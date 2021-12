आंतरराष्ट्रीय स्तरावर (International level) भारतीय चलनाचे (Indian currency) मूल्य कमी असल्याने अनेकदा तक्रार (value of the currency is low) करीत असतो. यामुळे आवडत्या ठिकाणी जाण्यापूर्वी अनेकवेळा विचार करतो. जास्त पैसे खर्च करण्याची कोणाचीही तयारी नसते. मात्र, रुपयाचा इतिहास पाहिला तर १९४७ मध्ये जिथे १ रुपया एका डॉलरच्या बरोबरीचा होता. त्याचवेळी आज १ डॉलरची किंमत ७५ रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. अजूनही असे काही देश आहेत जिथे रुपयाची किंमत जास्त (some countries the price is higher) आहे. तुम्ही परदेशात जाण्याचा विचार करीत असाल तर या सुंदर देशांबद्दल माहिती हवी.

व्हिएतनाम

व्हिएतनाम हा देश बौद्ध पगोडा, व्हिएतनाम पाककृती आणि नद्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. व्हिएतनाम हे भारतीयांना भेट देण्यासाठी योग्य ठिकाण आहे. कारण, इथली संस्कृती पूर्णपणे वेगळी आहे. युद्ध संग्रहालय आणि फ्रेंच वास्तुकला हे आकर्षणाचे केंद्र आहे. येथे १ रुपयाची किंमत ३३१.०४ व्हिएतनाम डोंग आहे.

इंडोनेशिया

इंडोनेशिया हा बेटांचा देश म्हणून ओळखला जातो. जेथे स्वच्छ निळे पाणी आणि उष्णकटिबंधीय हवामान आहे. इंडोनेशिया अशा देशांपैकी एक आहे जिथे भारतीय चलनाचे मूल्य जास्त आहे. येथे १ रुपयाची किंमत २०७ रुपये आहे. तसेच येथे भारतीयांना मोफत व्हिसा दिला जातो. म्हणजे जास्त खर्च न करता तुम्ही या सुंदर देशात फिरण्याचा आनंद घेऊ शकता.

कंबोडिया

कंबोडिया प्रचंड दगडांनी बांधलेल्या अंगकोर वाट मंदिरासाठी लोकप्रिय आहे. भारतीय नागरिक कमी खर्चात येथे फिरू शकतात. येथील रॉयल पॅलेस, नॅशनल म्युझियम आणि पुरातत्त्व अवशेष हे आकर्षणाचे केंद्र आहेत. येथे भारतीय रुपयाची किंमत ५८ कंबोडियन रियाल आहे.

दक्षिण कोरिया

चित्तथरारक दृश्ये आणि लँडस्केप दक्षिण कोरियाच्या पर्यटकांना आनंदित करतात. हे गाव बौद्ध मंदिरे, हिरवळ आणि चेरीच्या झाडांसाठी ओळखले जाते. याशिवाय उष्णकटिबंधीय बेटे आणि हायटेक शहरेही येथे आढळतात. येथे रुपया १६.०९ दक्षिण कोरियन वोनच्या बरोबरीचा आहे.

श्रीलंका

समुद्रकिनारे, पर्वत, हिरवळ आणि ऐतिहासिक वास्तूंनी सुशोभित केलेले श्रीलंका हे भारतीयांसाठी उन्हाळ्याच्या सुट्टीतील सर्वांत लोकप्रिय ठिकाणांपैकी एक आहे. हे भारतापासून जवळ आहे आणि स्वस्त विमान सेवेमुळे लोकांना या देशात जाणे सोपे आहे. येथे १ रुपयाची किंमत २.२७ श्रीलंका रुपया आहे.

नेपाळ

नेपाळ सर्वांत आश्चर्यकारक गोष्टी सापडतील. नेपाळ ही शेपपओची भूमी आहे. माउंट एव्हरेस्ट आणि इतर सात उंच पर्वत शिखरे नेपाळमध्ये आहेत. जे पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र आहे. भारतीयांचा एक फायदा म्हणजे नेपाळला जाण्यासाठी त्यांना व्हिसाची गरज नाही. तसेच रुपयाची किंमत १.५९ नेपाळी रुपया आहे.

आइसलँड

आईसलॅंड हा बेटांचा देश जगातील सर्वांत सुंदर ठिकाणांपैकी एक आहे. आइसलँड हे निळे सरोवर, धबधबे, हिमनदी आणि काळ्या वाळूच्या समुद्रकिनाऱ्यांसाठी ओळखले जाते. येथे रुपयाची किंमत १.५५ आइसलँडिक कोपरा आहे.

हंगेरियन

हंगेरी हा देवस्थान नसलेला देश आहे. येथे बांधलेले राजवाडे आणि उद्यानांना भेट द्या. हंगेरीची राजधानी, बुडापेस्ट हे जगातील सर्वांत रोमँटिक शहरांपैकी एक आहे. येथे रुपयाची किंमत ४.०५ हंगेरियन फॉरिंट आहे.

पॅराग्वे

पॅराग्वे देखील देवस्थान नसलेला देश आहे. पॅराग्वे दक्षिण अमेरिकेत स्थित आहे. ब्राझील किंवा अर्जेंटिना सारख्या शेजारच्या देशांना भेट द्यायला आवडणाऱ्या प्रवाशांसाठी ही पहिली पसंती नाही. तथापि, पॅराग्वेमध्ये निसर्ग आणि भौतिकवाद यांचे मिश्रण आहे. येथे १ रुपया ८१.६९ पराग्वे गुआरानीच्या बरोबर आहे.