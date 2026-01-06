IRCTC Bharat Gaurav Tourist Train: शिवभक्तांनो, IRCTC सोबत करा ‘सप्त ज्योतिर्लिंग दर्शन’; पाहा भारत गौरव ट्रेनचे संपूर्ण वेळापत्रक

Sapt Jyotirling Darshan Train: जर तुम्ही या नवीन वर्षात ज्योतिर्लिंग दर्शनाचे आयोजन करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. इंडियन रेल्वेने भक्तांसाठी सप्त ज्योतिलिंग मंदिरांची ११ दिवसांची अध्यात्मिक यात्रा ही 6 फेब्रुवारी पासून सुरु होणार आहे. ही यात्रा भारत गौरव पर्यटनगाडीतर्फे पार पडणार असून मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्रामधील प्रमुख ज्योतिलिंग मंदिरांचा समावेश आहे. .या यात्रेत सर्व सुविधा समाविष्ट आहेत. रेल्वे प्रवास, हॉटेल निवास, जेवण, स्थानिक वाहन सुविधा आणि प्रवासी विमा. विशेष म्हणजे ही यात्रा कौटूंबिक आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरामात प्रवासाचा अनुभव मिळावा यासाठी आहे. चला तर जाणून घेऊया यात्रेची संपूर्ण माहिती.Angaraki Chaturthi 2026: दुर्मीळ योगांचा महासंयोग! पाहा, आज कोणत्या ३ राशींवर राहणार बाप्पाची कृपा?.यात्रेचा कालावधी: १० रात्री / ११ दिवससुरुवात: ६ फेब्रुवारी २०२६परदेशी ट्रेन: भारत गौरव पर्यटक ट्रेनवर्ग: स्लीपर (SL), ३AC, २ACएकूण जागा: ७०५प्रवास कोड: SCZBG५०यात्रेचे नाव: सप्त ज्योतिर्लिंग दर्शन- महाशिवरात्री विशेषबोर्डिंग व डिबोर्डिंग स्थानभाविक खालील ठिकाणी ट्रेनमध्ये चढू आणि उतरू शकतात:सिकंदराबादकामरेंडीनिजामाबाद जंक्शनधर्माबादमुदखेड जंक्शनहजूर साहेब नांदेडपूर्णा जंक्शन.तिकिटांची किंमत किती?( GST सहित )स्लीपर (SL): प्रौढ - १७,६०० | मुले (५-११ वर्षे) - १६,३००स्टँडर्ड (3AC): प्रौढ – २६,७०० | मुले (५-११ वर्षे) – २५,२००कंफर्ट (2AC) प्रौढ – ३४,६०० | मुले (५-११ वर्षे) ३२,८००तसेच एकट्या प्रवाशांसाठी शेअरिंगची सोय आहे.यात्रेदरम्यानची मंदिरे आणि ठिकाणे प्रवासउज्जैन : महाकालेश्वर आणि ओंकारेश्वरद्वारका : नागेश्वरसोमनाथ : सोमनाथ ज्योतिर्लिंगपुणे : भीमाशंकरनाशिक : त्र्यंबकेश्वरऔरंगाबाद : घृष्णेश्वर.Makar Sankranti 2026: संक्रांतीचा दिवस ठरवेल वर्षाचं भविष्य? या चुका टाळाच.बुकिंग कसे करावेwww.irctctourism.com उघडा.शोधा - “ज्योतिर्लिंग” किंवा “सप्त ज्योतिर्लिंग”महा शिवरात्री विशेष पॅकेज निवडा (टूर कोड: SCZBG50).प्रवास वर्ग निवडा (SL / 3AC / 2AC).प्रवास माहिती भरा आणि पॅकेज समावेश तपासा (रेल्वे, हॉटेल, अन्न, स्थानिक वाहतूक).ऑनलाइन पेमेंट करून बुकिंग पूर्ण करा.विशेष माहितीमहाशिवरात्री हा भगवान शिवाचा मुख्य उत्सव असल्याने, भक्तांसाठी ही यात्रा अधिक महत्त्वाची बनते. आयआरसीटीसीने आयोजित केलेले पॅकेजेस सुरक्षित, सोयीस्कर आणि बजेटफ्रिडली आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.