TRAVEL VACCINATION GUIDE: परदेशात फिरायला जाण्याचा प्लॅन म्हटलं की शॉपिंग, पॅकिंग, विमानाची तिकिटे आणि हॉटेल बुकिंगची लगबग सुरू होते. पण या सगळ्या तयारीत एक महत्त्वाची गोष्ट तुम्ही विसरत तर नाही ना? ती म्हणजे लसीकरण! कारण तुम्ही ज्या देशात फिरायला जाणार आहात, तिथलं वातावरण, खाण्यापिण्याच्या सवयी आणि आजारांचा धोका तुमच्या देशापेक्षा वेगळा असू शकतो. त्यामुळे परदेशात जाण्यापूर्वी काही लसी घेणं गरजेचं ठरू शकतं. मग परदेशवारीला निघण्याआधी कोणत्या लसींबाबत डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा? जाणून घेऊया....परदेशात जाण्यापूर्वी कोणत्या लसींचा विचार करावा?परदेशात जाण्यापूर्वी कोणती लस घ्यायची, हे तुम्ही कोणत्या देशात जाणार आहात, तिथे किती दिवस राहणार आहात आणि कोणत्या ठिकाणी फिरणार आहात, यावर अवलंबून असते. काही देशांमध्ये प्रवेशासाठी विशिष्ट लसीकरणाचे प्रमाणपत्रही आवश्यक असू शकते.१. हिपॅटायटिस ए (Hepatitis A)दूषित अन्न किंवा पाण्यामुळे हिपॅटायटिस ए हा संसर्ग होऊ शकतो. या आजाराचा परिणाम यकृतावर होतो. त्यामुळे ज्या ठिकाणी स्वच्छ अन्न आणि पाणी मिळण्याची खात्री नसते, अशा देशांमध्ये जाणाऱ्या प्रवाशांनी या लसीबाबत डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..Maharashtra Tourism: गोव्याच्या गर्दीपासून दूर, कोकणात आहे समुद्राचं हे सुंदर जग! एका बोटसफारीतून पाहता येतात १ नाही तर १२ ठिकाणं.२. टायफॉइड (Typhoid)दूषित अन्न आणि पाण्यामुळे टायफॉइडचा संसर्ग होऊ शकतो. विशेषतः ज्या देशांमध्ये किंवा ग्रामीण भागांमध्ये टायफॉइडचा धोका जास्त आहे, तिथे जाणाऱ्या प्रवाशांना ही लस घेण्याचा सल्ला दिला जाऊ शकतो.३. यलो फिव्हर (Yellow Fever)काही आफ्रिकन आणि दक्षिण अमेरिकन देशांमध्ये यलो फिव्हर या आजाराचा धोका असतो. अशा देशांमध्ये प्रवास करताना ही लस घेण्याची गरज भासू शकते. काही देशांमध्ये प्रवेशासाठी या लसीकरणाचे प्रमाणपत्र दाखवणेही आवश्यक असते..४. रेबीज (Rabies)परदेशात फिरताना जंगलात जाणे, प्राणी किंवा कुत्र्यांच्या संपर्कात येणे अशा गोष्टींचा समावेश असेल, तर रेबीजच्या लसीबाबत डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. विशेषतः दुर्गम भागात फिरणाऱ्या आणि तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळणे कठीण असलेल्या ठिकाणी जाणाऱ्या प्रवाशांनी याकडे लक्ष द्यावे.५. जपानी मेंदूज्वर (Japanese Encephalitis)आशियातील काही ग्रामीण भागांमध्ये जपानी मेंदूज्वराचा धोका असतो. अशा ठिकाणी जास्त दिवस राहण्याचा विचार असल्यास, प्रवासाचा कालावधी, ठिकाण आणि तिथले वातावरण लक्षात घेऊन डॉक्टर या लसीचा सल्ला देऊ शकतात..६. मेनिंगोकोकल लस (Meningococcal Vaccine)काही देशांमध्ये प्रवास करताना मेनिंगोकोकल लस घेण्याची गरज असू शकते. विशेषतः सौदी अरेबियातील हज यात्रेला जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी या लसीकरणाचे काही नियम लागू असतात.७. फ्लूची लस (Influenza Vaccine)परदेशात थंड हवामानाच्या ठिकाणी जाणार असाल, तर फ्लूपासून संरक्षणासाठी लसीबाबत डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. वय, आधीपासून असलेले आजार आणि आरोग्याची स्थिती लक्षात घेऊन डॉक्टर योग्य लसीची शिफारस करू शकतात..Jatayu Earth's Centre: रावणाशी लढलेल्या जटायूचं भव्य शिल्प! PM मोदींच्या संभाव्य भेटीमुळे चर्चेत आलेलं हे ठिकाण कुठे आहे? जाणून घ्या कसं पोहोचाल.प्रवासापूर्वी किती दिवस आधी लस घ्यावी?प्रवासाच्या अगदी काही दिवस आधी लस घेण्याची घाई करणे टाळावे. कारण काही लसींचे एकापेक्षा जास्त डोस घ्यावे लागतात, तर काही लसींचा परिणाम दिसण्यासाठी वेळ लागतो.डॉक्टर अनिल बल्लानी यांच्या मते, परदेशात जाण्याच्या साधारण ४ ते ६ आठवडे आधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. शक्य असल्यास प्रवासाच्या किमान २ ते ३ आठवडे आधी लसीकरण पूर्ण करावे. यामुळे शरीराला संसर्गापासून संरक्षण देण्यासाठी आवश्यक प्रतिकारशक्ती तयार करण्यास वेळ मिळतो..लस घेण्यापूर्वी 'या' गोष्टी लक्षात ठेवातुम्हाला आधीपासून काही आजार असतील, तर डॉक्टरांना त्याची माहिती द्या.गर्भवती महिला आणि रोगप्रतिकारशक्ती कमी असलेल्या व्यक्तींनी लस घेण्यापूर्वी विशेष सल्ला घ्यावा.यापूर्वी कोणत्याही लसीमुळे ॲलर्जी झाली असल्यास डॉक्टरांना सांगा.आधी घेतलेल्या लसींची माहिती डॉक्टरांना द्या.ज्या देशात जाणार आहात, तिथल्या लसीकरणासंबंधी नियमांची माहिती आधीच घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.