IRCTC Temple Tour: आनंदाची बातमी! IRCTC घेऊन येत आहे 10 दिवसांचा ‘भारत गौरव’ टेम्पल टूर; 'या' मंदिरांचे घेता येणार दर्शन

Bharat Gaurav Temple Tour 2026: IRCTC ने आपल्या प्रीमियम "भारत गौरव" डिलक्स टुरिस्ट ट्रेन'द्वारे खास 'डिवाईन ईस्ट टेम्पल दूर' सुरू केले आहे. १० दिवसांचा हा आध्यत्मिक प्रवास ९ मार्च २०२६ रोजी दिल्लीपासून सुरू होईल, ज्यामध्ये देशातील प्रमुख पवित्र तीर्थस्थळे आणि ऐतिहासिक स्थळांचे दर्शन करता येणार आहे. .IRCTC ची 'डिवाइन ईस्ट टेम्पल दूर' ही १० दिवसांची विस्तृत रेल्वे यात्रा आहे, जी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झाडखंडमधील प्रमुख धार्मिक स्थळांना समाविष्ट करते. ९ मार्च २०२६ रोजी दिल्ली सफदरजंगपासून रवाना होणारी ही ट्रेन वाराणसी, कोलकाता, गंगासागर, पुरी आणि वैद्यनाथ धाम अशा महत्वाच्या केंद्रांचे दर्शन करून देईल. ही दूर ७९,२८५ रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या या ऑल-इनक्लूसिव पॅकेजमध्ये प्रवास, हॉटेल, भोजन आणि साइटसीईंग यासारख्या सर्व सुविधा समाविष्ट आहेत..Maha Shivratri 2026: भोलेनाथाच्या दरबारात समान हक्क! महाशिवरात्री 2026 ला त्र्यंबकेश्वरमध्ये VIP दर्शन बंद, जाणून घ्या काय झाले बदल.दूरची अधिक सविस्तर माहितीही यात्रा १० दिवसांची आहे आणि तिचा मार्ग आध्यात्मिक उर्जेने आणि धार्मिक महत्त्वाने परिपूर्ण आहे:वाराणसी (उत्तर प्रदेश)ही यात्रा काशीपासून सुरू होईल, जिथे तुम्ही काशी विश्वनाथ मंदिर (ज्योतिर्लिंग)च्या दर्शनासोबतच आणि प्रसिद्ध गंगा आरती पाहता येते.कोलकाता आणि गंगासागर (पश्चिम बंगाल)या प्रवासात कोलकाता येथे कालीघाट (शक्तीपीठ), दक्षिणेश्वर काली मंदिर आणि व्हिक्टोरिया मेमोरियलला देखील भेट दिली जाईल. या दौऱ्याचे मुख्य आकर्षण म्हणजे गंगासागरची यात्रा, जिथे पवित्र संगमवर स्नान आणि कपिल मुनी मंदिराचे दर्शन घेता येते.पुरी आणि भुवनेश्वर (ओडिशा)भगवान जगन्नाथ यांचे दर्शन, कोणार्क सूर्य मंदिर (युनेस्को स्थळ), धौली शांतिस्तुप, उदयगिरी आणि खंडगिरी लेणी आणि चिल्का तलाव यांचा समावेश आहे.वैद्यनाथ धाम (झारखंड)यात्रेचा शेवट देवघरमधील बाबा वैद्यनाथ धाम येथे होईल, जे भगवान शिवाच्या १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे..भारत गौरव डिलक्स ट्रेंच स्पेशलया ट्रेनमध्ये आधुनिक सुविधा आहेत आणि प्रवाशांच्या सोयीसाठी डिझाइन केलेले आहे:श्रेणी: एसी I, एसी II आणि एसी III वर्ग प्रणालीअन्न: ट्रेनमध्ये ताजे आणि शुद्ध शाकाहारी अन्न देणाऱ्या 2 उत्कृष्ट रेस्टॉरंट कार आहेत.सुरक्षा: सीसीटीव्ही कॅमेरे, इलेक्ट्रॉनिक तिजोरी आणि इन्फोटेनमेंट सिस्टमक्षमता: 150 प्रवाशांसाठी व्यवस्था आहे.पॅकेजची किंमत आणि सुविधाIRCTC किंवा 'सर्वसमावेशक' पॅकेजमध्ये एकदा पैसे भरल्यानंतर, संपूर्ण प्रवासासाठी कोणताही अतिरिक्त खर्च आवश्यक नाही..Maha Shivratri Fashion: महाशिवरात्रीला पांढऱ्या साडीवर ट्रेंडी ब्लाऊजने करा स्टायलिश लूक, नवरा करेल कौतुक.क्लास किंमत किती?AC I Class: 1,06,940AC II Class: 98,925AC III Class: 79,285पॅकेजमध्ये काय समाविष्ट आहेरेल्वे प्रवास (कोणत्या वर्गात बुकिंग केले जाते)एसी हॉटेल निवासपूर्ण स्थलांतर शुद्ध शाकाहारी जेवणएसी ट्रेनमधून पर्यटनप्रवास विमाअनुभवी आयआरसीटीसी टूर मॅनेजर असण्याचे फायदे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.