट्रेकिंगचा आनंद अन् इतिहासाचा अनुभव घ्यायचाय? शहाजीराजे भोसलेंच्या काळाशी जोडलेला ‘हा’ किल्ला नक्की पाहा.ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वसिंधुदुर्ग किल्ला आजही फक्त ऐतिहासिक दृष्ट्या नाही तर धार्मिक आणि भावनिक दृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. येथे भेट देणारे पर्यटक आणि शिवभक्त त्या ऐतिहासिक क्षणांची साक्ष पाहतात आणि महाराजांच्या पराक्रमाची आठवण उजळतात. हा किल्ला केवळ कोकणच्या किनाऱ्यावर उभा असलेला नाही, तर स्वराज्याच्या सामर्थ्याचा, दूरदृष्टीचा आणि निस्सीम पराक्रमाचा जिवंत प्रतीक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.