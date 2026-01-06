टूरिझम

IRCTC Bharat Gaurav Tourist Train: शिवभक्तांनो, IRCTC सोबत करा ‘सप्त ज्योतिर्लिंग दर्शन’; पाहा भारत गौरव ट्रेनचे संपूर्ण वेळापत्रक

IRCTC Bharat Gaurav Tourist Train: जर तुम्ही या नवीन वर्षात ज्योतिर्लिंग दर्शनाचे आयोजन करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. IRCTCने भारत गौरव ट्रेनच्या माध्यमातून ११ दिवसांची खास यात्रेचा आयोजित केली आहे. चला पाहूया IRCTCचे संपूर्ण वेळापत्रक
Sapt Jyotirling Darshan Train: जर तुम्ही या नवीन वर्षात ज्योतिर्लिंग दर्शनाचे आयोजन करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. इंडियन रेल्वेने भक्तांसाठी सप्त ज्योतिलिंग मंदिरांची ११ दिवसांची अध्यात्मिक यात्रा ही 6 फेब्रुवारी पासून सुरु होणार आहे. ही यात्रा भारत गौरव पर्यटनगाडीतर्फे पार पडणार असून मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्रामधील प्रमुख ज्योतिलिंग मंदिरांचा समावेश आहे.

