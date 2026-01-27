Hyderabad Tourism: हैदराबादला फिरायला जाताय? हृदयाच्या आकाराचा तलाव पाहायला विसरू नका!

Hyderabad Tourism: हैदराबाद ही शहर फक्त तांदूळ, बिर्याणी किंवा ऐतिहासिक वास्तूंसाठीच प्रसिद्ध नाही, तर येथील हुसेन सागर तलाव हा पर्यटकांसाठी खास आकर्षक आहे. या तलावाचा आकार हृदयाच्या आकाराचा असल्यामुळे तो "हार्ट ऑफ द वर्ल्ड" म्हणूनही ओळखला जातो. .हुसेन सागरहुसेन सागर हे आशियातील सर्वात मोठ्या मानवनिर्मित (कृत्रिम) तलावांपैकी एक आहे. हा तलाव हैदराबाद आणि सिकंदराबाद या जुळ्या शहरांना जोडतो. तलावाची निर्मिती १६ व्या शतकात झाली. मुसी नदीच्या उपनदीवर इब्राहिम कुली कुतुब शाह कारकिर्दीत हुसेन शाह वली यांनी तलाव बांधला. या तलावाचे मुख्य उद्दिष्ट हैदराबादच्या पाणीपुरवठा आणि सिंचनासाठी होते..गौतम बुद्धाची भव्य मूर्तीहुसेन सागरचा एक प्रमुख आकर्षक म्हणून बुद्ध मूर्ती. तलावाच्या मध्यभागी असलेल्या जिब्राल्टर रॉकवर १९९२ मध्ये १६ मीटर उंचीचा गौतम बुद्धाचा अखंड पुतळा उभारण्यात आला. हा पुतळा फक्त धार्मिक दृष्ट्या नाही, तर पर्यटनासाठी देखील मोठा आकर्षक ठरतो..तलावाचा आकार आणि सौंदर्यहुसेन सागर तलाव हृदयाच्या आकाराचा असल्यामुळे तो दृश्य आणि छायाचित्रणासाठी आदर्श ठिकाण आहे. तलावाजवळील परिसर हिरव्यागार झाडांनी भरलेले असून निसर्गसौंदर्याचा अनुभव देतो..पर्यटन आणि मनोरंजनहुसेन सागरला भेट देताना पर्यटक बोटिंग, जलक्रीडा आणि निसर्गसौंदर्याचा अनुभव घेऊ शकतात. तलावाच्या आजूबाजूला अनेक पार्क्स आणि आकर्षणे आहेत.लुंबिनी पार्क: तलावाच्या काठावर असलेला लुंबिनी पार्क रोज संध्याकाळी लेझर शो आणि म्युझिकल फाउंटनसाठी प्रसिद्ध आहे.संजीवय्या पार्क: परिवारासोबत आणि मुलांसोबत निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी उत्तम ठिकाण.इंदिरा पार्क: हृदयाच्या आकाराच्या तलावाजवळील आणखी एक शांत आणि हिरवागार स्थानया पार्कमध्ये छायाचित्रण, पिकनिक, आणि संध्याकाळच्या वेळेस आरामदायी फेरफटका घेता येतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.