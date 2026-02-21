International Road Trip: परदेशात ड्रायव्हिंगचं स्वप्न आहे? मग 'या' शेजारील देशांत घेऊन जा तुमची गाडी

जर तुम्हाला रोड ट्रिपची आवड असेल, तर आज आम्ही तुम्हाला अशा देशांबद्दल सांगणार आहोत. जिथे तुम्ही परवानगी घेऊन सीमारेषा ओलांडत रोड ट्रिपचा आनंद घेऊ शकता. मात्र त्यासाठी काही नियम आणि कागदपत्रे आवश्यक असतात..भारताच्या शेजारील काही देशांमध्ये तुम्ही स्वतःची गाडी घेऊन जाऊ शकता, त्यासाठी आवश्यक परवानग्या आणि कागदपत्रे पूर्ण असणे गरजेचे आहे..Mushroom Soup Recipe: व्हिटॅमिन B2 आणि B3 ची कमतरता आहे? 20 मिनिटांत तयार होणारा स्वादिष्ट सूप आजच ट्राय करा!.आंतरराष्ट्रीय रोड ट्रिपला जाण्यापूर्वी या गोष्टीची काळजी घ्यावैध पासपोर्टआवश्यक असल्यास व्हिसा किंवा प्रवेश परवानावाहन नोंदणी प्रमाणपत्र (आरसी)वाहनाचे परिमाण (आंतरराष्ट्रीय कव्हरसह असल्यास सर्वोत्तम)प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी)वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स (काही देशांसाठी आंतरराष्ट्रीय ड्रायव्हिंग परवाना आवश्यक)संबंधित देशासाठी वाहन प्रवेश परवानाप्रवास विमा.भूतानभूतानमध्ये प्रवेशासाठी भारतीय नागरिकांना व्हिसाची आवश्यकता नसली तरी प्रवेश परवाना (Permit) घ्यावा लागतो. वाहनासाठी स्वतंत्र परवानगी आवश्यक असते. सीमारेषेवर वाहन नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.श्रीलंकाश्रीलंकेला जहाजाने रस्ते वाहतूक वाहने पाठवण्याची सुविधा उपलब्ध असू शकते. यासाठी कार्नेट, आंतरराष्ट्रीय ड्रायव्हिंग परमिट आणि वैध व्हिसा आवश्यक आहे. प्रवास करण्यापूर्वी शिपिंग आणि कस्टम नियम तपासणे महत्वाचे आहे.थायलंडथायलंडला पोहोचण्यासाठी, म्यानमारमधून प्रवास करावा लागतो. अनेक देशांमध्ये पासपोर्ट, व्हिसा आणि वाहन कागदपत्रे आवश्यक आहेत. अनुभवी रोड ट्रिप प्रेमींसाठी ही ट्रिप अधिक योग्य मानली जाते..SSC CHSL Tier 1 Result 2026: SSC CHSL टियर 1 निकाल लवकरच; कसा आणि कुठे पाहाल? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया.नेपाळनेपाळ हे भारतीय पर्यटकांसाठी सर्वात लोकप्रिय ठिकाण मानले जाते. खुल्या सीमांमुळे प्रवेश प्रक्रिया तुलनेने सोपी आहे. भारतीय नागरिकांना शिट्टीची आवश्यकता नाही; फक्त वैध ओळखपत्र किंवा पासपोर्ट असणे आवश्यक आहे. संपूर्ण वाहन संबंधित कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.म्यानमारम्यानमारमार्गे पुढील दक्षिण आशियातील रोड ट्रिप. येथे फक्त ओव्हरलँड परमिट, वाहनासाठी तात्पुरता आयात परवाना आणि पूर्वनियोजित मार्ग आवश्यक आहे. नियम तुलनेने कडक असल्याने, अधिकृत मार्गदर्शक किंवा एजन्सीद्वारे नियोजन करणे चांगले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.