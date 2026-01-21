Railway Rules: रेल्वेत दारूची बाटली नेल्यास होऊ शकते कडक शिक्षा…नियम काय आहेत? वाचा एका क्लिकवर

can you carry alcohol bottle in Indian train rules and penalties: भारतातील हजारो लोक मद्यपान करतात. आकडेवारीनुसार सरासरी नागरिक दरवर्षी अंदाजे ४.९ लिटर मद्यपान करतात. भारतात मद्यपानाबाबातचे कायदे खूप कडक आहेत, ज्यामुळे मद्यपान करुन गाडी चालवणे किंवा कार्यालयात जाणे कायदेशीर गुन्हा आहे. परिणामी, प्रवास करताना दारूची बाटली बाळगण्याच्या शक्यतेवर लोक अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. विशेषतः रेल्वेने प्रवास करताना हा प्रश्न उद्भवतो. पण त्याबाबत काही नियम आहेत. तसेच नियम मोडल्यास कडक शिक्षा देखील होऊ शकते. .ट्रेनमध्ये दारूची बाटली नेता येऊ शकते? रेल्वे ही एक सार्वजनिक वाहतुकीचा एक प्रकार असून लाखो लोक एकाचवेळी प्रवास करु शकतात. म्हणून, रेल्वेने प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी कठोर नियम स्थापित केले आहेत. भारतीय रेल्वे कायदा १९८९ थेट दारूवर बंदी घालत नसला तरी, हा नियम राज्य कायद्यांच्या अधीन आहे. याचा अर्थ असा की जर तुम्ही अशा राज्यातून प्रवास करत असाल जिथे मद्यपानावर बंदी नाही तरच ट्रेनमध्ये दारू बाळगणे शक्य आहे..Bike Trip: बाइक ट्रिप कुठे करावी अन् कुठे नाही? प्रवास करण्यापूर्वी 'या' टिप्स ठेवा लक्षात .या राज्यांमध्ये, ट्रेनमध्ये दारुची बाटली नेण्यास बंदी देशातील काही राज्यांनी बंदी लागू केली आहे. यात गुजरात, बिहार, नागालँड आणि लक्षद्वीप या राज्यांचा समावेश होतो. जर तुमची ट्रेन या राज्यांमधून जात असेल आणि तुमच्या जवळ दारूची बाटली आढळलात तुम्हाला कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. अशा परिस्थितीत संबंधित राज्याच्या उत्पादन शुल्क कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाते..ट्रेनमध्ये दारूच्या किती बाटल्या नेता येतात? रेल्वे नियमांनुसार ट्रेनमधून प्रवास करणारे प्रवासी मर्यादित प्रमाणात सीलबंद दारुच्या बाटल्या नेऊ शकतात. हे सामान्यतः वैयक्तिक वापरासाठी मानलं जातं. तुम्ही ट्रेनमध्ये फक्त 2 लिटर दारुच्या बाटल्या नेऊ शकता, पण त्या बाटल्या सीलबंद असणे गरजेचे आहे. तुम्ही ट्रेनमध्ये रिकाम्या बाटल्या नेऊ शकत नाही, तसेच ट्रेनमध्ये किंवा प्लॅटफॉर्मवर दारू पिऊ शकत नाही..नियम मोडल्यास काय शिक्षा होऊ शकते?रेल्वे कायद्यानुसार, नियम मोडल्यास सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास, 500 ते 1000 रुपये दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात. दरम्यान, दारूबंदी असलेल्या राज्यात दारूसह पकडल्यास, कायद्यानुसार अटक, मोठा दंड आणि तुरुंगवास देखील होऊ शकतो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.