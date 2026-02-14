टूरिझम

IRCTC Temple Tour: आनंदाची बातमी! IRCTC घेऊन येत आहे 10 दिवसांचा ‘भारत गौरव’ टेम्पल टूर; 'या' मंदिरांचे घेता येणार दर्शन

IRCTC’s 10-Day Bharat Gaurav Temple Tour: यात्रीप्रेमींनो लगेच बॅग पॅक करा कारण IRCTC घेऊन येत आहे चक्क १० दिवसांची टूर, जो दिल्लीपासून सुरू होणार आहे. या १० दिवसांच्या प्रवासात तुम्हाला देशातील कोणकोणती प्रमुख मंदिरांचं दर्शन होणार आहे. चला तर जाणून घेऊया
Bharat Gaurav Temple Tour 2026: IRCTC ने आपल्या प्रीमियम "भारत गौरव" डिलक्स टुरिस्ट ट्रेन'द्वारे खास 'डिवाईन ईस्ट टेम्पल दूर' सुरू केले आहे. १० दिवसांचा हा आध्यत्मिक प्रवास ९ मार्च २०२६ रोजी दिल्लीपासून सुरू होईल, ज्यामध्ये देशातील प्रमुख पवित्र तीर्थस्थळे आणि ऐतिहासिक स्थळांचे दर्शन करता येणार आहे.

