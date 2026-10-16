IRCTC Vandarshan Yojana 2026: जंगल सफारीसाठी आता वेगळी धावपळ नको! IRCTC च्या ‘वनदर्शन’ योजनेत मिळणार सर्व सुविधा

IRCTC VANDARSHAN YOJANA 2026 BOOKING DETAILS: वाघ, बिबट्या आणि इतर वन्यप्राणी जवळून पाहायचेत का? मग विदर्भातील जंगलांची सफर करण्याची संधी तुमच्यासाठी आहे. आयआरसीटीसी (IRCTC) आणि महाराष्ट्र वन विभागाने मिळून ‘वनदर्शन’ ही खास पर्यटन योजना सुरू केली आहे. या योजनेत रेल्वे प्रवास, राहण्याची सोय आणि जंगल सफारी अशा सर्व सुविधा एकाच पॅकेजमध्ये मिळणार आहेत..काय आहे वनदर्शन योजना?विदर्भातील जंगलांची सफर करण्यासाठी पर्यटकांना रेल्वे प्रवास, राहण्याची सोय, स्थानिक प्रवास आणि जंगल सफारीचे परवाने अशा सुविधा एकाच पॅकेजमध्ये मिळणार आहेत. त्यामुळे प्रवासाचे नियोजन आणि सफारीच्या परवान्यांसाठी होणारी धावपळ कमी होईल. प्रत्येक पॅकेज चार रात्री आणि पाच दिवसांचे असणार आहे..RAC Train Ticket: ट्रेन तिकीट बुक करताना दिसणारा RAC म्हणजे काय? या तिकिटावर सीट मिळते का? जाणून घ्या.वनदर्शन योजनेत कोणत्या जंगलांना भेट देता येणार?या योजनेअंतर्गत पर्यटकांसाठी पाच वेगवेगळे पर्यटन पर्याय उपलब्ध असतील.1. ताडोबा आणि बोर व्याघ्रप्रकल्प – या दोन्ही जंगलांना भेट देण्याची संधी मिळेल.2. ताडोबा आणि नवेगाव-नागझिरा व्याघ्रप्रकल्प – विदर्भातील या दोन प्रसिद्ध वनक्षेत्रांची सफर करता येईल.3. पेंच आणि उमरेड-पवनी-करांडला अभयारण्य – या दोन वनक्षेत्रांमधील वन्यजीव आणि निसर्ग अनुभवता येईल.4. ताडोबा आणि उमरेड-पवनी-करांडला अभयारण्य – या पॅकेजमध्ये दोन्ही जंगलांना भेट देता येईल.5. ताडोबा आणि टिपेश्वर अभयारण्य – या दोन वनक्षेत्रांमध्ये जंगल सफारीचा आनंद घेता येईल..रेल्वे प्रवासापासून सफारीपर्यंत, सर्व सुविधा एकाच पॅकेजमध्येवनदर्शन योजनेत पर्यटकांना अनेक सुविधा मिळणार आहेत.रेल्वे प्रवास: मुंबईहून विदर्भ एक्स्प्रेसने प्रवासाची सुविधा असेल.राहण्याची सोय: टूरदरम्यान निवासाची व्यवस्था पॅकेजमध्ये समाविष्ट असेल.स्थानिक वाहतूक: जंगलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी स्थानिक प्रवासाची सोय केली जाईल.जंगल सफारी: सफारीसाठी निश्चित केलेले परवाने पॅकेजमध्ये समाविष्ट असतील.मर्यादित जागा: प्रत्येक फेरीसाठी 2-Tier AC मध्ये सहा आणि 3-Tier AC मध्ये सहा, अशा एकूण १२ बर्थची व्यवस्था असेल..Indian Raiway Tickets: GNWL, RLWL, PQWL, TQWL! रेल्वे तिकिटावर दिसणारे हे कोड असतात तरी काय? जाणून घ्या त्यांचा अर्थ.कोणत्या ट्रेनने करता येणार प्रवास?या पर्यटनासाठी विदर्भ एक्स्प्रेसचा वापर केला जाणार आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, गाडी क्रमांक १२१०५ दर गुरुवारी मुंबईहून सुटेल, तर परतीचा प्रवास गाडी क्रमांक १२१०६ ने दर रविवारी गोंदिया येथून सुरू होईल..वनदर्शन योजनेचे बुकिंग कुठे करायचे?या योजनेतील पर्यटन पॅकेज बुक करण्यासाठी पर्यटकांना IRCTC Tourism च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देता येईल. तसेच अधिक माहिती आणि काउंटरवरून बुकिंग करण्यासाठी ८२८७९३१८८६ या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.विदर्भातील जंगलं, वन्यजीव आणि निसर्ग जवळून अनुभवण्याची इच्छा असणाऱ्या पर्यटकांसाठी ही योजना उपयुक्त ठरू शकते. रेल्वे प्रवासासोबत निवास आणि जंगल सफारीची व्यवस्था एकाच पॅकेजमध्ये मिळत असल्याने सहलीचे नियोजनही सोपे होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.